Urząd ostrzega: lek na receptę może nie mieć ulotek. Farmaceuci powinni to sprawdzać

polski, jest pakowany na tej samej linii

Lek możliwie bez ulotki. Ale niekoniecznie

- Firma Roche nie może w pełni wykluczyć, że opakowania produktu leczniczego Hemlibra mogły być dystrybuowane na rynku EOG bez ulotek. Opisana sytuacja może mieć potencjalny wpływ na wszystkie serie leków wyprodukowanych pomiędzy 15 listopada 2021 r. a 24 kwietnia 2023 r. - brzmi komunikat firmy.

Jak dodaje podmiot odpowiedzialny, przed wydaniem produktu leczniczego fachowy personel medyczny powinien zweryfikować zawartość opakowania leku. W przypadku braku ulotki dla pacjenta dołączonej do opakowania, fachowy personel medyczny powinien skorzystać z wersji elektronicznej ulotki dla pacjenta i właściwie przekazać ulotkę pacjentom.

W ramach działań zapobiegawczych od dnia 24 kwietnia 2023 r. wdrożono aktywności polegające na obowiązkowej weryfikacji wszystkich opakowań na danej linii automatycznego pakowania w celu zapewnienia, że ulotka dla pacjenta znajduje się w każdym opakowaniu.

Lek Helimbra to roztwór do wstrzykiwań dla chorych na hemofilię typu A. Jest wydawany na receptę.



W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania produktu leczniczego Hemlibra (emicizumab), firma prosi o kontakt pod numerem telefonu: +48 22 345 18 88 lub adresem e-mail: warsaw.informacja-medyczna@roche.com

Ścieżka dostępu do wersji elektronicznej ulotki dla pacjenta produktu leczniczego Hemlibra:

https://assets.roche.com/f/173972/x/39ffccfad9/hemlibra_150_roztwor-1.pdf









