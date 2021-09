Ustawa refundacyjna. Jest stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej. "Nie realizuje celów"

Treść projektu ustawy o zmianie ustawy refundacyjnej została przekazana do wiedzy publicznej 30 czerwca 2021 roku

Projekt zakłada m.in. wzrost dopłat do ryczałtowych cen leków - z 3,20 zł do 5,60 zł

NRL twierdzi, że lekarze wciąż będą zobligowani do wskazywania poziomu odpłatności leków

Naczelna Rada Lekarska wydała stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

"Projektowana ustawa nie realizuje postulatu środowiska lekarskiego"

Zdaniem prezydium NRL projekt ustawy o zmianie ustawy "nie realizuje postulatu środowiska lekarskiego" w sprawie zdjęcia z lekarzy obowiązku wyraźnego wskazania poziomu odpłatności leku podczas wystawiania recepty".

NRL zauważa ponadto, że eksperci i przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego zgłaszali "liczne uwagi" do projektu. To miałoby wskazywać na brak realizacji wskazanych celów: zapewnienia stabilnego finansowania systemu refundacji leków i sukcesywnego zwiększania dostępu do innowacyjnych leków.

Dopłaty do leków. Co wniesie ustawa?

Planowana jest zmiana dotycząca odpłatności ryczałtowej. Obecnie obowiązująca - 3,20 zł - nie była waloryzowana od ponad 20 lat.

"Tak niska opłata ryczałtowa deprecjonuje wagę leków, które z uwagi na taką cenę są traktowane jak towar nieistotny. Pacjenci przez niską cenę wykupują leki na zapas, a następnie ich nie przyjmują i utylizują. Konieczna jest waloryzacja tej odpłatności i połączenie jej z wysokością minimalnego wynagrodzenia" – uzasadnia MZ, ustalając ryczałt na 0,2 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia. To aktualnie wynosi 2800 brutto, zatem opłata ryczałtowa to 5.60 zł.

"Od pierwszego roku obowiązywania ustawy jedynie mechanizm podniesienia opłaty ryczałtowej dla pacjentów będzie funkcjonował w pełni i powinien przynieść 475 mln zł dodatkowych funduszy. Przewidywane dochody dla sektora finansów publicznych, w perspektywie 10-letniej to 5,734 mld zł. Większość tej kwoty wynika z podwyższenia opłaty ryczałtowej, którą będą ponosili pacjenci" – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw mają ułatwić optymalizację wydatków publicznych zapewniających możliwie najszerszy dostęp do skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii. Planowane jest m.in. wydłużenie obowiązywania listy refundacyjnej z dwóch do trzech miesięcy.

