W czerwcu lista bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65+. Rzecznik MZ: wejdą w życie może przed 1 stycznia

Przewiduje się, że koszt poszerzenia grupy o dzieci i młodzież oraz osoby w wieku 65-75 wyniesie około 1,5 miliarda złotych, co w sumie daje około 2,5 miliarda złotych na leki dla wszystkich grup objętych planowanymi przepisami

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że leki różnią się w zależności od grupy wiekowej. Dla seniorów głównie będą to leki na nadciśnienie, nadczynność tarczycy, cukrzycę, natomiast dla dzieci i młodzieży często stosowanymi lekami będą antybiotyki

Lista leków wciąż jest w fazie przygotowań. Ostateczna lista będzie zależeć od przepisów, które powinny zostać przyjęte przez rząd w czerwcu

Darmowe leki? Lista może powiększyć się o 2 tys. pozycji

Na antenie Radia Plus w rozmowie z rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia Wojciechem Andrusiewiczem przypomniano, że według wyliczeń ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z lutego tego roku rozszerzenie grupy uprawnionej do korzystania darmowych leków kosztowałoby 1,3 mld zł. Teraz jednak to grono powiększyło się jeszcze bardziej.

- Wszystkie wyliczenia zależą od tego, o jaką grupę poszerzamy, ale dodatkowo, jakie leki wrzucamy do tego worka darmowych leków - tłumaczył Andrusiewicz.

Potwierdził, że nie będzie to "woreczek, a worek".

- Nie ma takiej obawy. Na dziś seniorzy 75+ mogą korzystać z mniej więcej 2050 bezpłatnych leków, a graniczną linią demarkacyjną jest 4100, bo tyle leków mamy w refundacji, więc poruszać się możemy od tych 2050 do 4100. Poszerzamy grupę seniorów o osoby 65-75 i dodajemy do tego dzieci i młodzież do 18. roku życia - przypomniał.

W ubiegłym roku na leki MZ wydało 830 mln zł, na ten rok na leki dla grupy 75+ przeznaczono zaś miliard złotych. Poszerzenie o grupy do 18. roku życia i 65-75 leki wyniesie ok. 1,5 mld zł. - Łącznie mówimy o około 2,5 miliarda złotych - zaznaczył.

Ostateczna lista zostanie ogłoszona w czerwcu

Jest także mowa o zróżnicowaniu leków.

- W przypadku młodzieży i dzieci będą inne. W przypadku seniorów główne leki to są leki na nadciśnienie, nadczynność tarczycy, cukrzycę. Są to podstawowe choroby, często choroby cywilizacyjne, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży często stosowanymi lekami są na przykład antybiotyki w przypadku różnego rodzaju chorób bakteryjnych, więc ta grupa lekowa dla dzieci i młodzieży na pewno będzie inną grupą. Poszerzenie na pewno nastąpi - dodał.

Czy zatem antybiotyki dla dzieci faktycznie będą bezpłatne?

- W tej chwili jest przygotowywana lista. Bądźmy dobrej myśli - skomentował rzecznik. - Możemy się posunąć maksymalnie do liczby 4100 leków i niewykluczone, że to się wydarzy.

- Pamiętajmy, że wykaz leków - lista darmowych leków dla seniorów - już dziś jest aktualizowany co dwa miesiące. Po drugie, pamiętajmy, że najpierw potrzebne są przepisy ustawowe. Rząd w czerwcu powinien przyjąć przepisy ustawy dotyczące darmowych leków refundowanych. Wówczas następczo powinno się pojawiać obwieszczenie ministra zdrowia , więc poczekajmy, aż rząd przyjmie te przepisy. Na pewno wtedy ogłosimy, jakie to będą leki - podsumował rzecznik.

