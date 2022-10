W aptekach brakuje antybiotyków. Niektóre nie mają zamienników

Portal GdziePoLek przygotował zestawienie leków, które zniknęły z aptek w październiku 2022 roku. Na liście są 34 preparaty

Utrudnienia w dostępie do antybiotyków w aptekach

W październiku liczba brakujących leków w polskich aptekach wciąż pozostaje wysoka — wynika z danych przytoczonych przez portal gdziepolek.pl. Znaczące utrudnienia występują w dostępie do antybiotyków, które są stosowane w walce z infekcjami bakteryjnymi. W sezonie jesienno-zimowym wykorzystuje się je m.in. w leczeniu zakażeń uszu, nosa i gardła.

— Powody braków są w tym momencie specyficzne dla sytuacji poszczególnych produktów. Na przykład za brakami antybiotyków ma stać niedoszacowanie zapotrzebowania przez producentów i co za tym idzie — niewystarczająca podaż — informuje gdziepolek.pl.

Portal odpowiada też na pytanie, które z brakujących antybiotyków są krytycznymi deficytami już teraz.

- Problemem jest proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej w dawce 600 mg + 42,9 mg/5 ml. Lek o takiej dawce i kompozycji składników zawiera inne ich proporcje w stosunku do standardowej formulacji. Przy spadającej dostępności Augmentinu ES po 50 ml i 100 ml, zamiennikiem mógłby być Auglavin PPH Extra, który ma obecnie na stanie zaledwie 8% aptek i to wyłącznie w opakowaniu po 100 ml lub Amoksiklav ES, który obecnie jest dostępny odpowiednio w 19% aptek - po 50 ml oraz w 27% - po 100 ml, jednak ogólna dostępność na całym produkcie spada - wylicza.

Zamiennika nie ma natomiast preparat Ospen 1000 i Ospen 1500 - lek z fenoksymetylopenicyliną. Gdziepolek.pl informuje jednak, że kolejne dostawy leku są planowane jeszcze na październik.

Problemem jest jeszcze Unasyn z sultamicyliną - kolejny lek bez zamiennika. Tu planowany termin dostaw do Polski to również październik, jednak do aptek lek ma trafić nie wcześniej niż w listopadzie.

Spadki dostępności antybiotyków — jasno wynika ze statystyk

Portal gdziepolek.pl poinformował także, że na bazie statystyk, zauważalne są duże spadki dostępności antybiotyków zawierających połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym.

Chodzi o takie antybiotyki jak:

Auglavin PPH 875 mg + 125 mg,

Augmentin 875 mg + 125 mg,

Augmentin 500 mg + 125 mg,

Augmentin MFF (400 mg + 57 mg)/5 ml,

Polamoclav 875 mg + 125 mg i

Amylan 875 mg + 125 mg.

— Dalsze spadki dostępności mogą spowodować, że kolejna edycja listy braków będzie obfitować w pozycje reprezentujące antybiotyki z grupy penicylin — dodają przedstawiciele portalu w swoim raporcie.

