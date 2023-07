Ustawa refundacyjna. Farmaceuci dostali wszystko, co chcieli. Producenci leków mniej entuzjastyczni

Posłowie sejmowej Komisji Zdrowia przyjęli projekt ustawy refundacyjnej. 11 lipca na sali plenarnej zostanie przedstawione sprawozdanie komisji

Ta ustawa rozwiązuje problemy, nierozwiązane od 30 lat, czyli dyżury aptek i nierozwiązane od 12 lat, czyli marże - ocenia Marek Tomków, wiceszef NRA

Michał Byliniak: - To, co należy uznać za dobrą zmianę, to fakt, że w ramach autopoprawki minister uwzględnił postulat zgłaszany przez Infarmę dotyczący sposobu liczenia 3-miesięcznych zapasów

Krzysztof Kopeć: - Nie ma problemu z niewykupywaniem przez pacjentów leków OTC z powodów finansowych. Są za to ogromne ograniczenia w dostępie do niezbędnych w terapii leków na receptę, które kosztują ponad 100 zł

"Zrobiliśmy 120 procent normy"

6 lipca posłowie sejmowej Komisji Zdrowia przyjęli projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej wraz z autopoprawką.

Po momentami burzliwym pierwszym czytaniu (dzień wcześniej), samo procedowanie projektu poszło bardzo sprawnie.

Ostatecznie posłowie pozytywnie zaopiniowali całość projektu, a także poprawki zaproponowane przez sejmowe Biuro Legislacyjne oraz nieliczne zgłoszone przez posłów. Jednak najczęściej zgłaszane poprawki poselskie, w tym również przejmowane od strony społecznej, były odrzucane.

Posłanka Krystyna Skowrońska (KO) zapowiedziała, że odrzucone poprawki będą zgłoszone w trakcie obrad Sejmu jako wnioski mniejszości. Przedstawienie sprawozdania Komisji Zdrowia zostało zaplanowane na 11 lipca.

Najbardziej z dotychczasowego przebiegu prac nad projektem ustawy refundacyjnej wydają się być zadowoleni farmaceuci. Praktycznie dostali wszystko to, co chcieli, a przynajmniej na tle innych interesariuszy, poszło im naprawdę nieźle. Choć gdy pytamy, czy farmaceuci już otwierają szampana, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Marek Tomków, zastrzega, że trzeba poczekać do końca.

- Na razie wszystko jeszcze jest w procesie. Uważamy, że na dziś zrobiliśmy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia 120 procent normy. Do tego posłowie bardzo nam pomogli. Ale to jeszcze nie jest koniec drogi. Przed nami Sejm i Senat - tłumaczy.

Nie kryje jednak zadowolenia: - Ta ustawa rozwiązuje problemy, nierozwiązane od 30 lat, czyli dyżury aptek i nierozwiązane od 12 lat, czyli marże. Ponadto rozwiązuje kwestie szczepień w aptekach i to bardzo szeroko, z pełnym finansowaniem. Dziś możemy powiedzieć farmaceutom, że nie tylko nikt nie jest przeciwko szczepieniom w aptekach, ale wręcz proponuje się rozszerzenie uprawnień. Wiceminister Maciej Miłkowski potwierdził, że będzie jeszcze analizowana kwestia recepty farmaceutycznej na szczepionkę refundowaną. Ale może się okazać, że taka recepta w ogóle nie będzie potrzebna.

Farmaceuci będą mogli kwalifikować do szczepienia oraz wykonywać je w aptekach u osób powyżej 15. roku życia. Przepisy nie ograniczają tych kompetencji do szczepień przeciwko grypie czy COVID, ale mówią o szczepieniach ochronnych.

- Dobra wiadomość dotyczy też prawa zwrotu dla leku, który stracił refundację oraz tego, o co farmaceuci postulowali od lat, czyli zmiany listy refundacyjnej co 3 miesiące zamiast 2. Do tego płatne dyżury aptek i pierwsza po 12 latach sensowna podwyżka marż. Jest też „drobiazg”, na który nikt nie zwrócił uwagi, a ma ogromne znaczenie – liczenie marży aptecznej od ceny hurtowej brutto, a nie netto. Weszło też kilka technicznych przepisów, które ułatwią nam życie – wymienia.

- To są wszystko kwestie, o które apelowaliśmy. Dla nas to są bardzo duże zmiany i przełom. Trzeba też pamiętać, że jeszcze do niedawna, kiedy zgłaszaliśmy nasze postulaty, Ministerstwo Zdrowia było bardzo ostrożne. Kiedy mówiliśmy o szczepieniach w aptekach, wspierał nas co najwyżej jeden albo dwóch posłów. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Widać, jaka zaszła gigantyczna zmiana. Nawet inni uczestnicy rynku podkreślali, że sprawy aptekarskie powinny zostać załatwione. Mam nadzieję, że w trakcie dalszego procedowania sprawy, które dotyczą innych interesariuszy, zostaną załatwione po ich myśli – dodaje.

Zmiany mogą mieć negatywny wpływ na stabilność prowadzenia działalności

- To, co należy uznać za dobrą zmianę, to fakt, że w ramach autopoprawki minister uwzględnił postulat zgłaszany przez Infarmę dotyczący sposobu liczenia 3-miesięcznych zapasów oraz wyłączenia leków stosowanych sezonowo, a także bardzo ważna zmiana z obligatoryjnej na fakultatywną przesłankę uchylania decyzji refundacyjnych za niedotrzymanie ciągłości dostaw. Pozytywnie odbieramy także zapis mówiący o rocznym vacatio legis, dającym czas na dostosowanie się do nowych wymogów dotyczących ciągłości dostaw – komentuje Michał Byliniak, dyrektor generalny ZP Infarma.

- Doceniamy także zmianę podejścia i modyfikację przepisu dotyczącego możliwości wprowadzenia opakowań międzynarodowych. W wielu sytuacjach pozwoli to na szybsze działanie, które w sytuacji niedoborów leków pozwoli uzupełniać je poprzez wprowadzenie na polski rynek produktów w opakowaniach w innych językach – dodaje.

Jednak podkreśla, że pozostałe poprawki nie zostały w trakcie prac komisji uwzględnione.

- Zwracamy uwagę na bardzo kontrowersyjny przepis dotyczący obowiązku dostarczania do 10 hurtowni leków z nowej listy, która będzie tworzona przez ministra. W naszej ocenie to rozwiązanie będzie miało negatywny wpływ na dostępność leków dla aptek i ostatecznie dla pacjentów. Obecnie 3 hurtownie zapewniają dostępność dla 70 proc. rynku. Trudno jest sobie wyobrazić sytuację, w której nie dojdzie do zaburzeń ciągłości dostaw. Jednocześnie przepisy ustawy nie uwzględniają sytuacji związanych z niewypłacalnością wskazanych podmiotów, z różnego rodzaju zadłużeniami związanymi z kwestiami zabezpieczeń bankowych, czyli normalnych zabezpieczeń biznesowych.

Kolejne rozwiązanie przyjęte przez posłów, a wskazywane przez branżę jako mogące mieć negatywny wpływ na stabilność prowadzenia działalności w Polsce, to nadanie ministrowi zdrowia możliwości zmian grup limitowych w trakcie trwania indywidualnych decyzji refundacyjnych.

- Przepisy dają ministrowi możliwość zmiany grup limitowych w zasadzie z listy na listę, czego skutkiem mogą być znaczące zmiany cen odpłatności i zmiana warunków prowadzenia działalności firm farmaceutycznych. Bardzo podobny zapis dotyczy również leków w programach lekowych. Możliwość zmiany przez ministra może powodować znaczące wyłączenia i ograniczenie populacji, czyli brak możliwości leczenia części pacjentów. Takie sytuacje miały miejsce w przeszłości – podkreśla szef Infarmy.

Refundowane OTC? "Lekarze są zdumieni taką decyzją"

- Dobrze się stało, że resort zdrowia zmienił w ostatniej chwili maksymalną liczbę leków w opakowaniu, którą można wypisywać na pojedynczej recepcie na 120 dni, a nie - jak chciał wcześniej - na 60. To ważne dla cierpiących na choroby przewlekłe pacjentów, często w podeszłym wieku i o ograniczonej mobilności, którzy musieliby stać w kolejce do lekarzy tylko po receptę i częściej odwiedzać apteki - mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

- Recepty długoterminowe oraz refundacja dużych opakowań leków to też racjonalne wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia bez zbędnego angażowania personelu medycznego. To także korzyść dla budżetu NFZ, bo cena większych opakowań jest niższa, a poza tym ich stosowanie eliminuje wielokrotne pokrywanie marży aptecznej oraz hurtowej. Gdyby przepis nie został zmieniony, obecne na liście refundacyjnej w większych opakowaniach o wartości 1,3 mld zł musiałyby trafić do utylizacji - dodaje.

Zwraca jednak uwagę na kontrowersyjny przepis dotyczący obejmowania refundacją niektórych leków OTC: - Poprawy wymaga jeszcze z pewnością przepis dotyczący refundacji leków dostępnych bez recepty. W obecnym kształcie doprowadziłby do sytuacji, w której np. chroniący przed udarem lek stosowany przez chorych na migotanie przedsionków kosztujący 120 zł pozostawałby nierefundowany, a do refundacji trafiłby dostępny bez recepty kwas acetylosalicylowy za 11 zł. Poseł Czesław Hoc alarmował też, że nie ma żadnego leku refundowanego na nadczynność tarczycy - ani tiamazol, ani karbimazol ani metizol, ani propylotiouracyl nie jest refundowany i 100 procent płaci każdy chory.

- Lekarze są zdumieni taką decyzją, ponieważ nie ma problemu z niewykupywaniem przez pacjentów leków OTC z powodów finansowych. Są za to ogromne ograniczenia w dostępie do niezbędnych w terapii leków na receptę, które kosztują ponad 100 zł. Tych leków jest dużo i dla większości, szczególnie starszych pacjentów, są one niedostępne ze względów ekonomicznych - przekonuje.

Podkreśla, że w Polsce wartość całego rynku leków to około 45,4 mld zł w 2022 roku, z czego refundowane leki na receptę to 14,48 mld zł, leki dostępne bez recepty, suplementy diety i kremy - 9,53 mld zł, a nierefundowane leki na receptę to aż 21 38 mld zł: - Dlaczego więc wobec tak ogromnych potrzeb refundacyjnych w zakresie leków wydawanych tylko na receptę, resort zdrowia chce refundować te dostępne bez recepty?

Podkreśla, że ten przepis oznaczałoby dla krajowych producentów leków regulowane ceny tych produktów: - A to spowodowałoby zaprzestanie ich produkcji, bo byłoby to nierentowne. Rynek zdominowałby jeden najtańszy, zapewne azjatycki produkt, co w razie sytuacji kryzysowych groziłoby brakami leków na rynku. Takie dramatyczne problemy np. z paracetamolem przeciwbólowym i potrzebnym do obniżenia gorączki, również u dzieci, mieli Francuzi i Niemcy, którzy regulowali ceny tego leku. Dla bezpieczeństwa lekowego lepszym rozwiązaniem jest, kiedy wiele leków OTC konkuruje na rynku, a ich ceny nie są regulowane. Zwłaszcza że kosztują one kilkanaście złotych, a mamy gwarancję, że będą dostępne, szczególnie w sytuacjach kryzysowych - ocenia.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.