UOKiK: zajmiemy się gąszczami patentowymi i utrudnieniami w rozwoju generyków

Bez wątpienia rynek farmaceutyczny to taki, w którym przez wiele lat nie byliśmy wystarczająco aktywni - mówi prezes UOKiK, dr Tomasz Chróstny

Obszar, w który jesteśmy włączeni i bardzo mocno każdy sygnał

analizujemy, to działania o charakterze naruszającym przepisy antymonopolowe, czy przepisy w zakresie ochrony konkurencji - dodaje

analizujemy, to działania o charakterze naruszającym przepisy antymonopolowe, czy przepisy w zakresie ochrony konkurencji - dodaje Jak podkreśla, gros z nich dotyczy m.in. gąszczy patentowych i utrudnień w zakresie rozwijania produktów generycznych względem produktów innowacyjnych

Gąszcze patentowe były przedmiotem prac i analiz Komisji Europejskiej

11 stycznia 2023 roku sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyła sprawozdanie z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za rok 2021. Jej prezes dr Tomasz Chróstny przedstawił działania, jakie będą podejmowane w 2023 roku.

Część pytań posłów dotyczyła rynku farmaceutycznego. Poseł Wiesław Buż (Lewica) odniósł się do spraw dotyczących spraw funkcjonowania rynku medycznego i farmaceutycznego.

- Bez wątpienia jest to taki rynek, w którym przez wiele lat nie byliśmy wystarczająco aktywni. Mamy jedno bardzo istotne postępowanie, gdzie jesteśmy po podstawieniu zarzutów, którymi jest m.in. objęty największy dystrybutor leków, czy hurtownia farmaceutyczna NEUCA, dotyczy ono również przedsiębiorców świadczących usługi informatyczne, w tym jeżeli chodzi o oprogramowanie dla aptek - mówił prezes Chróstny.

- Jesteśmy w postępowaniu właściwym, gdzie podejrzewamy, iż przedsiębiorcy wymieniali się informacjami, w tym m.in. informacjami o cenach w zakresie leków - dodał.

- Druga sprawa: zintensyfikowaliśmy naszą współpracę zarówno z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Urzędem Patentowym, Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i Ministerstwem Zdrowia. Właśnie po to, aby z jednej strony wiedzieli, jakie są nasze kompetencje w tym zakresie, ale też potencjalnie, jakie są działania, które stanowią bądź to naruszenie praw ochrony praw konkurencji, bądź naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Przede wszystkim mówimy tutaj z punktu widzenia funkcjonowania rynku – o ochronie konkurencji - wymieniał.

- Trzeci obszar, w który jesteśmy włączeni i bardzo mocno każdy sygnał analizujemy: niebawem bardzo możliwe, że kolejne postępowania będą przed nami, to działania o charakterze naruszającym przepisy antymonopolowe, czy przepisy w zakresie ochrony konkurencji. Gros z nich dotyczy m.in. gąszczy patentowych i utrudnień w zakresie rozwijania produktów generycznych względem produktów innowacyjnych - powiedział szef UOKiK.

Jak wspomniał, gąszcze patentowe były przedmiotem prac i analiz Komisji Europejskiej i działań podejmowanych ze względu na to, że często ta ochrona patentowa jest i te patenty są zgłaszane w innych europejskich urzędach patentowych.

- Stąd Komisja realizowała przekrojowe działania, w które również byliśmy włączeni w zakresie właśnie tych działań utrudniających rozwój leków generycznych. Chciałbym tutaj tylko podkreślić, że Polska, jeżeli chodzi o rozwój rynku leków generycznych wypada naprawdę dosyć korzystnie. Ponad 50 procent leków, które występują w strukturze sprzedaży, to są generyki. Oczywiście jest jeszcze ta przestrzeń np. w stosunku do Włoch, gdzie to jest ok. 68–69 procent. Ale np. w stosunku do Niemiec nie mamy się czego wstydzić, o ile dobrze pamiętam, to jest ok. 38 procent, jeżeli chodzi o leki generyczne versus leki innowacyjne - mówił prezes Urzędu.

Podkreślał, że od 2 lat, bardzo mocno UOKiK rozwija swoje indywidualne kompetencje, kompetencje członków zespołu, właśnie po to, aby zadbać o stan konkurencji na tym rynku.

- Mamy świadomość tego, że jest to istotny rynek z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia również przedsiębiorców polskich na rynku generyków, w kontekście rynku wspólnotowego, że rzeczywiście nasza aktywność jest tam absolutnie niezbędna - podkreślał.