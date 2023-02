Unia chce walczyć z opornością na antybiotyki. Tylko w 2019 roku bakterie zabiły 5 mln osób

Unia Europejska chce walczyć z antybiotykoopornością. Poinformowała o koalicji One Health AMR, która będzie finansowana przez kraje UE i Komisję Europejską

Zostanie opracowany i wdrożony strategiczny program badań i innowacji

Koalicja ma zatem działać na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez koordynację działań i finansowania w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w krajach członkowskich

Unia będzie walczyć z antybiotykoopornością

Unia Europejska ogłosiła walkę z antybiotykoopornością. Została w tym celu założona koalicja One Health AMR. Będzie ona finansowana przez kraje UE i Komisję Europejską.

Działania One Health AMR mają wzmocnić również spójność działań na poziomie krajowym między różnymi służbami i ministerstwami odpowiedzialnymi za różne aspekty oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (np. zdrowie ludzkie, rolnictwo, środowisko, przemysł, finanse). Koalicja ma także przyczynić się do osiągnięcia celów strategii farmaceutycznej dla Europy w zakresie zaspokojenia niezrealizowanych potrzeb medycznych w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

W 2019 r. prawie 5 mln osób zmarło przez antybiotykooporne bakterie

Infekcje bakteriami antybiotykoopornymi corocznie zabijają 2 mln osób na świecie, a wg prognoz w 2050 r., jeśli się nic nie zmieni, będzie to nawet 10 mln osób rocznie.

Tylko w 2019 roku na całym świecie z powodu zakażeń wywołanych przez bakterie oporne na antybiotyki zmarło 4,95 mln pacjentów, z tego 1,27 miliona przez bakterie oporne na wszystkie dostępne antybiotyki. Dane te przytoczyła prof. Waleria Hryniewicz z Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków podczas konferencji z okazji Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach w listopadzie 2022 roku.

Przyczyną "wymykania się spod kontroli" problemu oporności na antybiotyki było m.in. nieracjonalne stosowanie leków, w tym ich niepotrzebne przepisywanie w schorzeniach nieuwarunkowanych zakażeniem bakteryjnym bądź niewłaściwe ich użycie, które przyspiesza powstawanie oporności, co finalnie sprawia, że stają się one nieskuteczne.

Tymczasem 48 proc. pacjentów uważa, że antybiotyki są skuteczne w leczeniu infekcji wirusowych. Jednocześnie ponad połowa antybiotyków przepisywanych w Polsce nie ma uzasadnienia. Najczęstszymi przyczynami stosowania zbędnej farmakoterapii są:

kaszel (90 proc.),

przeziębienie (75 proc.),

ból gardła (60 proc.)

zapalenie zatok (60 proc.).

Mastalerz-Migas: nie piszcie atb dlatego, że pacjent żąda

O problemie antybiotykooporności i nadmiernego przepisywania antybiotyków informowała także dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Apelowała, by lekarze nie przepisywali antybiotyków "na każdą infekcję dróg oddechowych". - Nie piszcie atb, bo pacjent chce i żąda. Do pacjentów: nie żądajcie leczenia antybiotykiem każdego przeziębienia, grypy, covid, czy innych infekcji wirusowych. Antybiotyki nie działają na wirusy - apelowała do lekarzy i pacjentów w mediach społecznościowych.

- Antybiotyki nie działają też profilaktycznie i ochronnie; to, że zaczniecie brać antybiotyk od początku infekcji nie oznacza, że ochronicie się przed nadkażeniem bakteryjnym. Wręcz przeciwnie - zniszczeniu ulegnie flora fizjologiczna i to Was osłabi - dodała.