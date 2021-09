Trzecia dawka szczepienia przeciw COVID-19 dla wszystkich? Michał Byliniak: zapraszamy do aptek

Obecnie w Polsce zgłoszonych do szczepień jest 829 aptek

Realnie szczepienia wykonywane są w 433 aptekach

Dotychczas w polskich aptekach zrealizowano ok. 70 tys. szczepień przeciwko COVID-19

Pacjenci, którzy przychodzą do aptek na szczepienia, są z tego bardzo zadowoleni. A jesteśmy dopiero w fazie rozpędu - zaznacza Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Podczas tegorocznego Flu Forum (23 września) Olivier Rozaire, przewodniczący francuskiego URPS Pharmaciens, Auvergne Rhone-Alpes, opowiadał o korzystnym wpływie udziału farmaceutów w realizacji szczepień ochronnych we Francji.

Francja to jeden z kilkunastu krajów europejskich, w którym farmaceuci są uprawnieni do wykonywania szczepień w aptekach.

Francuskie doświadczenia

- We Francji aktualnie farmaceuci mogą szczepić w aptekach osoby dorosłe, z wyjątkiem osób z historią reakcji alergicznych na produkty zawierające białko jaja kurzego lub wcześniejszych innych niepożądanych reakcji na szczepienie. Od września 2017 r. do stycznia 2018 r. ponad 3 tys. farmaceutów zaszczepiło blisko 280 tys. pacjentów - mówił ekspert.

Szczepienia we francuskich aptekach poprzedzone były pilotażem. Zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie w aptekach było dwa razy większe niż się spodziewano. W efekcie w sezonie grypowym 2019/2020, 27 proc. szczepień było wykonanych przez pielęgniarki, 35 proc. przez lekarzy i aż 38 proc. przez farmaceutów.

Ta możliwość przydała się w czasie pandemii COVID-19: we Francji wykonano ponad 3,5 mln szczepień w aptekach, co oznaczało, że wzięły one na siebie ciężar iniekcji.

O ile każdego tygodnia lekarze w swojej praktyce zużywali 145 tys. dawek szczepionki (2,5/lekarza), pielęgniarki 45 tys. (0,4/pielęgniarkę), to farmaceuci podawali 250 tys. dawek tygodniowo. To dawało 13,5 podanej dawki na aptekę.

Szczepienia w aptekach: trochę statystyki

- Od pewnego czasu przyglądamy się temu, co dzieje się w poza Polską w kontekście angażowania farmaceutów i aptek w system ochrony zdrowia - skomentował Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

W Polsce również od tego roku jest możliwość wykonywania szczepień przeciw COVID-19 w aptekach. Obecnie zgłoszonych do szczepień jest 829 aptek. Realnie szczepienia wykonywane są w 433 podmiotach.

- Mamy 9 tys. przeszkolonych farmaceutów: 6 tys. w zakresie kwalifikowania do szczepień i ich wykonywania, a 3 tys. w zakresie szczepienia - informował wiceprezes samorządu aptekarskiego.

W sumie 776 farmaceutów wykonuje szczepienia, a 815 kwalifikuje do nich. Dotychczas w aptekach zrealizowano ok. 70 tys. szczepień przeciw COVID-19.

Dlaczego farmaceuci są włączani do systemu?

- Te liczby z dnia na dzień się zmieniają. Najważniejszą informacją, którą mamy w tej chwili, to potencjał, który jest przed nami. Droga, którą przeszli Francuzi jest z jednej strony długa, z drugiej - jest absolutnym sukcesem na wszystkich poziomach. Zarówno jeżeli chodzi o zaangażowanie, jak też o liczbę wykonanych szczepień. My jesteśmy na początku tej drogi, pamiętając, że jest to pierwszy serwis w polskich aptekach, który wykracza poza standardową, tradycyjną rolę apteki - komentował Michał Byliniak.

- Jedna z osób, z którymi rozmawiamy na temat zaangażowania farmaceutów powiedziała mi, że farmaceuci są włączani do systemu nie dlatego, że ich bardzo lubi, że ich wyróżnia, ale dlatego, że uważa ich za rozwiązanie obecnych problemów systemu ochrony zdrowia. Dzięki farmaceutom jest w stanie rozłożyć pewne obciążenia na większą grupę specjalistów, którzy praktycznie są dostępni i są bardzo blisko pacjentów - stwierdził Michał Byliniak.

Odniósł się też do decyzji o włączeniu trzeciej dawki szczepień przeciw COVID-19: - Myślę, że za chwilę należy się spodziewać, że wszyscy Polacy będą szczepieni trzecią dawką. To na pewno zwiększy zainteresowanie i przyspieszy proces włączania aptek. Jeżeli decyzja o włączaniu farmaceutów do szczepienia przeciwko grypie będzie już oficjalnie podjęta, zaanonsowana w pracach legislacyjnych, to ten proces przyspieszy. Pamiętajmy, że szczepienia przeciw grypie są o wiele prostszym szczepieniem niż przeciwko COVID-19 - zaznaczył farmaceuta.

Ogromny potencjał aptek

NRA przeanalizowała dane doyczące Francji z pierwszego roku pilotażu.

- Średnio we Francji w aptece w czasie pilotażu w ciągu miesiąca szczepiono 9 pacjentów. W Polsce średnio na aptekę, która dokonuje szczepienia, podano 50 dawek szczepień przeciw COVID-19. Jeśli uznano, że we Francji ta liczba była sukcesem, to trudno znaleźć określenie dla tego, co się wydarza obecnie w polskich aptekach - mówił Byliniak.

- Podczas szczepień w aptekach nie mieliśmy sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Okazało się, że pacjenci, którzy przychodzą do aptek na szczepienia, są z tego bardzo zadowoleni. A jesteśmy dopiero w fazie rozpędu, w pierwszej fazie wdrażania. Potencjał aptek jest zatem ogromny - ocenił wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

