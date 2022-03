Ukrainiec bez skierowania od lekarza nie ma szczepienia na COVID-19. "To przyspieszy 6 falę"

Od 25 lutego 2022 roku uchodźcy z Ukrainy objęci są szczepieniami przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Jednak warunkiem szczepienia jest posiadanie przez nich skierowania wystawionego przez lekarza

W ocenie farmaceutów to bardzo opóźnia i utrudnia proces szczepień. Apelują o uwolnienie tego świadczenia

Bez skierowania od lekarza nie ma szczepienia przeciw COVID-19

Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, apeluje o uproszczenie procedur w sprawie szczepienia ukraińskich uchodźców w aptekach.

Od 25 lutego 2022 roku jest możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

W obecnym stanie prawnym, warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC. Na podstawie takich dokumentów lekarz może wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.

I tylko na podstawie tego skierowania farmaceuta może zaszczepić pacjenta w aptece. To mocno komplikuje proces szczepień.

"Wiele aptek zgłasza duży problem ze szczepieniem p/covid-19 dla osób z Ukrainy. Pacjenci chcą się zaszczepić, ale nie mają skierowań. Farmaceuta nie może go wystawić. Musi kierować do POZ, gdzie często już nie szczepią!

Pacjent bez języka krąży bez sensu w systemie zdrowia. Trzeba to uprościć!" - napisał prezes Repelewicz.

— Marcin Repelewicz (@MrRepelewicz) March 17, 2022

Jak podkreśla szef DIA, przy obecnej tendencji, gdzie przybywa punktów szczepień w aptekach (już 1800) i ubywa punktów powszechnych i masowych, wymuszenie zdobycia skierowania od lekarza ma dwa skutki:

mniej zaszczepionych

zatkanie już i tak oblężonych POZ

- Proces należy uprościć - jak przy szczep. p/grypie! - ocenia.

Również szef warszawskiej ORA, Marian Witkowski, zwraca na to uwagę:

Niezrozumiałym jest wymóg posiadania skierowania na szczepienia przeciw COVID-19 dla obywateli Ukrainy. Czas, aby uwolnić to świadczenie, bo będziemy mieli 6 falę szybciej aniżeli nam się wydaje.

Przy okazji farmaceuta Marcin Znamirowski, wskazuje na kolejne utrudnienie, które nie przyspiesza procesu szczepień: - Równie niezrozumiałym jest wymóg przeprowadzania kwalifikacji do szczepienia dzieci i młodzieży poniżej 16 lat wyłącznie przez lekarza. W wielu miastach oznacza to, że obecnie tej grupy wiekowej zaszczepić się nie da wcale! Uchodźca nie pojedzie kilkadziesiąt km na szczepienie".