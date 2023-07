Ustawy lekowe wracają z Senatu do Sejmu. W połowie sierpnia nadzwyczajne posiedzenie

W ubiegłym tygodniu Senat przyjął lekowe ustawy z poprawkami. 31 lipca mają trafić do Sejmu

Wśród nich są ustawy: o refundacji leków, Apteka dla Aptekarza oraz ustawa 65 plus

Pod największym znakiem zapytania będzie los ustawy refundacyjnej, do której senatorowie zgłosili i przyjęli najwięcej poprawek, o dużym znaczeniu

W jakim stanie ustawy wrócą z Senatu do Sejmu?

Po bardzo intensywnym tygodniu w Senacie, który procedował przyjęte wcześniej przez Sejm ustawy, teraz trafią one do Sejmu. Wśród nich są ustawy "lekowe": o refundacji leków, Apteka dla Aptekarza oraz ustawa 65 plus.

Początkowo jeszcze 28 lipca miała się nimi zająć sejmowa komisja zdrowia, skąd miały trafić tego samego dnia pod obrady Sejmu. Tempo okazało się jednak zbyt zabójcze.

Posiedzenia sejmowej komisji zdrowia zostały odwołane, ponieważ jak powiedział nam przewodniczący komisji, Tomasz Latos, dopiero dzisiaj - 31 lipca - marszałek Senatu skieruje uchwały do Sejmu, co umożliwi dalsze procedowanie.

Dodatkowe nadzwyczajne posiedzenie Sejmu zostało zaplanowane na 16-17 sierpnia.

W przypadku ustawy 65, która poszerza program bezpłatnych leków o grupę seniorów powyżej 65 roku życia oraz dzieci i młodzież do 18 lat, senatorowie przyjęli poprawkę, która przewiduje, że leki te mają być finansowanie nie przez NFZ, a budżet państwa - z części, której dysponentem jest minister zdrowia.

Minister zdrowia będzie ogłaszał wykazy bezpłatnych leków w obwieszeniu oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18. roku życia, a oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia.

Na razie jeszcze nie wiadomo, jakie leki znajdą się na tych wykazach. Jak wcześniej mówił wiceminister Maciej Miłkowski, schemat przygotowywania listy leków jest taki sam jak leków 75 plus. Minister zdrowia zwraca się o opinię prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i dopiero wówczas przedstawia tę listę w formie obwieszczenia. Takie zlecenie trafiło już do Agencji. - Prawdopodobnie termin uzyskania opinii Rady Przejrzystości AOTMiT to 31 lipca - mówił Miłkowski.

Do odrzucenia uchwał potrzeba bezwzględnej większości głosów

Kolejna ustawa Apteka dla Aptekarza, która uszczelnia przepisy, przeszła z redakcyjnymi poprawkami. Mimo bardzo burzliwej dyskusji w trakcie jej procedowania, senatorowie poparli jej zapisy. Osoby, które miały wątpliwości, wstrzymały się od głosu, nikt nie był przeciw tej nowelizacji.

Jak uzasadniał minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda, wprowadzane przepisy uszczelniają ustawę AdA: - Przypomnę, że w 2017 roku została wprowadzona ustawa, która regulowała zasady dekoncentracji na rynku farmaceutycznym. Obecna zmiana odnosi się do tylko uzupełnienia tej regulacji. Ona nie wprowadza żadnych nowych reguł, tylko uszczelnia przepisy, ponieważ w czasie obowiązywania starych przepisów dochodziło do przypadków wykorzystywania pewnej luki przez sieci - wyjaśniał.

- Sieci przekształcały apteki w spółki, wykupywały w nich udziały i tym samym unikały postępowania o udzielenie zezwolenia, na którego etapie bada się koncentrację, bo korzystały ze starego zezwolenia funkcjonującej apteki. To doprowadziło do tego, że 2 tysiące aptek zostało przejętych przez sieci apteczne. My tylko tę sprawę regulujemy. Zabraniamy takich praktyk, nie pozwalamy, żeby obchodzono przepisy w ten sposób. Trzeba wystąpić o nowe zezwolenie, a wtedy bada się, czy ktoś ma więcej niż 4 apteki - zaznaczył minister Buda.

Pod największym znakiem zapytania będzie los ustawy refundacyjnej, do której senatorowie zgłosili i przyjęli najwięcej poprawek, o dużym znaczeniu. Pytanie czy Sejm je przyjmie czy zdoła odrzucić. Potrzebuje do tego bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Chodzi m.in. o zmiany przepisów w zakresie planu finansowego NFZ, usunięcia przepisu wprowadzającego ceny urzędowe na wyroby medyczne, usunięcia przepisów wprowadzających limit na leki recepturowe, usunięcia możliwości obejmowania refundacją leków OTC oraz obowiązku dostawy leków do 10 hurtowni.

