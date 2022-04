USA walczy z nadużywaniem opioidów. Można je włożyć do koperty i odesłać do utylizacji

Autor: LJ • Źródło: FDA, Safe Medicine Disposal • 21 kwietnia 2022 13:10

W USA jest pomysł, by niepotrzebne już opioidowe leki przeciwbólowe pacjent mógł włożyć do koperty i odesłać do utylizacji. Ma to zapobiec nadużywaniu opioidów i chronić środowisko.