Tylko 171 substancji czynnych jest wytwarzanych w całości w Polsce

Wsparcie innowacyjności i podnoszenie poziomu innowacji w Polsce jest dla nas jako resortu gospodarczego kluczowe - ocenia Marlena Tryka z Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Z naszej perspektywy bardzo ważne jest też to, żeby kłaść mocny nacisk - jeśli chodzi o fundusze unijne - na wdrażanie - dodaje

Resort rozwoju koordynuje też prace zespołu ds. aktywnych substancji farmaceutycznych, który powstał w lutym 2021 roku

Bezpieczeństwo lekowe: leki generyczne i biotechnologia

Już w czwartym kwartale 2022 roku być może będą ogłoszone pierwsze konkursy dla firm w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Do rozdysponowania jest 8 mld euro, z czego ponad połowa - 4,3 mld euro, trafi na wsparcie przedsiębiorców, którzy będą chcieli realizować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne projekty, w tym m.in. z sektora farmaceutycznego.

- Wsparcie innowacyjności i podnoszenie poziomu innowacji w Polsce jest dla nas jako resortu gospodarczego kluczowe i bardzo ważne. Sektor farmaceutyczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów w polskiej gospodarce. Jeśli popatrzymy na nakłady na działalność badawczo-rozwojową w stosunku do wartości produkcji sprzedanej, to rzeczywiście obszar farmacji zdecydowanie przoduje wśród innych sektorów przemysłowych - ocenia Marlena Tryka, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

- Z naszej perspektywy, jeśli chodzi o kluczowe obszary przemysłu farmaceutycznego, które powinny zostać objęte wsparciem z funduszy unijnych, to dalsze budowanie, kreowanie i sprzyjanie inwestycjom w poprawę bezpieczeństwa lekowego - dodała.

Podkreślała, że bezpieczeństwo lekowe jest tu rozumiane dosyć szeroko, jako wsparcie przemysłu generycznego, który w Polsce jest bardzo silny, ale też sektora biotechnologii.

- Chcielibyśmy, żeby środki były dedykowane na dalszy rozwój, zarówno w zakresie produkcji API, ale też leków generycznych. Nie możemy też jednak zapomnieć o innych obszarach, w tym o sektorze biotechnologicznym. On dopiero się rozwija, ale jeżeli mówimy o bezpieczeństwie lekowym w perspektywie długoterminowej, to musimy uczestniczyć w tym międzynarodowym wyścigu, w zakresie chociażby terapii komórkowych czy genowych - dodała.

Nowa perspektywa unijna FENG jest perspektywą zieloną i cyfrową

Jak mówiła dyrektor Tryka, tych obszarów do wsparcia jest bardzo dużo, a środków do podziału jest ograniczona ilość. Dlatego wyzwaniem będzie odpowiednie podzielenie środków, żeby wszystkie wyzwania zostały w odpowiedni sposób wsparte.

- Z naszej perspektywy bardzo ważne jest też to, żeby kłaść mocny nacisk - jeśli chodzi o fundusze unijne - na wdrażanie. Z pewnością nie wszystkie prace badawczo-rozwojowe przejdą do etapu wdrożenia. Ale z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa lekowego, jak i gospodarczego chcielibyśmy, żeby ten stopień wdrażania innowacji w polskiej gospodarce podniósł się i chodzi o zarówno innowacje procesowe, jak i produktowe.

Podkreślała też, że nowa perspektywa unijna FENG jest perspektywą zieloną i cyfrową, więc firmy farmaceutyczne mogą ustawić się w kolejce po fundusze na transformacje w tych obszarach. Chodzi o różnego rodzaju inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej, inwestycje we własne źródła energii czy we wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle.

- To będą bardzo ważne elementy z punktu widzenia projektowania różnych instrumentów wsparcia, czy to finansowania ze środków europejskich czy budżetowych. Chodzi o to, by to wsparcie na koniec dnia przyczyniało się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, która docelowo doprowadzi też do wzrostu bezpieczeństwa lekowego - dodała.

API w Polsce: wytwarzamy "od a do z" 171 substancji

Resort rozwoju koordynuje też prace zespołu ds. aktywnych substancji farmaceutycznych, który powstał w lutym 2021 roku. Dyrektor Tryka podsumowała, jak obecnie wygląda produkcja API w Polsce.

- W kraju działa około trzydzieści podmiotów, które zajmują się produkcją API. Wytwarzamy ponad sześćset substancji, z czego tylko 171 substancji jest wytwarzanych w całości w Polsce. Dla zobrazowania sytuacji, blisko 1400 substancji aktywnych importujemy - przedstawiała dane.

Jak dodała, produkcja aktywnych substancji farmaceutycznych pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Z pewnością nie staniemy się w pełni niezależni w tym zakresie, ale warto zwiększać ilość krajowej produkcji.

Wspomniany Zespół w ubiegłym roku rozpoczął prace nad opracowaniem listy substancji czynnych, których wytwarzanie w Polsce byłoby wskazane. Lista ma zostać przedstawiona w drugim kwartale tego roku, po czym będzie przedmiotem konsultacji z przemysłem.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.