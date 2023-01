W aptekach brakuje antybiotyków, leków neurologicznych i na grypę. RPO pyta ministra zdrowia o podjęte działania

Autor: oprac. JPP • Źródło: PAP • 10 stycznia 2023 11:25

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o wskazanie, jakie działania podjęto, by zapewnić dostęp do leków. Wystąpienie RPO to odpowiedź na doniesienia, że w aptekach brakuje leków, m.in. antybiotyków, leków neurologicznych i na grypę.