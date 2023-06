Ustawa refundacyjna w Sejmie. 23 czerwca przedstawiono wyczekiwany projekt

23 czerwca opublikowano projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków

Zgodnie z dokumentem, który trafił właśnie do Sejmu, nastąpią zmiany w zakresie marż hurtowych i aptecznych

Minister zdrowia będzie mógł wydać decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku, w tym leku o kategorii dostępności OTC, który wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym

Wnioskodawca leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP obowiązany będzie dostarczać te produkty w równej części do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne

Ustawa refundacyjna w Sejmie. 23 czerwca opublikowano projekt

Na stronach sejmowych opublikowano projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków.

Na tym etapie Marszałek Sejmu kieruje projekty ustaw do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia.

To kolejna wersja projektu tej ustawy. O jej przyjęciu przez rząd informowano 9 czerwca. Teraz opublikowano dokument.

Jak wcześniej informowaliśmy, nastąpią zmiany w zakresie marż hurtowych i aptecznych, w tym m.in. limit marży minimalnej w wysokości 50 groszy, kwotowy limit 150 zł marży na leki w refundacji aptecznej oraz 2 tys. zł marży maksymalnej na leki objęte sprzedażą do szpitali.

Resort dodał również przepis 30a, zgodnie z którym minister zdrowia może wydać decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku, w tym leku o kategorii dostępności OTC, który wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i jest rekomendowany w wytycznych postępowania klinicznego, w przypadku gdy wnioskodawca nie złożył dotychczas wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla danego leku w danym wskazaniu oraz upłynęła dla tego leku wyłączność rynkowa.

Przygotowanie wykazu takich leków minister zdrowia zleci prezesowi AOTMiT, który ma opublikować go w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 60 dni od daty otrzymania zlecenia. Następnie minister, po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości, konsultantów krajowych z danej dziedziny medycyny oraz Rzecznika Praw Pacjenta, opublikuje na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej listę leków na podstawie przygotowanego przez Agencję wykazu.

Opublikowano projekt ustawy refundacyjnej

"W proponowanym nowotworzonym art. 30a wprowadza się regulację w zakresie objęcia refundacją technologii lekowych o ugruntowanej skuteczności, opracowanej często kilkadziesiąt lat temu. Technologie te, co do zasady, są tanie. Niejednokrotnie zostały opracowane i wprowadzone do obrotu w czasach, gdy HTA nie istniało. Wiele podmiotów odpowiedzialnych jest zainteresowanych objęciem refundacji leków, ale nie są w stanie ani sporządzić analizy weryfikacyjnej, ani zebrać wymaganych do tej analizy dowodów" - uzasadnia resort zdrowia.

Dlatego dla leku, dla którego wyłączność rynkowa upłynęła przed złożeniem wniosku, w tym także dla leku o kategorii dostępności OTC, który wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i jest rekomendowany w wytycznych postępowania klinicznego, w przypadku gdy wnioskodawca nie złożył dotychczas wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla danego leku w danym wskazaniu, może zostać wydana decyzja o objęciu refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu.

Jak dodał ustawodawca, "przewidziano ścieżkę podobną do znanej już w ustawie refundacyjną, która dotyczy technologii lekowych o wartości klinicznej. Z tą różnicą, że minister właściwy do spraw zdrowia w tym przypadku zleca prezesowi Agencji przygotowanie wykazu leków, o których mowa w ust. 1. Natomiast Prezes Agencji przygotowuje przedmiotowy wykaz, uwzględniając wiedzę z zakresu oceny technologii medycznych, w szczególności oczekiwane efekty zdrowotne, biorąc pod uwagę siłę interwencji, jakość danych naukowych, niezaspokojoną potrzebę zdrowotną, wielkość populacji docelowej oraz priorytety zdrowotne i wpływ na system ochrony zdrowia, w tym wpływ na budżet płatnika".

