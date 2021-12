W aptekach dochodzi do aktów wandalizmu i agresji. Izba: jesteśmy zaniepokojeni

Od 10 grudnia amantadyna nie dla każdego. Są też ograniczenia ilościowe

Burza wokół wytycznych dla aptek. MZ odpowiada na zarzuty

Farmaceuta pobity w aptece w Zgorzelcu. Wcześniej wyprosił klienta bez maseczki

Brak maseczki ochronnej stał się powodem zajścia w jednej z aptek na terenie Zgorzelca. Mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, który przyszedł do lokalu zrealizować receptę, został poproszony o założenie maseczki ochronnej zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

Odmówił, zasłaniając się zaświadczeniem lekarskim. W związku z tym mężczyzna został wyproszony.

Po chwili wrócił jednak ze swoim bratem, aby „wyjaśnić” sytuację z pracownikiem apteki. Ten jednak był wtedy na zapleczu.

Mężczyźni nie reagowali na wezwania pozostałych pracowników do opuszczenia pomieszczeń przeznaczonych dla personelu i stawali się coraz bardziej agresywni. W końcu pobili aptekarza, niszcząc przy tym wyposażenie lokalu.

Obu napastników zatrzymała policja. Mężczyźni, jeden w wieku 20, drugi w wieku 30 lat, do czasu rozprawy mają ustanowiony dozór policyjny i zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

Za pobicie, naruszenie miru oraz zniszczenie mienia grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa odbiła się echem wśród farmaceutów. DIA, której poszkodowany farmaceuta jest członkiem, wydała oświadczenie, w którym solidaryzuje się z farmaceutą.

Jednocześnie wyraża "głębokie zaniepokojenie faktem nasilania się w społeczeństwie nastrojów, w wyniku których dochodzi w aptekach na terenie całego kraju do aktów wandalizmu i agresji"

"W imieniu Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu wyrażamy sprzeciw wobec tego rodzaju niedopuszczalnych, społecznie potępianych i przede wszystkim niezgodnych z prawem zachowań. Pragniemy zwrócić uwagę, że farmaceuci i aptekarze od początku wybuchu epidemii z narażeniem własnego zdrowia niosą pomoc pacjentom. Służymy im wiedzą, doświadczeniem, zapewniamy dostęp do niezbędnych leków, szczepimy i aby robić to dobrze musimy w miejscu pracy czuć się bezpiecznie" - czytamy w stanowisku.