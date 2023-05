URPL: Europejska Agencja Leków ma nowe rekomendacje dla przemysłu farmaceutycznego

Zapewnienie dostępności leków dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej (UE) jest kluczowym priorytetem dla EMA i Europejskiej Sieci Regulacyjnej ds. Leków.

Jak poinformował prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wytyczne opisują poszczególne zainteresowane strony zaangażowane w łańcuch dostaw leków oraz ich obowiązki i rolę w zapobieganiu niedoborom leków i zarządzaniu nimi.

Zalecenia te obejmują:

Zalecenia opierają się na analizie przyczyn niedoborów i bezpośrednim doświadczeniu organów regulacyjnych w koordynowaniu zarządzania niedoborami, a także na konsultacjach ze stowarzyszeniami branżowymi.

- Wytyczne zostały opracowane przez Grupę Zadaniową ds. Dostępności Leków Stosowanych u Ludzi i Weterynaryjnych (HMA / EMA Task Force on the Availability of Authorised Medicines for Human and Veterinary Use), wspólną grupę roboczą ustanowioną przez EMA i Grupę Szefów Agencji Leków (HMA), koncentrującą się na dostępności leków dopuszczonych do obrotu, i zostały zaprezentowane podczas warsztatów z udziałem wielu zainteresowanych stron na temat niedoborów leków, które odbyły się w dniach 1 i 2 marca 2023 roku - wyjaśnia prezes URPL w komunikacie.