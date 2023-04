UE gruntownie zmienia przepisy dot. przemysłu farmaceutycznego. Ma je pokazać 26 kwietnia

Autor: oprac. ML • Źródło: Reuters/Financial Times • 03 kwietnia 2023 11:30

- W celu ożywienia inwestycji i zwiększenia dostępu do przystępnych cenowo leków w czasie, gdy budżety na opiekę zdrowotną zostały wyczerpane kosztami leczenia COVID-19, Unia Europejska zmienia przepisy dotyczące leków - informuje The Financial Times, powołując się na doniesienia Agencji Reuters.