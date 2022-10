Ulotki leków dla osób niesłyszących i niewidomych. Powstają nowe standardy komunikacji

W Polsce na 900 tys. osób z ostrym upośledzeniem słuchu, ok. 100 tysięcy używa Polskiego Języka Migowego (PJM) jako pierwszego języka w komunikacji

W 2022 roku Oscara za najlepszy film otrzymał obraz „CODA”. To skrót od „child of deaf adults” - dziecko osób głuchych. To historia Ruby, dziewczyny, która jest jedyną słyszącą osobą w swojej rodzinie. Film pokazuje, z jakimi problemami borykają się rodzice głuchoniemi oraz ich dzieci.

Na świecie, według danych Światowej Organizacji Zdrowia, ponad 466 milionów osób ma ostre upośledzenie słuchu, a 73 miliony osób używa języka migowego jako pierwszego języka w komunikacji. W Polsce na 900 tys. osób z ostrym upośledzeniem słuchu, ok. 100 tysięcy używa Polskiego Języka Migowego (PJM) jako pierwszego języka w komunikacji.

Dodatkowo około 3 mln osób ma uszkodzenia i choroby narządu wzroku. 80 procent osób w wieku powyżej 50 roku życia ma umiarkowane do ciężkich zaburzenia widzenia, co druga osoba w wieku powyżej 50 roku życia nosi okulary.

Mimo uszkodzenia narządów słuchu i wzroku osoby te tak samo jak osoby pełnosprawne są pacjentami, którzy muszą komunikować swoje potrzeby lekarzom i być w stanie przeczytać ulotkę leku, który im został przepisany. Dzisiaj jest to łatwiejsze do wykonania, ale jeszcze kilkanaście lat temu, niewidomy nie wiedział, jaki lek ma w danej chwili w ręku, bez pomocy drugich osób.

Zaczęło się od Braille’a na opakowaniach leków

Jednym z pierwszych rozwiązań w kierunku osób z niepełnosprawnościami w zakresie braku widzenia było umieszczanie nazwy produktu leczniczego na opakowaniu w systemie Braille’a, a czasami także mocy oraz postaci. Dziś jest to obowiązek prawny.

- Polski Związek Niewidomych od 2005 roku zajmuje się oceną napisów w brajlu na opakowaniach leków. Uczestniczyliśmy też w ocenach rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia dotyczących brajla na opakowaniach leków i dostępności ulotek – mówi Iwona Optułowicz z Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych.

Podmiot posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi zapewnić dostępność ulotki leku dostosowanej dla osób niewidomych, choć sam zapis prawa jest dość lakoniczny.

- Jeśli chodzi o ulotki dla osób niewidomych, w prawie farmaceutycznym jest tylko wzmianka o tym, że pacjent, za pośrednictwem organizacji pacjenckich może zwrócić się o przedstawienie takiej ulotki. Jako firma musimy w ciągu tygodnia udostępnić ją w odpowiedniej dla odbiorcy wersji. Nie jest jednak doprecyzowane czy w brajlu czy w innej formie – wyjaśnia Katarzyna Sarbinowska, kierownik ds. rejestracji firmy Boehringer Ingelheim.

Powyższe wymogi narzucone na firmy weszły w życie od 2010 roku i zostały dawno spełnione. Jednak niektóre podmioty zaczęły wykraczać poza wymagany prawem zakres aktywności. Istnieje bowiem co najmniej kilka sposobów udostępnienia treści ulotek. To na przykład przygotowywanie i udostępnianie ulotek w formie elektronicznej z możliwością wielokrotnego powiększenia czcionki oraz zmianę kolorów czcionki i tła, dedykowane dla osób słabowidzących.

Ponieważ samo środowisko osób niewidomych wskazywało na większe korzyści z ulotek audio, w 2010 roku firma MedSync uruchomiła infolinię, na której udostępniano treść ulotek w formie nagrań dźwiękowych.

