UOKiK nakłada wysoką karę na Polską Grupę Farmaceutyczną. Ustawa "zatorowa" już w Sejmie

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 4 mln zł kary na spółkę Polska Grupa Farmaceutyczna

To kolejna kara w tym roku na spółkę działającą na rynku farmaceutycznym

W postępowaniu wykazano, że grupa miała nadmiernie "opóźniać spełnianie świadczeń pieniężnych"

Zatory płatnicze. Wina Polskiej Grupy Farmaceutycznej?

Przedmiotem działalności ukaranego przedsiębiorcy jest hurtowa sprzedaż leków i wyrobów farmaceutycznych. Postępowanie przeprowadzone przez Prezesa UOKiK miało wykazać, że Polska Grupa Farmaceutyczna nadmiernie opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

- Polska Grupa Farmaceutyczna to kolejna spółka z branży farmaceutycznej, która generowała znaczne zatory płatnicze. Nałożona kara wyniosła ponad 4 mln złotych – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

To najwyższa kara nałożona na stronę postępowania zatorowego. "Drugi w kolejności jest również przedsiębiorca z branży farmaceutycznej, co wskazuje na niepokojący trend dotyczący lekceważącego podejścia do obowiązków płatniczych reprezentantów tego sektora gospodarki" - czytamy w komunikacie UOKiK.

- W tej sytuacji konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na terminowe spełnianie świadczeń pieniężnych przez przedstawicieli branży farmaceutycznej – dodaje Prezes UOKiK.

Przeprowadzone wobec PGF postępowanie miało wykazać, że od lutego do marca 2020 r. (przypomnijmy, że to czas pandemii COVID-19 w Polsce) spółka opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na ponad 425 mln zł, przy czym największe kwoty opóźnionych świadczeń wobec wybranych kontrahentów wyniosły: ponad 37 mln zł (36 faktur), ponad 24 mln zł (45 faktur) i ponad 18 mln zł (20 faktur).

PGF to przedsiębiorca o znaczącym udziale w rynku farmaceutycznym, a zatem wpływ stosowanych przez spółkę negatywnych praktyk płatniczych wobec kontrahentów również może być znaczny.

Dodajmy, że istnieje ścieżka odwoławcza. Przedsiębiorcom niezgadzającym się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

Nowelizacja ustawy zatorowej

29 września 2022 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Dzień później projekt przekazany został Marszałkowi Senatu, gdzie czeka na głosowanie. Celem zmian w przepisach jest zarówno doprecyzowanie, jak i uproszczenie przepisów dotyczących walki z zatorami płatniczymi.

Nowe rozwiązania mają przyspieszyć prowadzenie postępowań, co pozwoli na efektywniejsze i szybsze reagowanie na niepożądane na rynku zjawisko opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.









