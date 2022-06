TZF Polfa dołącza do organizacji producentów leków bez recepty i planuje inwestycje

- Nasza firma przechodzi dynamiczne zmiany. Rozpoczęliśmy unikalne działanie kierowane do pacjentów w ramach platformy TZF.HEALTH propagując dobrostan oraz obcowanie ze sztuką - informuje Mariusz Borkowski, dyrektor Działu Marketingu i Public Relations w TZF Polfa S.A.

I dodaje: - W naszym portfelu produktowym pojawia się coraz więcej leków bez recepty, dlatego zdecydowaliśmy się na dołączenie do pozostałych 18 producentów leków skupionych w ramach organizacji PASMI - Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”.

TZF Polfa informuje w komunikacie, że spółka pracuje obecnie pracuje nad rozwojem portfela diabetologicznego (doustne i iniekcyjne leki przeciwcukrzycowe nowej generacji. Firma jest na etapie rejestracji kilku nowoczesnych leków stosowanych w cukrzycy typu 2), a także produktami stosowanymi w chorobach układu moczowego, również tymi, które są niedostępne w Polsce.

Polfa Tarchomin pracuje też nad nowymi dla tej firmy obszarami terapeutycznymi, jak onkologia (produkty stosowane m.in. w terapii szpiczaka mnogiego, guza piersi, guzach neuroendokrynnych), anestezjologia, zakażenia grzybicze, immunosupresyjne produkty stosowane w chorobach autoimmunologicznych.

Wymienione leki będą wytwarzane komercyjnie w Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych, którego uruchomienie nastąpi w 2023 roku. W ramach inwestycji powstanie nowy budynek o powierzchni użytkowej ok. 12 tys. m kw. Będzie pracować do 150 osób. Obiekt będzie posiadał trzy poziomy - do produkcja leków; zaplecze techniczne; laboratoria i biura - informuje spółka.