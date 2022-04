Uczelnie medyczne miałyby otwierać apteki ogólnodostępne? Jest postulat do MZ

Paweł Uruski: realizacja efektów uczenia się dla kierunku farmaceutycznego wymaga zapewnienia adekwatnej infrastruktury, którą spełniają w wielu uczelniach tylko ogólnodostępne apteki akademickie prowadzone prze uczelnie

Zakres kompetencji farmaceutów będzie zwiększany

W interpelacji przypomina, że rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego określa niezbędną infrastrukturę do kształcenia na kierunku farmaceutycznym.

Proces kształcenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej na osiągnięcie efektów uczenia się, a zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne przewidziane programem studiów są realizowane w odpowiednio wyposażonych pracowniach, laboratoriach, aptekach oraz oddziałach szpitalnych.

Wskazuje się przy tym, że nauczanie praktyczne może odbywać się w oparciu o infrastrukturę uczelni lub podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnie zawarły umowy lub porozumienia.

Jak podkreśla poseł, realizacja efektów uczenia się dla kierunku farmaceutycznego wymaga zatem zapewnienia adekwatnej infrastruktury, którą spełniają w wielu uczelniach tylko ogólnodostępne apteki akademickie prowadzone prze uczelnie. Pełnią one kluczową rolę w praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu farmaceuty, zapewniając unikalne zaplecze do realizacji zajęć.

- Należy zwrócić uwagę, że ostatnie zmiany legislacyjne wdrażane przez Ministerstwo Zdrowia, rozszerzające kompetencje farmaceutów, wymagają rozwoju zaplecza dydaktycznego dla praktycznej nauki zawodu. Dotyczy to zwłaszcza sprawowania opieki farmaceutycznej w aptece (wraz z wykonywaniem konsultacji farmaceutycznych, wykonywaniem przeglądów lekowych, wykonywaniem określonych badań diagnostycznych w aptekach, wystawianiem recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego) - wymienia poseł.

- Nie ulega wątpliwości, że zakres kompetencji farmaceutów będzie zwiększany, co niesie za sobą konieczność kształcenia podyplomowego, które także powinno się odbywać z zapewnieniem praktycznego nauczania w ramach aptek ogólnodostępnych - wnioskuje.

Akademicka apteka ogólnodostępna

Dodaje, że aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad regulacją kursów kwalifikacyjnych obejmujących problematykę m.in. opracowywania indywidualnego planu opieki farmaceutycznej w aptekach czy prowadzenia racjonalnej polityki antybiotykowej. Ogólnodostępne apteki akademickie często jako jedyne podmioty oferują możliwość przygotowania leków recepturowych.

Poseł ocenia, że nie można przeprowadzić praktycznych zajęć określonych rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego bez dostępu do apteki ogólnodostępnej (zajęć tych nie można także przeprowadzić w aptece szpitalnej z racji na zupełnie inny charakter przypisanych tam obowiązków). Należy przy tym zaznaczyć, że apteki ogólnodostępne na terenie kraju, posiadające różną strukturę właścicielską, nie są zainteresowane prowadzeniem działań naukowo–dydaktycznych w zakresie szkolenia przed- i podyplomowego studentów oraz farmaceutów na terenie swoich placówek.

Tym samym uczelnie medyczne nie mogą zapewnić infrastruktury na mocy podpisanych umów z podmiotami zewnętrznymi, skoro podmioty te nie posiadają odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego do realizacji praktycznego nauczania zawodu, a w dużej części nie są chętne do realizacji działalności dydaktycznej.

- Jedynym sposobem prowadzenia profesjonalnego szkolenia praktycznego jest posiadanie przez uczelnię apteki ogólnodostępnej z możliwością aktywnego udziału nauczycieli akademickich w procesie dydaktycznym - uważa poseł Piotr Uruski.

Opisuje, że takie ogólnodostępne apteki akademickie można porównać do szpitali klinicznych, gdzie w przypadku zawodów medycznych prowadzona jest znacząca część zajęć o charakterze praktycznej nauki zawodu. Uczelnie medyczne na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mogą być podmiotem tworzącym dla szpitali klinicznych – uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo spółki kapitałowej (art. 6 ust. 1).

"Ustawodawca zapewnił taką możliwość uczelni medycznej m.in. z racji na konieczność realizacji zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Tożsame rozwiązanie prawne wydaje się niezbędne dla prowadzenia ogólnodostępnych aptek przez uczelnie medyczne" - dodaje poseł.

Kto może otworzyć nową aptekę

Obowiązujące przepisy prawa zawarte w ustawie Prawo farmaceutyczne dokładnie wskazują, kto może uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej od dnia wejścia w życie przyjętych rozwiązań:

farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;

spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Dodaje, że uczelnie medyczne zostały wyłączone z możliwości utworzenia nowej apteki ogólnodostępnej.

- Należy także zauważyć, że przepisy prawa nie przewidują zmiany lokalizacji ogólnodostępnych aptek akademickich powołanych na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawa. Skutkuje to – w przypadku konieczności zmiany lokalizacji ogólnodostępnej apteki akademickiej – niewydaniem przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w nowej lokalizacji.

W ocenie posła, problem dotyczy dwóch zagadnień "mających kluczowe znaczenie dla kształcenia kadr farmaceutycznych, które realizowane jest w aptekach ogólnodostępnych prowadzonych przez uczelnie medyczne":

brak możliwości uzyskania zgodny na utworzenie nowej apteki ogólnodostępnej przez uczelnię medyczną, co jest niezbędne z racji na zwiększające się zadania farmaceutów i konieczność praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu;

brak możliwości zmiany lokalizacji apteki ogólnodostępnej prowadzonej przez uczelnię medyczną na podstawie zezwolenia, które przyznano przed wejściem w życie cytowanych powyżej przepisów prawa (wydanie zgody na zmianę lokalizacji oznacza de facto wydanie nowego zezwolenia, a zatem obowiązek stosowania zapisów art. 99 ust. 4 Prawa farmaceutycznego).

Poseł pyta ministra czy ten planuje nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie przepisów określających podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, umożliwiając tym samym uczelni medycznej posiadającej kierunek farmaceutyczny, realizującej równocześnie zadania dydaktyczne wynikające z kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych, uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki?