Ustawa refundacyjna: branża chce jasnej interpretacji. "Ustawy pisze się na złe czasy"

18 października w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli branży farmaceutycznej i resortu zdrowia w celu omówienia rozumienia przepisów ustawy refundacyjnej

Jak podkreślała strona publiczna, spotkanie ma charakter warsztatowy i nie służy przedstawieniu wiążącej interpretacji przepisów

41 slajdów było omawianych przez ponad 6 godzin. W trakcie okazywało się, że nawet coś co dla urzędnika wydawało się w pełni zrozumiałe i miało być tylko odnotowaniem zagadnienia w prezentacji, dla branży nie było takie oczywiste i trzeba było to wyjaśnić

To były warsztaty o problemach, a nie interpretacja przepisów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 18 października przedstawiciele branży farmaceutycznej spotkali się z urzędnikami resortu zdrowia, żeby usłyszeć, jak należy interpretować przepisy znowelizowanej ustawy refundacyjnej.

Jednak strona publiczna nie chce, by traktować to, co wczoraj padło, jako wiążące interpretacje i zastrzega, że nie niosą skutków prawnych.

- Proszę nie traktować tego warsztatu jako elementu interpretacji przepisów dokonywanej przez ministra zdrowia – mówił dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Łukasz Szmulski.

Odpowiadając na jedno z pytań stwierdził, że wielu wątpliwości nie chce rozwiewać wiążąco, proponując by przedstawiciele firmy sformułowali pytania na piśmie. Wskazał raczej na kierunek pozyskiwania interpretacji: indywidualnych w konkretnych przypadkach:

- Traktujemy to spotkanie po partnersku, gdzie rozmawiamy na temat problemów, które branża widzi po swojej stronie i wizji, która przyświecała nam przy wprowadzaniu tych przepisów. Nie wyklucza to tego, że w sytuacjach problematycznych, bo takowe mogą się jeszcze pojawić, nie będzie podstaw do tego, żeby takiej interpretacji nie wydać. Będzie miała wtedy swój właściwy tryb - przyznał.

Po stronie branżowej dopytywano kilkukrotnie czy nie można przygotować i opublikować zadanych pytań wraz z odpowiedziami. To z pewnością ułatwiłoby funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.

Skala wątpliwości ogromna. Pytania do wybranych obszarów

Resort był chyba zaskoczony liczbą problemów, z którymi zgłosiła się strona branżowa. Na biurko w ministerstwie trafiło ponad 600 pytań (wiele się z nich się powtarzało).

- Pytania nie odnosiły się do całej ustawy, a raczej do wybranych obszarów, co było dla nas wskazówką, gdzie branża widzi problemy interpretacyjne, co jest niejasne, co wymaga komentarza. Najwięcej emocji dotyczyło pakietu związanego z zobowiązaniami zapewnienia dostępności. Było dużo pytań dotyczących przepisów przejściowych, refundacji leków OTC, decyzji refundacyjnych – wymieniał dyrektor Szmulski.

W trakcie spotkania zaprezentowanych zostało 41 slajdów. Omawiano je przez ponad 6 godzin. W tym czasie często okazywało się, że nawet coś, co dla urzędnika wydawało się w pełni zrozumiałe i miało być tylko odnotowaniem zagadnienia, dla branży nie było takie oczywiste i trzeba było to wyjaśnić.

Obecni jej reprezentanci mieli okazję upewnić się, czy odpowiednio "czytają" pewne przepisy. Tak było w przypadku marż hurtowych. Zmienione przepisy podnoszą ją do 6 procent ceny zbytu netto. Nie może ona być niższa niż 50 groszy i nie wyższa niż 150 zł.

Wyjaśnienia wymagało, czy firma, która dostarcza leki do szpitali i bierze udział w postępowaniach przetargowych, może dla świadczeniodawców stosować jak dotychczas marżę maksymalną, ale nie sztywną. W toku dość długiej dyskusji uczestnicy razem z przedstawicielem resortu zdrowia doszli do wniosku, że rzeczywiście, przepis gwarantuje hurtownikom minimalną wartość marży hurtowej i wspomniane 50 groszy jest marżą sztywną dla apteki i maksymalną dla szpitali. Przedsiębiorca ma zatem możliwość obniżenia tej wartości.

"Ustawy pisze się na złe czasy"

Na pewno spotkanie było potrzebne i branża mogła przedstawić, jak rozumie niektóre przepisy, a resort zaprezentować swoje rozumienie oraz intencje, które stały za ich zaproponowaniem. Rozmowy pokazały też, że bardzo dużo mówiło się o pewnych rozwiązaniach na etapie procedowania projektu w czasie konsultacji.

Te same pytania powróciły wczoraj i zapowiada się na to, że działanie przepisów w praktyce będzie jeszcze dyskutowane w momencie, w którym zaistnieje dany problem, sygnalizowany obecnie przez branżę.

„Będziemy i tak skazani w pewnym momencie na dyskusję o tym, co może się wydarzyć. Dlatego można byłoby już dzisiaj ustalić praktykę” – padło z sali. Resort bronił się w kilku sytuacjach, że na razie są to kazuistyczne, hipotetyczne sytuacje, które do tej pory się nie wydarzyły. Ale nie wyklucza, że w jednostkowych sytuacjach dyskusja o nich powróci.

W tle jest też to, co może wydarzyć się za kilka miesięcy, czyli ewentualna zmiana na stanowisku wiceministra, odpowiadającego za politykę lekową i kluczowych pracowników departamentu polityki lekowej i farmacji. Np. to, o czym wczoraj dyskutowano, nie ma formy wiążących interpretacji i branża obawia się, czy potencjalnie nowa osoba będzie interpretowała przepisy tak samo, jak obecna ekipa.

W pewnym momencie na obawy branży, że dany przepis może spowodować problemy dla firmy, dyrektor Szmulski odpowiedział, że nie można tego wykluczyć, a on nie może złożyć deklaracji, że tak się nie stanie. Wskazał jednak, że firmy mówią raczej o sytuacjach hipotetycznych, które dotychczas się nie wydarzyły, więc czemu miałyby się wydarzyć teraz: - Odbieram te pytania, jakby uznano nas za szaleńców, którzy chcą firmy wsadzić na minę - tłumaczył, by uspokoić branżę, że nie ma w tym złej woli.

„To nie jest kierowane do Państwa, ufamy Państwu i w Państwa kompetencje, ale przepisy pisze się na złe czasy i na złe osoby po drugiej stronie" - padła odpowiedź.

W kolejnych publikacjach opiszemy wyjaśnienia resortu zdrowia dotyczące poszczególnych kwestii omawianych podczas środowego spotkania.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.