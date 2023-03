Twarde stanowisko NIL ws. homeopatii. "Niezgodne z aktualną wiedzą medyczną"

- Ze względu na ciągły brak naukowych dowodów potwierdzających skuteczność leczenia środkami homeopatycznymi Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwracało się, i nadal zwraca, do Koleżanek i Kolegów lekarzy i lekarzy dentystów z apelem o powstrzymanie się od stosowania tych metod leczenia – czytamy

Jak zaznacza Prezydium, obowiązujące regulacje mogą wprowadzać pacjentów w mylne przekonanie, że produkty homeopatyczne są produktami leczniczymi wprowadzanymi do obrotu i stosowanymi tak samo, jak inne środki lecznicze

Lekarze w stanowisku podkreślają, że niewłaściwym jest określanie preparatów homeopatycznych mianem „leków”, ponieważ nie mają udowodnionej skuteczności

Naczelna Rada Lekarska ws. homeopatii

30 marca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało oficjalne stanowisko w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach.

Na wstępie zaznaczono, że opinia samorządu lekarskiego została potwierdzona w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 1 kwietnia 2016 roku, w którym Sąd oddalił apelację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącego homeopatii. W efekcie potwierdzono, że stanowisko NRL jest merytorycznie zasadne i zgodne z obowiązującym prawem, a samorząd lekarski obronił swe uprawnienie do zabierania głosu w sprawach dotyczących wykonywania zawodu przez jego członków.

- Ze względu na ciągły brak naukowych dowodów potwierdzających skuteczność leczenia środkami homeopatycznymi Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwracało się, i nadal zwraca, do Koleżanek i Kolegów lekarzy i lekarzy dentystów z apelem o powstrzymanie się od stosowania tych metod leczenia – podkreśla samorząd.

Co więcej, lekarze wyjaśniają, że leczenie produktami homeopatycznymi nie spełnia wymagań stawianych we współczesnej medycynie i zasady stosowania tej metody nie są też zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Prezydium dosadnie zaznacza, że "to metody oparte na stosowaniu bezwartościowych preparatów, o niepotwierdzonym naukowo działaniu".

Preparaty homeopatyczne to nie leki

Samorząd w swoim stanowisku wyraźnie zaznacza, że obecnie funkcjonujące regulacje prawne mogą wprowadzać pacjentów w błąd, że produkty homeopatyczne są produktami leczniczymi wprowadzanymi do obrotu i stosowanymi w taki sam sposób jak wszystkie inne produkty lecznicze. Ma na to wskazywać sama nazwa "produkt leczniczy homeopatyczny".

- Jeśli produkty homeopatyczne mają charakter leczniczy, powinny przejść procedurę jak inne produkty tego typu. Jeśli taka procedura nie jest zasadna bądź nie jest możliwa do przeprowadzenia, produkt leczniczy homeopatyczny nie powinien być objęty zapisami Prawa farmaceutycznego. Niewłaściwe jest zatem określanie preparatów homeopatycznych mianem "leki", ponieważ nie mają one udowodnionej skuteczności oraz nie spełniają wymagań stawianych przy rejestracji produktom leczniczym – wyjaśnia NRL.

Wśród obowiązków lekarzy – o czym przypomina samorząd – jest rzetelne informowanie pacjentów, którzy domagają się stosowania produktów homeopatycznych o braku ich skuteczności lekarzach. Odpowiedzialność za stosowanie prawidłowych metod leczenia spoczywa właśnie na lekarzach i lekarzach dentystach, bo wykonują oni zawód zaufania publicznego.

Z tego też powodu samorząd w podsumowaniu zwraca się raz jeszcze do lekarzy: Prezydium NRL, mając na uwadze zasadę wyrażoną w art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej, która mówi, że "lekarz nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub niezweryfikowanymi naukowo. Nie może także współdziałać z osobami zajmującymi się leczeniem, a nie posiadającymi do tego uprawnień" apeluje o powstrzymanie się od stosowania leczenia produktami homeopatycznymi.

