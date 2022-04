VitalAire, Biomed Lublin oraz Servier partnerami Warsaw Health Innovation Hub

VitalAire, Biomed Lublin oraz Servier są kolejnymi partnerami Warsaw Health Innovation Hub

Warsaw Health Innovation Hub to wspólny projekt ABM i podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii

Zrzesza już 23 firmy

Otwartość na współpracę badawczą

- Dzięki podpisaniu porozumień z trzema spółkami wzmacniamy organizację w kilku wymiarach. Po pierwsze, w liczbowym, gdyż Hub zrzesza już 23 firmy, co oznacza, że coraz większa część rynku jest tu reprezentowana. Po drugie, każdy z nowych partnerów hubu specjalizuje się w innym obszarze ochrony zdrowia. Wzmacnia to interdyscyplinarny wymiar naszej inicjatywy. Jestem przekonany, że nowe firmy wstępujące do WHIH, wnoszą właśnie takie wartości - podkreśla dr Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

- Od początku działalności naszą misją jest zaangażowanie w postęp terapeutyczny, a ambicją jeszcze lepsze zaspokojenie potrzeb pacjentów, by tym samym przyczyniać się do poprawy ich stanu zdrowia i jakości życia. Dzięki wyjątkowej strukturze zarządzania i strategii nieustającego inwestowania środków w badania i rozwój mamy możliwość ciągłego szukania rozwiązań wspomagających walkę ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi, szczególnie w których występują wysokie, niezaspokojone potrzeby pacjentów i duża potrzeba rozwoju nowych terapii – podkreśla Joanna Drewla, dyrektor generalna Servier Polska.

– Ostatnie lata i globalny kryzys w obszarze zdrowia tylko umocnił nasze przekonanie o celowości takiego podejścia i nadrzędnej pozycji wyzwań zdrowotnych, w których konsekwentne budowanie partnerskiej współpracy między różnymi podmiotami jest wyrazem troski o możliwie najdłuższe i najlepszej jakości życie naszych obywateli. Otwartość na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi czy firmami biotechnologicznymi w celu przyśpieszenia rozwoju innowacji terapeutycznych leży w DNA naszej firmy i Grupy Servier – dodaje.

Jak podkreślała Urszula Olędzka, dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych Servier w Warszawie, ten podmiot aktualnie prowadzi w pięciu krajach 7 badań klinicznych w fazach rozwoju od I do III, poszukując terapii, w których istnieje niezaspokojona potrzeba medyczna - głównie w onkologii, hematoonkologii i kardiologii.

- Współpracujemy z setkami polskich ośrodków od podstawowej opieki zdrowotnej po wyspecjalizowane ośrodki naukowe uniwersytety medyczne i instytuty badawcze ponieważ wierzymy, że współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń przekłada się na dobro pacjenta - podkreśla.