Nowelizacja ustawy refundacyjnej w Sejmie

Ustawodawca zaproponował też, by leki zagrożone dostępnością były dystrybuowane przez co najmniej 10 hurtowni. W art. 34 po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3d w brzmieniu:

3a. Wnioskodawca, w przypadku leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych objętych refundacją w kategorii dostępności refundacyjnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest dostarczać te produkty w równej części do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne, których zakres działalności, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, określony w załączniku do zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, nie zawiera ograniczeń asortymentu, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z największym udziałem obrotu z aptekami ogólnodostępnymi pod względem liczby transakcji, w ilości koniecznej do zabezpieczenia pacjentów, o którym mowa w art. 36z ust. 1 tej ustawy.

3b. Wykaz hurtowni, o których mowa w ust. 3a, minister właściwy do spraw

zdrowia ustala corocznie do dnia 30 kwietnia danego roku w oparciu o dane

dotyczące obrotu refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi a aptekami ogólnodostępnymi za poprzedni rok kalendarzowy, w oparciu o dane zawarte w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, o którym mowa w art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Całość projektu do przeczytania na stronach Sejmu

Obowiązkowa obniżka po wygaśnięciu wyłączności rynkowej

Opracowania zmiany w projekcie dokonali również prawnicy kancelarii Baker McKenzie.

Całkowity budżet na refundację (art. 3)

Doprecyzowano, że CBR odnosi się do planu finansowego NFZ z uwzględnieniem jego późniejszych zmian.

Payback (art. 4 ust. 11)

Zrezygnowano z wprowadzenia zmiany, zgodnie z którą zawarcie RSS nie zwalniałoby z konieczności zapłaty paybacku, jeżeli kwota paybacku byłaby wyższa od kwoty należności, której obowiązek przekazania wynika z tego RSS. Oznacza to, że w zakresie paybacku MZ ostatecznie nie zaproponował żadnych zmian.

Leki złożone (art. 5)

MZ zrezygnował z jakichkolwiek zmian w tym przepisie.

Realizator programu polityki zdrowotnej (art. 9 ust. 2a)

Nowo dodawany ust. 2a w art. 9 reguluje zasady nabywania leków o kategorii dostępności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 (programy lekowe), stosowanych w programach polityki zdrowotnej przez ich realizatorów. Podmioty te będą zobowiązane do nabywania leków do tych programów w cenie nie wyższej niż wynikająca z instrumentu dzielenia ryzyka określonego dla tego leku w decyzji administracyjnej albo urzędowej ceny zbytu leku stanowiącego podstawę limitu, uwzględniając liczbę DDD i marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, a w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy - po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu, w zależności która z tych wartości jest niższa.

Objęcie refundacją (art. 11 ust. 1a)

Ostatecznie MZ zrezygnował z wprowadzenia art. 11 ust. 1a, wokół którego toczyło się bardzo wiele dyskusji. Zakładał on odmowę objęcia refundacją, jeżeli w chwili złożenia wniosku o objęcie refundacją, co najmniej jeden odpowiednik refundowany w danym wskazaniu posiada ochronę patentową lub ochronę dotyczącą wyłączności rynkowej, chyba że wnioskodawca przedłożyłby dokumenty uprawniające go do prowadzenia obrotu produktem pomimo istnienia wyżej wskazanej ochrony.

Obowiązkowa obniżka po wygaśnięciu wyłączności rynkowej (art. 11 ust. 3a w zw. z art. 13 ust. 2-2b).

Jedna z najszerzej dyskutowanych zmian zawartych w projekcie doczekała się, na ostatniej prostej, dość znaczącej modyfikacji względem wersji pierwotnie proponowanej przez MZ. Ostatecznie MZ zdecydował się zaproponować następujące rozwiązanie:

a. zasada generalna pozostaje bez zmian - w pierwszej decyzji po upływie okresu wyłączności rynkowej albo ochrony wynikającej z patentu cena zbytu netto nie może być wyższa niż 75 proc. ceny zbytu netto określonej w ostatniej decyzji wydanej przed upływem tego okresu;

b. jednakże, w przypadku gdy w ostatniej decyzji zawarty był RSS obniżający urzędową cenę zbytu (cena efektywna), powyższy mechanizm ma być stosowany w odniesieniu do:

- RSS obniżającego cenę efektywną na poziomie nie wyższym niż 75 proc. ceny efektywnej określonej w ostatniej decyzji albo

- ceny zbytu netto oraz ceny efektywnej określonej w taki sposób, aby suma obniżek takich cen wynosiła łącznie co najmniej 25 punktów procentowych względem takich cen określonych w ostatniej decyzji.

c. w przypadku, gdy w ostatniej decyzji nie był zawarty RSS, spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2, może być również zrealizowane poprzez obniżenie ceny do poziomu 75% ceny zbytu netto określonej w ostatniej decyzji administracyjnej w instrumencie dzielenia ryzyka.