- W tej chwili osoby niewidome i słabowidzące mogą wybrać wersję audio, dzięki której będą mogły zapoznać się z treścią ulotki. Jest to np. Infolinia lekowa udostępniająca je w wersji dźwiękowej, a przez stronę medsync.pl można zapoznać się z ulotkami zamieszczonymi w plikach pdf. Dostęp do ulotki oferują również strony firm farmaceutycznych, z tym że strona, a tym samym ulotka, musi być przygotowana zgodnie z wymogami WCAG 2.0. – opowiada Iwona Optułowicz z PZN.

Tak zrobiła m.in. firma Boehringer Ingelheim i od 2017 roku, po otrzymaniu nagrań od MedSync, udostępniała je na swojej stronie internetowej.

- Żeby odsłuchać ulotkę audio, pacjent może zadzwonić na infolinię MedSynC. Podany jest indywidualny kod dla każdej ulotki. Dodatkowo, te same wersje ulotek są umieszczone na naszej stronie internetowej, w łatwej i intuicyjnej formie odsłuchu. Wprowadzone rozwiązanie daje również możliwość odsłuchania wybranego fragmentu ulotki. Trzecią opcją odsłuchu audio jest skorzystanie z ogólnodostępnych opcji odczytu z przeglądarek internetowych. Wprowadziliśmy te rozwiązania dla wszystkich leków Boehringer Ingelheim dostępnych w Polsce – opowiada Kinga Antołek, specjalista ds. projektów Medical Affairs firmy Boehringer Ingelheim.

Era cyfrowa

Te działania zbiegły się czasowo z kolejną falą działań prawnych na poziomie UE, których efektem było uregulowanie zasad dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji przez organy sektora publicznego, również dla osób z niepełnosprawnościami.

- W ubiegłym roku weszła w życie ustawa, która ma na celu zmniejszanie barier, czyli zwiększanie dostępności do informacji dla konkretnych grup osób. Obecnie jest dużo informacji o pokonywaniu barier w sprawowaniu opieki nad pacjentem i komunikacji z lekarzem – mówi Katarzyna Sarbinowska.

Chodzi o ustawę z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Druga ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Przepisy weszły w życie od 23 czerwca 2021 roku.

Jedną z instytucji odpowiedzialnych za prace w tym obszarze, było Ministerstwo Cyfryzacji.

- Jeszcze przed pandemią, osoby związane z digitalizacją i transformacją cyfrową w naszej firmie, brały udział w różnego rodzaju grupach roboczych m. in. przy Ministerstwie Cyfryzacji, które zajmowało się w tamtym czasie tematami związanymi z poszerzaniem dostępności, w tym szczególnie do rozwiązań cyfrowych. Obowiązują nas regulacje i dyrektywy mówiące o tym, że dostępność dla osób wykluczonych, szczególnie cyfrowo, powinna być poszerzana i powinny pojawiać się rozwiązania systemowe – opowiada Monika Lamparska-Przybysz, kierownik ds. współpracy nauka – biznes firmy Polpharma.

Po przeanalizowaniu dostępnych na rynku rozwiązań cyfrowych w obszarze farmacji, zidentyfikowano lukę – brak dla osób niewidomych i niedowidzących rozwiązania, które pozwoliłyby w sposób wygodny i efektywny korzystać im z ulotek lekowych. - Obecnie można oczywiście zadzwonić na specjalną infolinię służącą odsłuchiwaniu ulotek, ale sporą niedogodnością jest to, że trzeba odsłuchać całą ulotkę. Tymczasem pacjentom zależy czasami na konkretnej informacji, takiej jak działania niepożądane, interakcje z jedzeniem czy innymi lekami – opowiada przedstawicielka Polpharmy.

- Nasi informatycy wpadli na pomysł stworzenia dedykowanej aplikacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która w sposób efektywny będzie czytała ulotkę tzn. w zależności od potrzeby pacjenta, aplikacja automatycznie przejdzie do konkretnego rozdziału w ulotce, do konkretnej informacji, która go interesuje. Pacjent nie musi już odsłuchiwać całości dodaje.

