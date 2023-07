Ustawa refundacyjna z ważnymi poprawkami przegłosowana w Senacie. M.in. bez refundacji OTC

Senatorowie przyjęli ustawę o refundacji leków wraz z poprawkami. Teraz dokument wróci do Sejmu

Senatorowie opowiedzieli się za usunięciem z ustawy kilku rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia

Chodzi m.in. o skreślenie refundacji leków bez recepty, rezygnację z ustalania cen urzędowych na wyroby medyczne oraz limitów cen surowców farmaceutycznych do sporządzania leków recepturowych i obowiązku dostaw do 10 hurtowni

Senat za wykreśleniem kilku przepisów ustawy refundacyjnej

28 lipca Senat przyjął ustawę refundacyjną wraz z poprawkami zgłoszonymi przez senacką komisję zdrowia. Za przyjęciem ustawy było 47 senatorów, przeciw nie był nikt, od głosu wstrzymało się 50 senatorów.

Podczas wczorajszego (27 lipca) posiedzenia Senatu, przewodnicząca komisji, Beata Małecka-Libera, zgłosiła 13 poprawek do ustawy. Dzisiaj rano senatorowie przyjęli je, przy sprzeciwie resortu zdrowia wobec większości z nich.

Pierwsza poprawka dotyczyła zmiany przepisów w zakresie planu finansowego NFZ. Resort zdrowia był przeciwny. - Dziś to NFZ ma środki finansowe, może w ramach planu przesuwać te środki i robi to samodzielnie - wyjaśniał wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.



Druga poprawka dotyczyła wprowadzenia ustalania cen urzędowych na wyroby medyczne. - Dla mnie ta poprawka jest bardzo ważna, bo daje możliwość negocjowania cen wyrobów medycznych w istotnych świadczeniach gwarantowanych - mówił wiceminister Miłkowski.

Poprawki 3 i 12 dotyczyły usunięcia przepisów wprowadzających limit na leki recepturowe. Jak wyjaśniał wcześniej Maciej Miłkowski, ten przepis jest wprowadzany, by skończyć z patologią w zakresie leków robionych. Obecnie - jak mówił - ceny tych samych surowców, nawet tego samego producenta, są kupowane przez apteki w różnych cenach. Te różnice wynoszą nawet 100 procent. Za to wszystko płaci NFZ.

Poprawki 4 i 11 dotyczyły usunięcia możliwości obejmowania refundacją leków OTC. – Uważamy, że minister ma prawo objąć je refundacją, jeśli będą na to środki - podkreślał przedstawiciel MZ.

Jakie jest uzasadnienie Senatu do niespodziewanej rezygnacji z instytucji Partnera Bezpieczeństwa Lekowego? W ocenie biura legislacyjnego, są to "przepisy wprowadzające uznaniową kompetencję ministra", co potencjalnie narusza art. 2 Konstytucji.

Poprawka 6 dotyczyła fakultatywności uchylenia decyzji administracyjnej dla leku, jeśli nie spełnia wymogów deklarowanych. Jak uzasadniał wiceminister, nadal taki lek może być istotny.

Poprawki 7 i 13 dotyczą obowiązku dostawy leków do 10 hurtowni. – To jest możliwość wydania obwieszczenia dla 10 hurtowni w przypadku braków leków. To ważny element, by zapanować nad brakami leków - argumentował wiceminister Miłkowski.

Był też przeciwny poprawce 8, która dotyczyła zmiany z obwieszczenia refundacyjnego na rozporządzenie. Poparł natomiast pozostałe poprawki o charakterze legislacyjnym, z uwagi na złe odesłanie.

Wcześniej zgłoszona była także poprawka, która dotyczyła usunięcia przepisów wspierających polski przemysł i leki produkowane w Polsce. Jak uzasadniało biuro legislacyjne Senatu, są to "przepisy wprowadzające uznaniową kompetencję ministra", co potencjalnie narusza art. 2 Konstytucji. Jednak już w trakcie głosowania senator Małecka-Libera wycofała ją.

Teraz po przyjęciu ustawy wraz z poprawkami trafi ona pod obrady sejmowej komisji zdrowia. Jej posiedzenie planowano na 28 lipca o godz. 13.30, ale ostatecznie to spotkanie zostało odwołane. Nowy termin posiedzenia nie jest jeszcze znany.

