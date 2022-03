UOKiK: hurtownie farmaceutyczne windowały ceny w aptekach

Hurtownie farmaceutyczne miały wymieniać się informacjami m.in. o stosowanych cennikach, udzielanych rabatach, marżach

Ta wiedza mogła pozwalać na działania antykonkurencyjne i stosowanie wyższych cen dla pacjentów w aptekach

Narzędziem do pozyskiwania przez hurtownie danych mogło być zamontowane w aptekach oprogramowanie dostarczone przez specjalistyczne firmy, które również otrzymały zarzuty

Za antykonkurencyjne praktyki przedsiębiorcom grożą kary do 10 proc. rocznego obrotu

Zmowa hurtowni farmaceutycznych i dostawców oprogramowania

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko 10 podmiotom: hurtowniom farmaceutycznym i dostawcom oprogramowania.

Postawił im zarzuty antykonkurencyjnej wymiany informacji m.in. o stosowanych cennikach, udzielanych rabatach, marżach.

Narzędziem do pozyskiwania przez hurtownie takich danych o konkurentach może być zamontowane w aptekach oprogramowanie dostarczone przez specjalistyczne firmy, które również otrzymały zarzuty.

Zarzuty dotyczą spółek:

Farmacol ITB,

Farmacol,

Farmacol Serwis,

Farmacol-Logistyka,

Farmateka,

Kamsoft,

Neuca,

Polska Grupa Farmaceutyczna,

SoftForYou

Świat Zdrowia.

Przez zmowę firm było drożej w aptekach?

- Dowody uzyskane podczas przeszukań w siedzibach spółek wskazują, że mogło dojść do porozumienia polegającego na wymianie informacji między przedsiębiorcami - mówi szef UOKiK.

- Hurtownie miały zapewniony dostęp do strategicznych danych konkurentów. Pozyskiwane informacje mogły zmniejszać ich niepewność co do posunięć innych uczestników rynku, pozwalać się do nich dopasować, zapobiegać wojnom cenowym czy stanowić wsparcie przy negocjacjach z producentami leków. Wszystko to mogło ograniczać konkurencję i w efekcie prowadzić do wyższych cen na aptecznych półkach dla konsumentów – dodaje.

Podejrzewane przez Urząd praktyki mogą naruszać zarówno przepisy krajowe, jak i unijne.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grożą kary do 10 proc. rocznego obrotu.