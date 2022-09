W aptekach brakuje antybiotyków. Kiedy będą dostępne?

Aktualnie z uwagi na brak dostaw penicylin - substancji z grupy antybiotyków beta-laktamowych, z Polskich aptek znikają m.in. leki na bazie fenoksymetylopenicyliny oraz amoksycyliny

Brakuje też Unasynu, jedynego na polskim rynku leku zawierającego sultamicylinę

Serwis GdziePoLek podaje, kiedy brakujące produkty mogą pojawić się w aptekach

Popularne antybiotyki nie są dostępne w aptekach

Serwis GdziePoLek przygotował informację na temat brakujących antybiotyków.

Fenoksymetylopenicylina stosowana jest m.in. w leczeniu zakażeń uszu, nosa i gardła, w bakteryjnym zapaleniu oskrzeli i płuc oraz w zakażeniach skóry i tkanek miękkich, takich jak róża czy ropne zapalenie skóry. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami substancja ta jest lekiem z wyboru w leczeniu zapalenia gardła lub migdałków wywoływanego przez Streptococcus pyogenes - bakterię zwaną również paciorkowcem ropnym. Dlatego na brak leku mogą natrafić między innymi rodzice dzieci, które zachorują na anginę.

Jedynym lekiem zarejestrowanym w Polsce z fenoksymetylopenicyliną jest Ospen. Jak informuje serwis, aktualnie lek w formie tabletek jest już coraz trudniej dostępny w aptekach - Ospen 1000 po 12 tabletek ma ok. 21 proc. aptek, a po 30 tabletek ma ok. 13 proc. aptek, Ospen 1500 po 30 tabletek ma na stanie jedynie ok. 3 proc. aptek, a po 12 tabletek - tylko 5 proc. aptek.

Alternatywą pozostaje skorzystanie z dostępnej jeszcze zawiesiny - Ospen w tej postaci w opakowaniu 60 ml lub 150 ml jest jeszcze na stanie ok. 60 proc. i odpowiednio 69 proc. aptek połączonych z portalem GdziePoLek.pl.

- Od producenta leku Ospen 1500 otrzymaliśmy informację, że kolejne dostawy są planowane na październik tego roku - informują autorzy serwisu.

Amoksycylina ma bardzo szerokie zastosowanie w lecznictwie i jest jednym z najczęściej przepisywanych antybiotyków w Polsce. Leki z amoksycyliną stosowane są między innymi w leczeniu ostrego zapalenia zatok, ucha środkowego, płuc, oskrzeli czy dróg moczowych.

Substancja ta jest często łączona z kwasem klawulanowym, który sam nie wywiera działania przeciwbakteryjnego, jednak chroni amoksycylinę przed unieczynnieniem przez enzymy produkowane przez bakterie. Dzięki takiemu połączeniu antybiotyk ma szersze działanie (czyli tzw. poszerzone spektrum) - niszczy również te bakterie, które wytwarzają wspomniane enzymy.

I to właśnie tego połączenia - amoksycyliny z kwasem klawulanowym - obecnie najbardziej brakuje. Tylko w niektórych sytuacjach możliwe jest zastosowanie samej amoksycyliny, która nadal jest dosyć dobrze dostępna w wyborze dawek i postaci (np. Duomox, Amotaks, Ospamox).

Jak pokazują statystyki serwisu, z aptek zniknął popularny i zwykle bardzo dobrze dostępny Augmentin 875 mg+ 125 mg. Na szczęście farmaceuci mają do dyspozycji zamienniki, np. Amoksiklav 875 mg+ 125 mg, Amylan 875 mg + 125 mg.

Jakie zamienniki można zastosować zamiast Augmentinu?

Połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym zarejestrowane jest przez różnych producentów pod wieloma nazwami handlowymi. Lekiem oryginalnym jest Augmentin, którego producentem jest GlaxoSmithKline. Preparaty generyczne to:

Ramoclav od Ranbaxy,

Taromentin z Polfy Tarchomin,

Amoclan produkowany przez Hikma,

Co-amoxiclav Bluefish, Amylan dla którego podmiotem odpowiedzialnym jest Mylan,

Hiconcil Combi należący do Krka,

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas,

Polamoklav od Polfarmex,

Penlac z Zentivy

Amoksiklav wytwarzany przez koncern Sandoz.

Dostępność tego ostatniego produktu rośnie lub pozostaje dobra - zarówno w zawiesinie (Amoksiklav 400 mg + 57 mg, Amoksiklav ES), jak i w tabletkach (np. Amoksiklav Quicktab 875 mg + 125 mg, Amoksiklav 500 mg + 125 mg).

Trochę gorzej dostępne są Taromentin, Augmentin, Auglavin, Penlac czy Ramoclav - tutaj szansa na zakup produktu będzie zależeć od dawki i postaci. Słaba jest natomiast podaż Amoclanu czy Amylanu.

Jeśli chodzi o połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym, to zgodnie ze statystykami serwisu oraz zapowiedzią producenta, w aptekach pojawia się Amoksiklav, który jest zamiennikiem dla gorzej dostępnych lub brakujących leków Penlac, Auglavin, Amylan czy Augmentin.

Producent Augmentinu podaje zaś, że planowana data dostawy leku w opakowaniach 14-tabletkowych to początek października, a 20-tabletkowych to II połowa października br. Natomiast Augmentin ES powinien pojawić się w aptekach na początku listopada.

Sultamicylina - z rynku zniknął także Unasyn - jedyny lek zawierający sultamicylinę, kolejny antybiotyk β-laktamowy stosowany w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, moczowych, skóry i tkanek miękkich oraz w rzeżączce.

- Brak leku Unasyn w aptekach obserwujemy już od kilku miesięcy, jednocześnie z uwagi na brak zamienników, jak widać na wykresie, odnotowaliśmy zdecydowany wzrost zainteresowania tym produktem - podaje serwis.

Z firmy Pfizer napłynęła wiadomość, iż planowany termin dostaw do Polski leku Unasyn to połowa października br. Do aptek lek miałby jednak trafić nie wcześniej niż w listopadzie br.