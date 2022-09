Tych antybiotyków brakuje w aptekach. Czym je zastąpić?

W Polsce jest problem z dostępnością antybiotyków. Brakuje preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy, penicyliny fenoksymetylowej, rowamycyny oraz dawek pediatrycznych klarytromycyny

MZ odpowiada: co do zasady antybiotyki w Polsce są dostępne. Mogą jedynie występować lokalne utrudnienia w dostępie do wybranych leków w określonych dawkach

Na polskim rynku dostępnych jest szereg produktów leczniczych z substancją czynną Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, m.in. Taromentin, Auglavin PPH, Augmentin, Amoksiklav, Amylan - dodaje resort zdrowia

MZ: co do zasady antybiotyków nie brakuje

W Polsce mamy problem z dostępnością do niektórych leków. Na Twitterze farmaceuci wymieniają się informacjami, gdzie i jakich leków brakuje. Jedną z grup leków, które są szczególnie pożądane w okresie jesiennym, a jest problem z dostępnością, są antybiotyki.

Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Rady Aptekarskiejn napisał: "Antybiotyki zawierające amoksycylinę + kwas klawulanowy, w tym pediatryczne, są praktycznie niedostępne w aptekach na terytorium całego kraju. Farmaceuci zgłaszają braki kolejnych leków z tej grupy, niezbędnych do leczenia infekcji górnych dróg oddechowych".

Farmaceutka Olga Sierpniowska: "W tym momencie nie mogę już właściwie kupić tego antybiotyku w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji. W warunkach szpitalnych oznacza to większe zużycie innych, których pewnie zaraz też zabraknie ze względu na popyt. Tak działa ekosystem deficytów".

Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: "Brakuje leków. Stosowanych przez miliony Pacjentów. Powiedzmy to wreszcie głośno. Zmaga się z tym cała Europa, ale najwyższy czas zacząć problemy rozwiązywać, zamiast twierdzić, że nic wielkiego się nie dzieje".

- Jeśli pilnie nie zostaną wdrożone zalecenia Europejskiej Agencji Leków, która każe przygotować poszczególne kraje na kryzys lekowy, to jak twierdzą niektórzy, wkrótce opieka farmaceutyczna ograniczy się do wydawania chleba z pajęczyną - komentuje w wywiadzie dla "Rynku Zdrowia".

Zwraca uwagę na nieadekwatne - jego zdaniem - reakcje resortu zdrowia na te braki: - Na sygnały o brakach leków słyszmy odpowiedzi, że są to "jednostkowe braki leków". Czyli jednostkowo brakuje jednego antybiotyku, którego schodzi 3,5 mln opakowań? A za chwilę będzie brakowało jednostkowo leku o podobnym składzie, stosowanego przez kolejne 3 miliony chorych? - pyta.

Brakuje też penicyliny fenoksymetylowej (np. Ospen), zaczynają się też kończyć dawki pediatryczne klarytromycyny oraz rowamycyna.

- Co do zasady antybiotyki w Polsce są dostępne. Mogą jedynie występować lokalne utrudnienia w dostępie do wybranych leków w określonych dawkach, takich jak Ospen 750, Ospen 1000, Ospen 1500 - brzmi odpowiedź Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia dla tvn24.pl.

Jak informuje MZ "na polskim rynku dostępnych jest szereg produktów leczniczych z substancją czynną Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, m.in. Taromentin, Auglavin PPH, Augmentin, Amoksiklav, Amylan. Osoba wydająca w aptece lek objęty refundacją musi poinformować o możliwości nabycia innego leku objętego refundacją, niż przepisany na recepcie - o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, a apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku".