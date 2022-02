W aptece tylko technik farmaceutyczny? To niezgodne z prawem

Zdarza się, że w czasie nieobecności farmaceuty w aptece, jedyną obecną osobą jest technik farmaceutyczny. To nie jest zgodne z prawem

Farmaceuci chcą wprowadzenia skutecznych mechanizmów kontroli obecności farmaceuty z PWZ w aptece, w godzinach jej otwarcia

Jednym z pomysłów jest uwierzytelnienie obecności farmaceuty w systemie aptecznym z użyciem podpisu elektronicznego, a nie hasła

Technik farmaceutyczny loguje się za farmaceutę

Resort zdrowia przedstawił w ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Jednym z jego elementów jest prowadzenie zasady powierzania zastępstwa kierownika apteki na czas określony i powiadamiania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i okręgowej izby aptekarskiej oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przyjmowania leków do apteki.

Ustawodawca zaproponował rozwiązanie, które ma umożliwić przypisanie dokumentów dotyczących danej sprzedaży do konkretnego farmaceuty lub technika farmaceutycznego.

W tym celu przewidziano, że dostęp do systemu elektronicznego będzie indywidualnie zdefiniowany dla każdego użytkownika, którego tożsamość będzie jednoznacznie określona i uwierzytelniona (logowanie do systemu). W celu zapewnienia ochrony dostępu do konta użytkownika przewiduje się, że w przypadku czasowego opuszczenia stanowiska pracy należy wylogować się z systemu.

Po co to wszystko? Po to, by mieć pewność, że w godzinach pracy apteki jest w niej obecny farmaceuta.

W obowiązującym w Polsce porządku prawnym, zgodnie z art. 92 Ustawy prawo farmaceutyczne, w godzinach pracy apteki w jej lokalu znajduje się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej podstawie prawnej.

Przepisy prawa farmaceutycznego nie przewidują możliwości funkcjonowania apteki w sytuacji, gdy jest w niej obecny wyłącznie technik farmaceutyczny. Nie jest on uprawniony do wykonywania niektórych czynności w aptece, np. wydawania leków narkotycznych.

Wiadomo jednak, że do takich sytuacji dochodzi w praktyce. By je ukryć, farmaceuta udostępnia swoje dane technikowi, który loguje się na konto kolegi.

Nagminnie dochodzi do łamania przepisu

W ocenie farmaceutów, propozycje resortu mówiące o uwierzytelnianiu tożsamości użytkownika przez zwykłe logowanie, to za mało, by zabezpieczyć obecność farmaceuty w aptece.

Jeszcze w grudniu 2021 roku do resortu zdrowia wpłynęła petycja z postulatem ustalenia skutecznych mechanizmów kontroli obecności uprawnionego magistra farmacji w aptece w godzinach czynności apteki.

Dokument zamieściła też na swojej stronie Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska. Petycja jest skierowana do premiera. Jej przedmiotem jest wniosek o ustanowienie skutecznych metod zapewnienia obecności farmaceuty w aptece. Wzór petycji w załączniku.

"Nagminnie dochodzi do łamania tego zapisu poprzez dopuszczanie do funkcjonowania aptek bez farmaceuty. Znany jest przypadek, kiedy to kilka lat temu w wielkopolskim Jarocinie nieuprawniona do tej czynności technik farmaceutyczna wydała narkotyczny przeciwbólowy środek odurzający w dawce dziesięciokrotnie wyższej niż zapisana na recepcie. Nie trzeba udowadniać jaki skutek wywołuje taka pomyłka" - argumentują farmaceuci.

Ich zdaniem, takim sytuacjom może zapobiec jedynie wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontroli obecności farmaceuty z Prawem Wykonywania Zawodu w aptece, w godzinach jej otwarcia.

Potrzebny podpis elektroniczny, a nie hasło

Idąc krok dalej, jeden z farmaceutów wyszedł za pośrednictwem Twittera z inicjatywą zmian, które to umożliwiają poprzez:

Określenie, że przetwarzanie dokumentacji w systemie aptecznym jest możliwe, gdy zalogowany jest w nim farmaceuta

Uwierzytelnienie w systemie aptecznym z użyciem podpisu elektronicznego, a nie hasła

Udostępnianie WIF ewidencji czasu pracy farmaceutów na żądanie

Zachęcony petycją Podkarpackiej Izby Aptekarskiej i apelu o wprowadzenie mechanizmów kontroli obecności farmaceuty w aptece oraz w związku z trwającymi konsultacjami rozporządzenia w sprawie podst. warunków prowadzenia apteki zapraszam do poparcia zmian, które to umożliwiają:

1/6 — Milos (@mgrMilos) February 20, 2022

Proponuje zmiany w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i zgłaszanie ich w ramach udziału w konsultacjach, wysyłając wiadomość na adres gif@gif.gov.pl.

Plik można pobrać do 27 lutego br.

Autor zmian proponuje dodanie w art. 11 ust. 1 pkt. 2 o treści: "dokumentacja może być przetwarzana, gdy w systemie jest zalogowany farmaceuta".

W jego ocenie, zapis uniemożliwi przetwarzanie danych zawartych w systemie elektronicznym, gdy nie jest zalogowany zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej podstawie prawnej. (...) Ponadto usprawni ewidencję obecności farmaceuty w aptece.

Po drugie, uwierzytelnianie obecności powinno się odbywać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

"Uwierzytelnienie wyłącznie za pomocą hasła, stosowane w praktyce aptecznej, jest niewystarczające do zapewnienia ochrony przed nieuprawionym dostępem. Nie umożliwia również jednoznacznego potwierdzenia tożsamości użytkownika. Utrudni to praktykę polegająca na udostępnianiu hasła do konta farmaceuty innym osobom zatrudnionym w aptece w celu wykonywania, czynności do których jest on wyłącznie uprawniony. Farmaceuci w codziennej praktyce używają już wyżej wymienionych metod uwierzytelnienia do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (karta szczepień, recepta farmaceutyczna i pro auctore/familiae)" - argumentuje.

Po trzecie proponuje dodanie ewidencji czasu pracy farmaceutów do listy informacji przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu na żądanie.

"Realizacja propozycji ułatwi wykonywanie obowiązków państwowej inspekcji farmaceutycznej w zakresie sprawowania nadzoru nad aptekami ogólnodostępnymi" - ocenia farmaceuta.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.