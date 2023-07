Trzy leki zostały wstrzymane w obrocie. Do odwołania nie będą dostarczane do Polski

Autor: oprac. KM • Źródło: mgr.farm • 11 lipca 2023 12:02

Trzy nowe leki zostały dodane do listy produktów farmaceutycznych, które zostały wstrzymane w obrocie. Jak informuje portal mgr.farm, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nie będą one dostarczane do Polski aż do odwołania. Aktualnie lista takich leków liczy już 74 pozycje.