- Chodziło o zdefiniowanie funkcji użytecznych dla tej grupy odbiorców i dotarcie do informacji w sposób bardziej praktyczny niż bierne odsłuchanie ulotki. Zrobiliśmy prototyp aplikacji i skonsultowaliśmy go z Polskim Związkiem Niewidomych, który bardzo przychylnie odniósł się do pomysłu – podkreśla.

W algorytmie wprowadzono m.in. funkcjonalność, by aplikacja nie była wrażliwa na akcent, błędy w wymowie czy odmianę nazwy leku. Będzie można go odnaleźć po nazwie handlowej i po substancji czynnej. Jest też opcja skanowania kodów QR z telefonu oraz odpowiedni dla tej grupy odbiorców interfejs, ze względu na specyficzne wymagania sprzętowe jeśli chodzi o korzystanie z tego typu aplikacji.

- To rozwiązanie szyte na miarę. Obecnie prowadzimy dialog na temat możliwych modeli wdrożenia rozwiązania – podkreśla Monika Lamparska - Przybysz.

Co na to PZN? - W przypadku ulotek nie ma jednego najlepszego sposobu ich udostępniania. Uważamy, że dobra jest możliwość wyboru dostępnej formy. Część osób ma możliwości i umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, więc wybierze dostęp przez stronę internetowa bądź kod QR lub kreskowy. Inne osoby zadzwonią na infolinię lub skorzystają z „domowych” sposobów odczytu – mówi Iwona Optułowicz.

Język migowy a język ojczysty, to dwa różne światy

Osoby niewidome i słabowidzące to tylko jedna z grup, która może mieć problem z dostępnością do informacji o lekach. Boehringer Ingelheim poszedł więc o krok dalej i obecnie udostępnił tłumaczenie ulotek wybranych leków na język migowy.

Można sobie zadać pytanie, po co ulotki migane, jeśli osoby głuche mogą je przeczytać? Teoretycznie przecież osoba głucha nie będzie miała problemu z treścią ulotki. Okazuje się, że jednak może mieć taki problem.

Język migowy, a język ojczysty, to dwa różne światy. Trudności w porozumiewaniu się między osobami głuchymi a pełnosprawnymi częściowo uchwycono i pokazano we wspomnianym filmie CODA, ale to dopiero wierzchołek góry lodowej w komunikacji z głuchymi. Główna bohaterka filmu stanowi dla swojej rodziny pomost pomiędzy dwoma językami, między amerykańskim językiem migowym a językiem angielskim. Podobnie byłoby w przypadku polskiej wersji.

Jak mówiła w jednej z rozmów z PAP Bożena Borowska z Polskiego Związku Głuchych, często osoby głuche spotykają przed sobą ścianę nie do przebicia, jaką jest komunikacja. We własnym kraju, we własnym mieście, na swojej ulicy czują się niezrozumiane i niedocenione: - Dla osoby głuchej język polski jest językiem obcym. Naturalny polski język migowy, język osób niesłyszących, ma inną gramatykę, budowę zdania i inny zasób słów niż język polski. Nawet jeśli osoby głuche potrafią czytać, to mają trudność ze zrozumieniem tekstu.

Głuchych można porównać do cudzoziemców w Polsce: polski jest dla nich językiem obcym, a ich językiem macierzystym jest Polski Język Migowy.

- Dla nas wielkim zaskoczeniem było to, że osoby głuche mają swój język ojczysty jako polski migowy, tzw. PJM i w zdecydowanej większości mogą nie rozumieć języka polskiego. On ma inną gramatykę, inną składnię i jest dla nich de facto językiem obcym. Porozumiewają się polskim językiem migowym, który jest inaczej zbudowany niż język, którym my posługujemy się na co dzień – mówiła o pierwszych wrażeniach, kiedy rozpoczynano projekt Kinga Antołek.

Drugim zaskoczeniem i wyzwaniem było, kto ma migać: żywa osoba czy awatar? Zdecydowano na zastosowanie rozwiązań z tłumaczem języka miganego.

