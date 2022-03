Trendy rynku farmaceutycznego. Jak je umiejętnie wykorzystać?

Bardzo często agencje reklamowe, takie jak NEKK, są źródłem wiedzy dla klienta o stanie społecznym, strukturze jego grup docelowych, potrzebach – tego wszystkiego, co nazywamy zbiorczo insightem

Anna Gruchała-Woźnicka: marketing jest sygnalistą pewnych zmian, które trzeba umieć odczytywać. Dzisiaj, by być dobrym marketerem, należy mieć dobry background badawczy

Barbara Jaszewska: pogorszenie stanu zdrowia psychicznego z powodu pandemii bardzo zmienia całą strukturę rynku farmaceutycznego i patrzenia na niego z punktu widzenia potrzeb pacjenta

Marketing bardzo często jako pierwszy zauważa potrzeby

Rynek Zdrowia: Ukazała się już mapa trendów na 2022 rok przygotowana przez Natalię Hatalską. Jak na tej mapie kształtują się trendy zdrowotne?

Anna Gruchała-Woźnicka: W każdym z tych trendów znajdziemy udział rynku zdrowia. Dzieje się tak dlatego, że nie ma dzisiaj sztywnego podziału między pharmamarketingiem a marketingiem, a pacjent coraz bardziej jest też konsumentem. Natomiast są na pewno też takie trendy, które bardziej dotyczą naszej pracy z produktami i z klientami.

Warto dodać, że trendy są czymś, co można obserwować w pewnym przedziale czasowym. Zaczyna się od sygnału, który przechodzi w trend i nabiera mocy w zachowaniach społecznych.

Co jest pierwsze? Potrzeby, na które odpowiada marketing, czy marketing, który kreuje potrzeby?

Anna Gruchała-Woźnicka: Myślę, że w dobie tego, co dziś dzieje się za granicami, nie odważyłabym się powiedzieć, że marketing kreuje potrzeby. Jest znacznie więcej innych czynników, które te potrzeby kreują, a marketing bardzo często jako pierwszy je zauważa i na nie odpowiada.

Przed trendami pojawiają się sygnały. One często są skutkiem zmian społecznych. Marketing pierwszy na te sygnały reaguje. Jest więc sygnalistą pewnych zmian, które trzeba umieć odczytywać. Dzisiaj, by być dobrym marketerem, należy mieć dobry background badawczy. Posługiwać się narzędziami poznawczymi, przeprowadzać profesjonalne badania, by sparametryzować konkretny rynek i przekazać klientom wiarygodne informacje.

Stąd bardzo często agencje reklamowe, takie jak NEKK, są źródłem wiedzy dla klienta o stanie społecznym, strukturze jego grup docelowych, potrzebach – tego wszystkiego, co nazywamy zbiorczo insightem.

Jakie obecnie mamy trendy zdrowotne?

Barbara Jaszewska: Bardzo aktualną sytuacją jest pandemia, izolacja społeczeństwa i rodzaj zaniku spójności społecznej. Dlatego kluczowym trendem, jeżeli chodzi o ten rok, jest trend osamotnienia.

Zauważalne jest pogorszenie stanu zdrowia i pojawianie się stanów depresyjnych. W jednym z badań aż 74 procent ankietowanych psychiatrów wskazało, że stan zdrowia psychicznego Polaków uległ pogorszeniu z powodu izolacji i osamotnienia.

Coraz więcej z nas szuka specjalistycznej pomocy i porady lekarskiej w tej grupie lekarzy, co w konsekwencji przyczynia się do większej liczby wystawianych recept na preparaty stosowane w przypadku tego typu zaburzeń.

Myślę, że to zjawisko bardzo zmienia całą strukturę rynku farmaceutycznego i patrzenia na niego z punktu widzenia potrzeb pacjenta. Marki rozszerzają komunikację i portfolio. W polu zainteresowania są już nie tylko produkty budujące odporność na infekcje, ale przede wszystkim preparaty budujące odporność na stres, przeciwdziałające bezsenności i innym zaburzeniom depresyjnym. W sytuacji ograniczonego dostępu do lekarzy, pacjenci jeszcze częściej szukają informacji w internecie na temat pewnego typu objawów i schorzeń, co dla marketerów oznacza konieczność aktywnej obecności na ich ścieżkach w sieci.

