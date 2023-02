Trzy ważne dla farmaceutów zmiany przyjęte przez Senat

9 lutego 2023 roku senatorowie rozpatrzyli poprawki komisji zdrowia dotyczące farmaceutów

Dwie poprawki dotyczą prowadzenia badań klinicznych. Zgodnie z propozycją głównym badaczem mógłby być również farmaceuta, a sponsorem niekomercyjnego badania klinicznego towarzystwo naukowe zrzeszające specjalistów w dziedzinie farmacji

Senatorowie zaproponowali też poprawkę, która ma na celu umożliwienie pacjentom skorzystania z refundacji w przypadku recepty wystawionej w aptece na szczepionkę przeciw grypie

Teraz ustawa wróci do Sejmu i tu rozstrzygną się losy poprawek

Pielęgniarka może być głównym badaczem, a farmaceuta nie?

Na porannym posiedzeniu senackiej komisji zdrowia 9 lutego senatorowie przyjęli poprawki do ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Jeszcze tego samego dnia zostały przyjęte na posiedzeniu Senatu.

Wśród przyjętych 28 poprawek, 3 dotyczą farmaceutów.

Przede wszystkim zgłoszono istotną dla farmaceutów poprawkę, włączającą ich w grono pracowników medycznych, którzy mogą być głównymi badaczami. Posłowie bowiem zdecydowali, że głównym badaczem może być lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka albo położna.

Warunkiem tego, by głównym badaczem była pielęgniarka albo położna lub farmaceuta jest to, że jednym z badaczy będzie lekarz. Chodzi o art. 37 ust. 1 i 2 ustawy.

Przyjęto też poprawkę, zgodnie z którą sponsorem oraz współsponsorem niekomercyjnego badania klinicznego może być towarzystwo naukowe zrzeszające specjalistów w dziedzinie farmacji, obok specjalistów w dziedzinie medycyny, pielęgniarstwa albo położnictwa. To zmiany w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 lit. e.

- Zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym. To w kontekście tej jednej poprawki, z którą pan się nie zgadzał. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego i polega m.in. na sprawowaniu opieki farmaceutycznej oraz udzielaniu usług farmaceutycznych. Ministerstwo Zdrowia wydało w tej sprawie raport. Ten zawód jest dopisany do zawodu pielęgniarki, lekarza i innych badaczy - przypomniała senator sprawozdawca, Alicja Chybicka.

Drugą istotną zmianą jest poszerzenie propozycji posłów w sprawie szczepień przeciwko grypie i dotyczy możliwości wystawiania przez farmaceutów recept farmaceutycznych na szczepionki przeciwko grypie (zmiany w art. 96 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne).

- Państwo dopuszczacie jedynie możliwość skorzystania z tzw. recepty farmaceutycznej, czyli odpłatność 100 procent, można sobie ją wykupić w aptece i zaszczepić się bezpośrednio w tym punkcie. To nie rozwiązuje problemu. Kwestia szczepień jest w tej chwili problemem ogromnym. I nie dotyczy to tylko kwestii szczepień przeciwko grypie czy nawet przeciwko COVID, to dotyczy także kalendarza szczepień obowiązkowych. Mamy olbrzymi spadek wyszczepienia, w tej chwili obserwujemy to w przypadku odry, gruźlicy. To jest postępujący proces. Jeżeli tego procesu się nie zatrzyma i nie odwróci trendu szczepień, będziemy mieli bardzo duży problem za zdrowotnością społeczności – mówiła senator i przewodnicząca senackiej komisji zdrowia, Beata Małecka-Libera.

Dlatego senatorowie postanowili zmienić ten przepis. Zaproponowali poprawkę, która ma na celu umożliwienie pacjentom skorzystania z refundacji w przypadku recepty wystawionej w aptece na szczepionkę przeciw grypie.

Ministerstwo Zdrowia jest tym zmianom przeciwne.

Ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi została uchwalona 13 stycznia 2023 roku, a następnie skierowana do Senatu. Po przyjęciu poprawek, ustawa trafi ponownie do Sejmu.