- W tłumaczeniu bardzo ważna jest mimika osoby, która tłumaczy. Zastąpienie jej awatarem może powodować trudności w rozumieniu treści. Bardzo ważna w tej komunikacji jest ekspresja i mimika. Nawet podniesienie brwi, ruch policzka, skinienie głową powoduje, że dane słowo jest inaczej zrozumiane. A tu nie było mowy o tym, by coś mogło być opatrznie zrozumiane – wyjaśnia Katarzyna Sarbinowska.

- Dużą zaletą zaproponowanego przez nas rozwiązania jest wykonanie nagrań ulotki fragmentami. Taka forma ułatwia odbiorcy znalezienie konkretnej informacji – wyjaśnia Kinga Antołek.

Na szczęście nie było problemu ze znalezieniem tłumaczy języka migowego, nawet w takiej specjalizacji, jak medycyna i farmacja.

Dzięki temu, że ustawa wprowadziła dla instytucji publicznych obowiązek umożliwienia komunikacji z osobami głuchymi, powstały też pewne standardy tej komunikacji.

Jak informować, by ulotki były szerzej dostępne

Kolejnym wyzwaniem może być to, w jaki sposób sprawić, by te ulotki były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie nie ma informacji, jak i gdzie pacjent może być pokierowany przez lekarza lub farmaceutę, żeby z nich skorzystać.

Tym bardziej, że treść ulotek – czy to w formie audio, czy miganej – jest tożsama z ulotkami zarejestrowanych leków i nie ma jakiejkolwiek możliwości ingerowania w treści.

- Do tej pory nie udało się stworzyć rozwiązania zawierającego wszystkie wersje ulotek leków dopuszczonych do obrotu i wydaje się, że takiego miejsca nie będzie, chyba że będzie to rozwiązanie systemowe narzucone z góry. W miarę rozwoju technologii informacyjnej będą pojawiały się nowe możliwości, o których dziś jeszcze nie wiemy, a one zapewne przyniosą nowe możliwości udostępniania ulotek – ocenia Iwona Optułowicz.

Jak komunikować, by informacja o ulotce dla osoby z niepełnosprawnością nie była reklamą leków? Mec. Juliusz Krzyżanowski z kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy:

- Zgodnie z przepisami Prawa Farmaceutycznego reklamą produktów leczniczych nie są informacje umieszczone na opakowaniach oraz załączone do opakowań produktów leczniczych i zgodne z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu, jak również korespondencja, której towarzyszą materiały informacyjne o charakterze niepromocyjnym niezbędna do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego produktu leczniczego.

- Poinformowanie przez lekarza lub farmaceutę o istnieniu ulotki przystosowanej do potrzeb osób niewidomych byłoby informacją równoważną do tego, że w opakowaniu leku znajdą papierową ulotkę. Trudno też byłoby postrzegać taką ulotkę jako wartość dodaną i decydującą o wyborze danego leku, bo to nie ulotka a lek leczy pacjenta. Lekarz wypisując receptę wskazuje pacjentowi, który lek powinien on kupić i zastosować w związku ze swoim stanem klinicznym, natomiast przekazanie informacji o dostępności ulotki dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością (np. niewidomych) byłaby wtórna do decyzji o wyborze konkretnego produktu. Ulotka zawiera istotne informacje, z którymi pacjent powinien się zapoznać przed zastosowaniem leku, niezależnie od tego jaki to lek, jak np. opis działań niepożądanych - dodaje prawnik.

Zwraca uwagę, że zawsze każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie: - Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać. Tak naprawdę to sposób udostępnienia takiej ulotki będzie kluczowy, bo może się okazać, że firma, pod pretekstem udostępnienia ulotki w formie dźwiękowej pośrednio będzie prowadzić reklamę leków na receptę. W związku z tym trzeba najpierw zobaczyć, jakie metody jej udostępnienia są planowane, zanim będzie można ocenić czy nie nosi oni cech niedozwolonej reklamy.

