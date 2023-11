W grudniu rusza druga edycja szkoleń dla farmaceutów

W grudniu ruszy druga edycja Akademii GMP

To szkolenia dla pracowników branży farmaceutycznej zatrudnionych w obszarach związanych z zapewnieniem jakości, kontrolą jakości i produkcją

Honorowy patronat nad wydarzeniem obejmie Główny Inspektor Farmaceutyczny

W grudniu ruszają szkolenia dla farmaceutów pod patronatem GIF

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował, że w grudniu - pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Farmaceutycznego - rozpoczyna się kolejna, druga edycja Akademii GMP. Jest to cykl szkoleniowy skierowany do pracowników branży farmaceutycznej zatrudnionych w obszarach związanych z zapewnieniem jakości, kontrolą jakości i produkcją u wytwórców lub importerów substancji czynnych i produktów leczniczych oraz do osób chcących podjąć pracę w tej branży.

Jak informuje GIF, cykl składa się z 10 modułów i obejmuje łącznie 160 godzin, podczas których można uzyskać wiedzę z zakresu:

przepisów prawa narodowego i unijnego z zakresu wytwarzania i importu produktów leczniczych i substancji czynnych;

roli i zadań organów i instytucji unijnych (np. EMA, EDQM, KE) i narodowych (np. GIF, URPL);

wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Wytwarzania produktów leczniczych i substancji czynnych;

wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Dystrybucji substancji czynnych;

wytycznych (np. ICH Q9, ICH Q10, Q&A).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Akademia GMP 2023 - Edukacja - PTFarm.