Anna Gruchała-Woźnicka: Innym silnym trendem, jest tzw. silver tsunami. Już za parę lat większość naszego społeczeństwa będzie wiekowo w grupie 50 plus, a nawet 60 plus. Świadomi marketingowcy muszą brać pod uwagę, że za chwilę ta grupa nie będzie mieć zbyt wiele wspólnego z osobami jeszcze do niedawna klasyfikowanymi zbiorczo jako seniorzy.

Silversi to nie jest jednolita grupa ludzi o wielu zbliżonych do siebie cechach. Badania pokazują, że grupa ta dzieli się na co najmniej pięć podkategorii, czy bardziej person, które różnią się znacząco pod względem wieku, zainteresowań, form spędzania czasu wolnego i zasobności portfela. W tej kategorii będą osoby, które komunikują się ze światem za pomocą smartfonów, swobodnie nawigują online i tam realizują swoje potrzeby. Są jak najbardziej digitalowi i nie można myśleć o nich w kategorii wyłącznie plakatu w aptece albo gazety drukowanej dużą czcionką. Będą odbiorcami zupełnie nowych kategorii produktów, które pojawią się na rynku. To świat równoległy z bardzo złożoną społecznością, której potrzeby należy uważnie przeanalizować. W ten sposób dzisiaj podchodzi do tego tematu świadomy marketing.

Oczywiście część komunikatów jest kierowana do osób postrzeganych jako seniorzy w najbardziej tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Ale tych ludzi będzie niestety ubywać. Na ich miejsce wejdzie nowe pokolenie, które będzie miało zupełnie inne umiejętności, potrzeby, a nawet tempo życia.

Już dzisiaj widać pozycjonowanie komunikacji w reklamach preparatów zwiększających np. sprawność intelektualną, fizyczną czy seksualną, skierowanych do osób 60 plus, aktywnych fizycznie, które mają mnóstwo zajęć i zainteresowań i na przykład ćwiczą jogę w parku.

Jak ta wiedza przekłada się na działania marketingowe?

Barbara Jaszewska: Dla mnie, jako osoby działającej w obszarze kreowania produktu i tworzenia opakowań, fakt, że rośnie liczba osób starszych w społeczeństwie, ma znaczący wpływ na to, jak to opakowanie wygląda.

Kluczowymi elementami na pewno są wszelkiego typu aspekty dotyczące czytelności, kontrastowości, wykorzystywania infografiki w formie bardzo prostej, ale przede wszystkim funkcjonalnej. To jest też używanie większej czcionki na opakowaniach.

Mogę dać przykład marki, którą obecnie się zajmuję. Marka ta wprowadza na rynek opakowania z wycięciem na palec – prosty zabieg, który służy sprawniejszemu otwieraniu opakowania, co jest dużym ułatwieniem dla grupy docelowej, czyli osób starszych.

Jeżeli chodzi o komunikację, to przekaz w tej grupie odbiorców musi opierać się na zabiegach pozwalających na to, że zostaniemy zapamiętani, utrwaleni, by pacjent udając się do apteki, poprosił o preparat, który aktualnie reklamujemy.

Z pomocą przychodzą nam środki określane jako mnemonika, które ułatwiają zapamiętanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji związanych z danym preparatem. To może być jakiś charakterystyczny motyw dźwiękowy, który towarzyszy reklamie, dominujący kolor, określone elementy ekspozycji logotypu czy hasła. Dzięki nim pacjent będzie w stanie nakierować farmaceutę na produkt, o który mu chodzi.

Jeżeli chodzi o komunikację online, popularną metodą stosowaną w tworzeniu stron dla tej grupy odbiorców jest praktyka dostępności. Oznacza dostosowywanie np. stron internetowych i umożliwienie korzystania z nich wszystkim użytkownikom, bez wykluczania kogokolwiek, bez względu na wiek czy ograniczenia. Przy tworzeniu stron internetowych portali zakupowych nie można o tym dzisiaj zapominać.

Anna Gruchała-Woźnicka: Jest to o tyle ważne, że ograniczenia nie są przypisane do wieku. Większość z nas, na skutek tego, jak żyjemy, gdzie żyjemy, jak wygląda nasze środowisko pracy i życia, ma zaburzoną percepcję. Okazuje się, że po 40. roku życia nasz wzrok sukcesywnie się już tylko pogarsza. Oznacza to, że mamy gorszą percepcję kontrastu, przez co obraz nie jest wyrazisty, więc nie tylko rozmiar czcionki, ale i kolorystka reklamy może wpływać na jej odbiór.

A co z e-ulotkami? Czy jest możliwość, że kiedyś wejdą do użytku także dla leków?

