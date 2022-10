Trudna sytuacja w aptekach w październiku 2022. Brakuje kilkudziesięciu leków

Portal GdziePoLek przygotował zestawienie leków, które zniknęły z aptek w październiku 2022 roku. Na liście są 34 preparaty

Są to m.in. leki Activelle, Augmentin, Duracef, Ozempic czy też Tegretol

W wykazie brakujących leków znalazły się m.in. antybiotyki, tabletki stosowane przy hormonalnej terapii zastępczej, lek przeciwmigrenowy czy lek stosowany przy osteoporozie

Jak podsumowuje portal, szczególnie problematycznie przedstawia się sytuacja z antybiotykami. Przykładowo – preparat Ospen 1000 i Ospen 1500 nie posiada zamiennika

Portal zestawił także leki, które są najbardziej wyczekiwane przez pacjentów. To m.in. Ozempic, Fluenz Tetra, Saxenda czy Trulicity

Te leki zniknęły z aptek w październiku 2022

Portal GdziePoLek przygotował raport dotyczący brakujących leków w aptekach w październiku 2022 roku. Przy przygotowywaniu wykazu wzięto pod uwagę leki, których dostępność w aptekach spadła o co najmniej 50 proc. oraz brak ich zamienników.

Tych leków brakuje w aptekach w październiku. Raport portalu GdziePoLek:

Activelle,

Augmentin ES,

Bactroban (maść do nosa),

Betoptic S,

Depo-Provera 150 mg/ml 3,3 ml,

Duac (10 mg + 30 mg)/g,

Dyracef 0,25 g/5 ml,

Ferrum Lek,

Insuman Comb 25 Solostar,

Laticort 0,1 proc., maść,

Nevanac 0,3 proc.,

Nevanac 0,1 proc.,

Ospen 1000 (30 tabletek),

Ospen 1500 (30 tabletek),

Osteogenon,

Ozempic 0,5 mg,

Ozempic 0,25 mg,

Ozempic 1 mg,

Pneumovax 23,

Posterisan H,

Pylera,

Rimantin,

Sabril,

Structum,

Tegretol CR 200,

Tegretol CR 400,

Torecan, czopki,

Tramal, czopki,

Ulgastran,

Unasyn,

Varilrix,

Victoza,

Zolmiles, 2,5 mg,

Zolmiles 5 mg.

Jak podsumowuje portal, szczególnie problematycznie przedstawia się sytuacja z antybiotykami. Przykładowo – preparat Ospen 1000 i Ospen 1500 nie posiada zamiennika, ale kolejne dostawy leku są planowane jeszcze w październiku.

Opracowanie portalu GdziePoLek.pl

Nowe leki, które są nie do kupienia w aptekach

Na nowej liście z brakującymi lekami znalazł się m.in. lek Activelle, czyli preparat stosowany w hormonalnej terapii zastępczej. GdziePoLek wskazuje także, że maść do nosa Bactroban z antybiotykiem mupiorycyną jest niedostępna, podobnie jak inne środki zawierające ten składnik.

Brakuje zawiesiny insuliny izofanowej Insuman Comb 25 Solostar, leku przeciwmigrenowego Zolmiles, a także leków w czopkach – przeciwbólowego Tramalu i przeciwwymiotnego Torecanu. Pacjenci wymagający terapii żelazem nie mogą korzystać z Ferrum Lek.

Brakuje także – na co wskazuje GdziePoLek – tabletek stosowanych przy osteoporozie Osteogenon, a także środka stosowanego przy dolegliwościach z hemoroidami, czyli Posterisan H.

Dramatycznie spadła dostępność leku Tegretol CR 200 i Tegretol CR 400 – leku przeciwpadaczkowego, który może być stosowany także m.in. przy alkoholowym zespole abstynencyjnym. Nie ma także leku przeciwpadaczkowego Sabril, który stosowany jest także u niemowląt do leczenia napadów.

Na powrót tych leków pacjenci czekają najbardziej

GdziePoLek zestawił także leki, które są najbardziej wyczekiwane przez pacjentów. Z punktu widzenia pacjentów są to leki, m.in.:

Ozempic (98 abonentów),

Fluenz Tetra (93 abonentów),

Saxenda (47 abonentów),

Purethal BRZOZA (46 abonentów),

Trulicity (39 abonentów).

Najbardziej oczekiwany jest lek Ozempic (stosowany przez pacjentów z cukrzycą). Podobna sytuacja dotyczy Trulicity, także stosowanego przy cukrzycy. Kolejna na liście jest szczepionka donosowa przeciwko grypie Fluenz Tetra dla dzieci i młodzieży.

Oczekiwany jest także powrót do aptek roztworu do wstrzykiwań Saxenda stosowanego do kontroli masy ciała u dorosłych z otyłością albo nadwagą. Niedostępny jest także preparat Purethal BRZOZA stosowany w odczulaniu przy potwierdzonej alergii na pyłki.

