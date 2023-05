Ustawa refundacyjna na ostatniej prostej? Znamy ustalenia z rozmów i nowe wysokości marż

Dwa dni trwały spotkania przedstawicieli branży farmaceutycznej z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim w sprawie procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej

Do przedwczoraj nie zgadzaliśmy się z wieloma zapisami. Dzisiaj, po tym, co zaproponował minister, jesteśmy za. Dwa dni ciężkich negocjacji i ministrowi udaje się osiągnąć kompromis z aptekarzami - mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Propozycje zostały zaakceptowane, więc dwie istotne organizacje zrzeszające aptekarzy i hurtownie popierają ustawę, by była procedowana jak najszybciej - komentuje Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych

Wiążące deklaracje

Walka o procedowanie nowelizacji ustawy refundacyjnej trwa. Wydaje się, że dokończenie tego działania, po prawie dwóch latach od przedstawienia pierwszego projektu, staje się sprawą honoru dla wiceministra zdrowia, Macieja Miłkowskiego, który odpowiada za politykę lekową.

Od pewnego czasu ścierają się dwie opcje: deklaracje, że będzie nowela całej ustawy, w takim zakresie, w jakim będzie zgoda z branżą i druga – wspomniana przez posła Tomasza Latosa, że "wrzuci się najbardziej pilne przepisy do innych ustaw", a DNUR będzie już w przyszłej kadencji Sejmu. Czyli nie wiadomo kiedy.

Minister Miłkowski nie odpuścił i ponownie w szeregach niektórych środowisk rynku farmaceutycznego pojawiła się nadzieja na rychłą nowelizację. W ostatnich dwóch dniach odbywały się spotkania z branżą. Pierwszego dnia spotkania były prowadzone z każdym środowiskiem osobno, a w czwartek - z całą branżą, w formie podsumowania.

Słyszymy, że w ocenie branży „to nie są już jakieś kolejne rozmowy”, ale wiążące deklaracje.

W ostatnim czasie naciski na rozmowy w sprawie nowelizacji nasiliło środowisko aptekarskie. Farmaceuci policzyli bowiem, że zapowiadane przez resort zdrowia podwyżki marży na leki w detalu w postaci nowej tabeli marż de facto oznaczają dla nich obniżkę: co drugie opakowanie leku refundowanego będzie sprzedawane z niższą niż dotychczas marżą. W przypadku najtańszych leków propozycja resortu zakłada bowiem obniżenie marży z 40 na 35 procent.

- Z obliczeń wyszło, że dla większości opakowań leków najtańszych, popularnych, na których dzisiaj apteka zarabia kilkadziesiąt groszy, marże jeszcze bardziej spadną. 220 milionów opakowań, czyli około 30 procent leków według kodów EAN, które stanowią 50 procent wolumenu, będzie sprzedawanych w niższych cenach. Marżowość będzie nam spadała. Jesteśmy tym faktem zaskoczeni – mówił Mikołaj Konstanty, prezes Śląskiej Rady Aptekarskiej podczas kwietniowego Europejskiego Kongresu w Katowicach.

Nic dziwnego, że bardzo liczą na realizację ostatnich ustaleń.

- Procedowanie tej ustawy jest absolutnie konieczne. Nie jest żadną tajemnicą fakt, iż wcześniejsze propozycje MZ były w wielu miejscach nieakceptowalne. Za nami dwa bardzo ciężkich negocjacji, w wyniku których wszystkie kluczowe dla nas kwestie zostały rozwiązane i mamy kompromis. Jeśli ustalenia zostaną dotrzymane, to jesteśmy za. Co ważne, pozostawienie tych tematów bez procedowania, nie tylko niczego nie rozwiąże, ale wręcz pogłębi problemy. Ta ustawa ważna, musimy mieć pewność, że pacjenci będą bezpieczni a my będziemy w stanie zaopatrzyć ich w leki - mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Dwie istotne organizacje zrzeszające aptekarzy i hurtownie popierają ustawę

Ale tematy, które wymagają zmiany, to nie tylko marże aptek. Również kwestia zapasów leków, jaki powinny mieć przygotowane firmy, dyżury aptek, przepisy dotyczące hurtowni farmaceutycznych i wiele innych.

- Te dwa dni były bardzo pracowite i oczekiwane przez wszystkich uczestników rynku. Dla hurtowni kluczową jest podwyżka marży hurtowej. Czekamy na nią już kilka lat. Bez tych zmian hurtownie będą miały ogromne problemy z zapewnieniem dostępności leków - komentuje Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

- Zawarliśmy kompromis i zgodziliśmy się na 6 procent marży, które jest proponowane w projekcie nowelizacji, ale minister zgodził się, żeby wprowadzić limit marży minimalnej w wysokości 50 groszy. Bo dzisiaj wiele produktów hurtownia dystrybuuje po jeszcze niższej marży. Proponowaliśmy więcej, ale na zasadzie kompromisu zgodziliśmy się na tę kwotę. Zgodziliśmy się też na kwotowy limit 150 zł marży na leki w refundacji aptecznej, natomiast minister zgodził się na podniesienie limitu marży na leki objęte sprzedażą do szpitali. To ma być 2 tys. złotych marży maksymalnej - wymieniał prezes Stachnik.

Chodzi o to, że nawet za sprzedaż bardzo drogich leków, kosztujących czasem milion złotych, zgodnie z propozycją MZ, hurtownia mogłaby naliczyć maksymalnie 150 zł. Ta kwota nie zapewnia bezpieczeństwa dystrybucji takiego leku.

- Propozycje zostały zaakceptowane, więc dwie istotne organizacje zrzeszające aptekarzy i hurtownie popierają ustawę, by była procedowana jak najszybciej. We wtorek, 16 maja, ma stanąć na Radzie Ministrów. Mam nadzieję, że zostanie skierowana do Sejmu i że prace przejdą szybko - dodał szef ZPHF.

A jak poszło producentom? Są bardziej ostrożni w komentowaniu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że część firm nie chce nowelizacji. Niektóre z organizacji zrzeszających producentów dostały obietnice zmian, które ich zadowalają, z częścią tematów do uzgodnienia już w trakcie sejmowej komisji.

Pozostaje jeszcze kwestia terminów, kiedy projekt może być procedowany oraz tego, czy uzgodnienia zostaną wprowadzone w pierwszym czytaniu czy jeszcze przed nim.

