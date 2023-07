Ustawa refundacyjna w Senacie. "Zawiera nowe regulacje, które nadal wymagają poprawy"

Nowe regulacje zawarte w nowelizacji ustawy refundacyjnej pozwalają ministrowi zdrowia z urzędu oraz w trakcie obowiązywania decyzji refundacyjnej na zmianę kształtu grup limitowych. To może oznaczać wzrost odpłatności za leki - ocenia Michał Byliniak

Nowy przepis wprowadza obowiązek dostarczania leków deficytowych do 10 największych hurtowni farmaceutycznych w równej ilości. Każda z nich może dostać po 10 proc. deficytów

Równy podział leków deficytowych między hurtownie farmaceutyczne nie oznacza równego dostępu do deficytów dla aptek i pacjentów - uważa Paweł Bernat z Grupy Neuca

W przyszłym tygodniu nowelizacją ustawy zajmie się Senat

Zmiany kształtu grup limitowych

24 lipca senatorowie z Komisji Zdrowia zajmą się nowelizacją ustawy refundacyjnej. Dokument przyjęty 13 lipca przez Sejm zawiera kilka przepisów, które są oceniane przez branżę farmaceutyczną jako niekorzystne.

Oto kilka najbardziej krytykowanych rozwiązań wraz z przewidywanymi skutkami ich wprowadzenia w życie.

Możliwość zmiany grup limitowych

W ocenie Infarmy to rozwiązanie oznacza realnie zmiany w odpłatności pacjentów, a często ich wzrost.

Odpłatność ponoszona przez pacjenta, czyli kwota, jaką płaci w aptece za lek, jest pochodną kilku elementów: ceny leku ustalonej przez producenta, poziomu odpłatności oraz limitu, do którego lek jest finansowany przez NFZ. Limit z kolei zależy od kształtu określonej grupy limitowej, do której dany lek został zakwalifikowany.

Nowe regulacje pozwalają ministrowi zdrowia z urzędu oraz w trakcie obowiązywania decyzji refundacyjnej na zmianę kształtu grup limitowych, czyli włączanie lub wyłączanie z grup określonych substancji leczniczych.

- Większość takich zmian skutkować będzie podniesieniem odpłatności dla części leków, których grupy limitowe będą zmieniane. Oznacza to, że w praktyce po każdej kolejnej liście refundacyjnej pacjenci mogą być zaskakiwani zmianami cen leków w aptece, a część z nich na skutek wprowadzanych zmian będzie dla nich droższa - ocenia Michał Byliniak, dyrektor generalny Infarmy.

Podaje, że ze wstępnych wyliczeń portalu Get Medi. Easy Data for Pharma wynika, że w przypadku 38 procent leków bezpłatnych dopłata pacjenta może średnio wzrosnąć o blisko 10 procent, w przypadku leków na ryczałt blisko połowa z nich zdrożeje średnio o ponad 2 procent, a około 80 proc. leków z odpłatnością 30 proc. i 50 proc. zdrożeje odpowiednio średnio o 2,2 proc. oraz 0,1 procent.

Zmiana treści programu lekowego

Urzędowa możliwość zmiany programów lekowych

- Ustawa wprowadza przepis, który daje Ministrowi Zdrowia możliwość decydowania z urzędu o zmianie treści programu lekowego, a co za tym idzie o zmianie kryteriów, jakie musi spełnić pacjent, żeby móc otrzymać lek. To nie tylko może ograniczyć dostęp do leczenia, ale co gorsze może skutkować przerwaniem już rozpoczętej terapii - ocenia szef Infarmy.

- Skierowana do Senatu ustawa refundacyjna zawiera nowe regulacje, o bezpośrednim wpływie na pacjentów, które nadal wymagają poprawy, aby minimalizować ryzyka i aby polski system refundacji był stabilny i korzystny dla pacjenta nie tylko tu i teraz, ale także w perspektywie kolejnych lat i postępu medycyny - podkreśla.

