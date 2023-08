URPL udziela już odpłatnych porad: kwoty spadły o połowę. Nowe przepisy weszły w życie

Od 6,5 tys. zł do 13,2 tys. zł. Tyle wynoszą opłaty za porady naukowe, których zainteresowanym podmiotom będzie udzielał Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Rozporządzenie w tej sprawie już obowiązuje

W trakcie konsultacji projektu doszło do obniżenia kwot za porady. Pierwotnie miało to być między 13,2 tys. zł a prawie 40 tys. zł

Kwoty za porady niższe o połowę

Obowiązuje już rozporządzenie, określające szczegółowy zakres udzielanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych porad naukowych, o których mowa w znowelizowanej ustawie o URPL. W projekcie opublikowanym 29 maja wskazano wysokość opłat pobieranych za ich udzielenie, a także wzór wniosku. O ile obowiązujący już wzór nie uległ znacznej modyfikacji, to już wysokość kwot za poszczególne rodzaje porad tak.



Możliwość udzielania przez Prezesa Urzędu porady naukowej jest w polskim porządku prawnym instytucją zupełnie nową. Wprowadziła je ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Proponowane rozwiązania wzorowane są na doradztwie naukowym prowadzonym przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Jak poinformował Prezes Urzędu Grzegorz Cessak, 1 lipca 2023 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1223) dotyczące udzielania przez Prezesa Urzędu porad naukowych w zakresie prowadzenia testów i badań niezbędnych do wykazania jakości, bezpieczeństwa lub skuteczności produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Przygotowując przepisy dotyczące udzielania porad naukowych przez URPL porównano regulacje obowiązujące w innych krajach, takich jak Irlandia,

Holandia, Finlandia, a także opracowane przez Europejską Agencję Leków. Wyjaśnijmy, że EMA udziela porad naukowych odpowiadając na konkretne pytania postawione przez wnioskodawcę dotyczące rozwoju konkretnego leku.

Kwoty i wzory w załącznikach

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono szczegółowy zakres udzielanych przez Prezesa Urzędu porad naukowych wraz z wysokością opłat określoną w odniesieniu do każdego z zakresów. Kwoty w stosunku do pierwotnej propozycji znacznie obniżono. Zaczynają się od 6,5 tys. zł, a nie jak w projekcie - 13.2 tys. zł. Kwoty szacunkowych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu uległy więc obniżeniu - w ciągu 10 lat ma to być 4,1 mln zł.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia określono natomiast wzór wniosku o udzielenie porady naukowej, kierując się przy tym koniecznością zawarcia we wniosku informacji potrzebnych do weryfikacji ewentualnego wystąpienia okoliczności warunkujących odmowę udzielenia porady naukowej.

Urząd utworzył już specjalny adres do kontaktu dla zainteresowanych podmiotów. Skrzynka mailowa to: porady.naukowe@urpl.gov.pl.

Załączniki do rozporządzenia do pobrania pod tekstem.

