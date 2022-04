Umowa z Pfizerem: jeśli inni zapłacą mniej za lek, będzie renegocjacja ceny

USA kupią od firmy Pfizer lek Paxlovid do leczenia COVID-19. Ale kontrakt zawiera klauzulę największego uprzywilejowania dla ceny zakupu

Jeśli jeden z sześciu innych bogatych krajów, takich jak Japonia lub Niemcy, uzyska niższą cenę za Paxlovid, Stany Zjednoczone mogą zapłacić tę samą niższą cenę

Ekspert: dzięki szczepionkom i niektórym lekom na półkach społeczeństwo jest mniej "spanikowane". Urzędnicy rządowi USA czują się mniej osaczeni i bardziej zdolni do negocjacji

Klauzula największego uprzywilejowania to świetna sprawa dla kupującego

Stany Zjednoczone wydają około 530 dolarów na każdą 5-dniową terapię lekiem stosowanym w COVID-19 - Paxlovid firmy Pfizer. Ale kontrakt na pierwsze 10 milionów kursów leczenia stanowi, że rząd może uzyskać niższą cenę, jeśli jeden ze wskazanych bogatych krajów uzyska lepszą ofertę na lek.

- Jest to część umowy kupna, która wydaje się być ogólnie bardziej korzystna dla rządu federalnego w porównaniu z umowami dotyczącymi szczepionek przeciw COVID-19 - skomentował dla serwisu NPR Robin Feldman, profesor z University of California Hastings College of the Law.

- Myślę, że ten kontrakt odzwierciedla zmianę nastrojów narodowych na przestrzeni czasu. Dzięki szczepionkom i niektórym lekom na półkach społeczeństwo jest mniej "spanikowane". Urzędnicy rządowi USA czują się mniej osaczeni i bardziej zdolni do negocjacji - dodał.

Kontrakt między USA a Pfizerem zawiera klauzulę największego uprzywilejowania dla ceny zakupu.

"To trochę jak kupowanie produktu w sklepie z gwarancją dopasowania ceny, takim jak Target lub Best Buy" - ocenia serwis.

W praktyce oznacza to, że jeśli jeden z sześciu innych bogatych krajów, takich jak Japonia lub Niemcy, uzyska niższą cenę za Paxlovid, Stany Zjednoczone mogą zapłacić tę samą niższą cenę.

- Uzyskanie klauzuli największego uprzywilejowania to świetna sprawa dla kupującego, ponieważ może on zawrzeć transakcję, zabezpieczyć przepływ produktów i nie musi się martwić, że traci finansowo, ponieważ cena może z czasem spadać - dodaje prof. Feldman.

Chociaż umowa ma ograniczenia. Obejmuje sześć państw: Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania.

- To wszystko. Jeżeli Pfizer sprzedaje leki po niższej cenie do Belgii, w niczym nam to nie pomoże - dodaje ekspert.

Pierwsze 10 milionów 5-dniowych kursów leczenia ma być dostarczone do końca czerwca. Kolejne 10 milionów do końca września.