Objęcie refundacją leków OTC

Zmiana nadająca Ministrowi Zdrowia uprawnienie do wydania decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku, w tym leku o kategorii dostępności OTC, który wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i jest rekomendowany w wytycznych postępowania klinicznego.

- Leki na receptę nie mogą być reklamowane, żeby nie stymulować sprzedaży. Nie mogą też być sprzedawane w Internecie, w sklepach spożywczych, na stacjach benzynowych czy być przedmiotem sprzedaży wysyłkowej. Tym jednym przepisem łamiemy wszystkie trzy zasady. Bo wprowadzając lek OTC do refundacji można go dalej reklamować, sprzedawać online, wysyłać paczkomatem i sprzedawać na stacji benzynowej – ocenia Krzysztof Kopeć, szef Krajowych Producentów Leków.

Organizacje branżowe chcą doprecyzowania, że cały proces odbywa się na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.

Problem równomiernej dystrybucji leków

Obowiązek sprzedaży do 10 hurtowni farmaceutycznych

Proponowany zapis wprowadza obowiązek dostarczania leków deficytowych do 10 największych hurtowni farmaceutycznych w równej ilości. Każda z nich może dostać po 10 proc. deficytów.

- Opisywana regulacja nie podlegała konsultacjom społecznym oraz międzyresortowym, a opinie ekspertów zgłaszane na etapie prac sejmowych, które wskazują na dewastujący wpływ wprowadzanego obowiązku na stabilność łańcuchów dystrybucji, zostały zignorowane. Nie przedstawiono również oceny skutków tej regulacji ani oczekiwanego przez Ministerstwo Zdrowia praktycznego modelu jej realizacji. Tymczasem uruchomienie wprowadzanego przepisu, dla większości leków spowoduje ogromny chaos, który może przełożyć się na znaczące ograniczenie dostępności leków dla aptek - ocenia Michał Byliniak.

Ten przepis negatywnie ocenia również przedstawiciel jednej z największych hurtowni w Polsce.

- Równy podział leków deficytowych między hurtownie farmaceutyczne nie oznacza równego dostępu do deficytów dla aptek i pacjentów. Producenci wysyłali dotychczas leki do hurtowni, kierując się przeważnie ich udziałami rynkowymi odzwierciedlającymi sprawność logistyczną hurtowni i gwarantującymi producentowi kontrolę nad dystrybuowanym produktem - wyjaśnia Paweł Bernat z Grupy NEUCA.

- Hurtownie, nie mając wpisanego w ustawie obowiązku równomiernego dzielenia deficytów, będą poza kontrolą. Leki deficytowe jako gorący towar - bez ograniczeń będzie można skupować lub odsprzedawać. Zyskają obdarowane przez ministerstwo hurtownie, a nie pacjenci. Mniejsze hurtownie, które nie operują w skali kraju i nie mają możliwości logistycznych, by otrzymany towar równomiernie rozprowadzać sprzedadzą te leki i od razu zarobią, nie ponosząc kosztów logistycznych. Deficyty skupią i będą dyktować warunki na rynku duże sieciowe apteki - dodaje.

Przedstawiciel Grupy NEUCA proponuje dodanie do projektu ustawy zapisu o treści: "Przedsiębiorca, do którego wnioskodawca dostarczy produkty zagrożone brakiem dostępności, zobowiązany jest dostarczyć je wyłącznie do aptek ogólnodostępnych, zachowując jednocześnie zasady równomiernej dystrybucji na terenie całego kraju, pod rygorem zapłaty kary 50 tys. zł za każde naruszenie".



- Obowiązek równomiernej dystrybucji powinien być dosłownie wpisany w treść ustawy, by można było kontrolować jego realizację przy pomocy systemu ZSMOPL, a także by Inspekcja Farmaceutyczna mogła karać hurtownie nie przestrzegające tego obowiązku - podkreśla Bernat.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.