RSS w decyzjach dla produktów stosowanych w ramach udzielania świadczeń (art. 11 ust. 7 pkt 4).

W projekcie dodano przepis, zgodnie z którym decyzje o ustaleniu ceny zbytu netto dla produktów stosowanych w ramach udzielania świadczeń będą mogły zawierać instrumenty dzielenia ryzyka. Jednocześnie powstała drobna nieścisłość, ponieważ przepis ust. 6 nie zawiera odniesienia do wyrobów medycznych.

Ograniczenie odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych we wniosku (art. 24 ust. 6aa).

Już we wcześniejszych wersjach projekt zawierał przepis przewidujący odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych danych we wniosku o objęcie refundacją. W finalnej wersji odpowiedzialność ta została ograniczona i oświadczenie, które będzie składane przez osobę podpisującą wniosek, nie będzie dotyczyć analiz.

Zmiany w prawie farmaceutycznym i ustawie o świadczeniach

Pozostałe regulacje zawarte w Projekcie - zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (PF) i ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (UŚOZ):

Reklama leków (art. 54 ust. 5 PF)

Reklama produktów leczniczych polegająca na dostarczaniu próbek nie będzie mogła dotyczyć produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub prekursory kategorii 1, a w przypadku, gdy odbiorcą takiej reklamy będzie farmaceuta, nie będzie ona mogła również dotyczyć produktów leczniczych o kategorii dostępności innej niż OTC.

Złagodzenie sankcji - hurtownie (art. 81 ust. 1a PF).

W przypadku dokonania wywozu lub zbycia wbrew przepisom przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu określonego w art. 37av ust. 3, z zastrzeżeniem art. 37av ust. 9a, GIF będzie mógł odstąpić od cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, jeżeli stwierdzi, że waga naruszenia prawa była znikoma.

Złagodzenie sankcji - apteki (art. 103 ust. 1a PF).

Projekt przewiduje, że w przypadku naruszenia zasad dystrybucji produktów przez apteki, określonych w art. 86a, WIF będzie mógł odstąpić od cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli stwierdzi, że waga naruszenia prawa była znikoma.

Ograniczenia w wystawianiu recept (art. 95b ust. 1a i art. 96a PF)

Recepta, na której ma zostać przepisany produkt leczniczy zawierający w swoim składzie substancję psychotropową lub środek odurzający, z których którakolwiek substancja lub środek należy do grupy II-N, III-P albo IV-P określonej w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, będzie mogła być wystawiana wyłącznie w postaci elektronicznej. Dodatkowo, lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer będzie mógł przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, niezbędną pacjentowi do maksymalnie 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania albo sposobu stosowania - przy czym na pojedynczej recepcie, ilość tego produktu, środka lub wyrobu nie będzie mogła być większa od ilości niezbędnej do 60-dniowego okresu stosowania, a w sumie nie będzie można wystawić więcej niż 6 recept, na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie okresu stosowania określonego powyżej.

Rozszerzenie programu "Ciąża+" (art. 43b UŚOZ)

Zgodnie z zapowiedziami Projekt zawiera rozszerzenie programu "Ciąża+" również dla kobiet w okresie połogu. Ponadto, bezpłatne zaopatrzenie dotyczyć już będzie nie tylko leków, ale i wyrobów medycznych. W dalszym ciągu jednak MZ nie zdecydował się na rozszerzenie listy produktów dostępnych w ramach programu o środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Data wejścia w życie większości zmian zaplanowana została na 1 listopada 2023 r.