Anna Gruchała-Woźnicka: Ten problem jest dobrze rozpoznany pod kątem łańcucha dostaw. Ulotek drukuje się coraz mniej w każdej branży, nie tylko ze względów ekologicznych, ale ze względu na realny problem z surowcami. Papier staje się dobrem coraz mniej dostępnym, również kosztowo.

To już nie jest nawet możliwość. To jest konieczność. Pytanie nie „czy”, tylko „kiedy”? Jeżeli chodzi o branżę FMCG, to się już dzieje – większość sieci handlowych i producentów wycofuje się z gazetek drukowanych.

W przypadku obszaru zdrowia pewne kwestie, dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa, są ważniejsze od trendów i ulotka w opakowaniu będzie jeszcze bardzo długo traktowana jako element bezpieczeństwa. Natomiast to jest rozwiązanie na przyszłość. Podobnie jak wprowadzanie technologicznych innowacji np. opakowań, które będą „mówiły” do użytkownika.

Myślę, że nie chodzi o to, na jakim nośniku będzie informacja, tylko o to, żeby zapewnić bezpieczny, wyrazisty i akceptowalny dla odbiorcy komunikat w formacie, który jest dla niego najbardziej intuicyjny. A papier powoli przestaje być intuicyjny dla pokolenia Z.

Barbara Jaszewska: Z perspektywy NEKK, który wspiera klienta w wykreowaniu opakowań, kluczowe są dwa trendy pozostające ze sobą w korelacji. Poza kryzysem związanym z przemysłem papierniczym coraz częściej pojawiają się problemy z dostępnością substancji czynnych niezbędnych do produkcji leków, składników do produkcji suplementów czy kosmetyków. To wpływa na pracę z produktem i zaburza możliwość przewidywania nawet najbliższej przyszłości z nim związanej.

A jakie narzędzia najlepiej sprawdzają się w komunikacji z profesjonalistami medycznymi?

Anna Gruchała-Woźnicka: Czas pandemii to boom na rozwiązania digitalowe. Dostęp do lekarzy był bardzo utrudniony. Agencje licytowały się, która z nich ma więcej zdalnych narzędzi, za pomocą których pacjenci mogą dotrzeć do lekarza.

W czasie pandemii okazało się, że lekarz czy inny specjalista medyczny ma bardzo mało czasu, żeby konsumować te wszystkie treści, które do niego wysyłaliśmy. Z jednej strony lawina rozwiązań digitalowych pchnęła cały rynek do przodu, ale z drugiej spowodowała jeszcze większą tęsknotę za kontaktem bezpośrednim.

Obecnie na rynku pharmamarketingowym wygrywa ten, kto oferuje narzędzia wpisane w ciasny kalendarz medyka. Coraz bardziej popularne są formaty onlinowe, które „sprzedają” wiedzę w postaci skondensowanych informacji i gwarantują , że np. w cztery minuty lekarz dowie się czegoś ważnego. Istotne są też rozwiązania, które umożliwiają multitasking, stąd na przykład rosnąca popularność podcastów, które lekarz może odsłuchać, jadąc autem do kliniki. Musimy zdawać sobie sprawę, że on nie ma pół dnia tylko dla nas i naszego przekazu. Musimy „wyrwać” mu z tego dnia krótkie momenty i przekazać to, co jest faktycznie najważniejsze i wspiera go w pracy.

Coraz większą popularność zyskują kanały hybrydowe, które dają możliwość uczestnictwa zdalnego i fizycznego, dlatego rosnącym zainteresowaniem lekarzy i farmaceutów cieszą się długo wyczekiwane konferencje czy szkolenia. Kanały hybrydowe umiejętnie łączą to, co daje komunikacja zdalna, z tym, co jest najbardziej wartościowe, czyli kontaktem bezpośrednim.

Jeżeli chodzi o format, to nie ma jednej rekomendacji na każdą kampanię, musimy skupiać się na esencji, na istocie, na jakości przekazu, żeby w jak najkrótszym czasie przekazać skutecznie to, co najistotniejsze.

Barbara Jaszewska: W lutym 2021 roku NEKK przy współpracy z Grupą NEUCA przeprowadził badanie, którego celem było określenie najbardziej preferowanych przez lekarzy i farmaceutów kanałów komunikacji. Obie grupy zatęskniły za konferencjami stacjonarnymi, za spotkaniami, ale też za relacjami, którą budują reprezentanci handlowi. Lekarze i farmaceuci czekają, żeby normalność, również w relacjach z przedstawicielami producentów farmaceutycznych, wróciła na stare tory, żeby wrócił osobisty, najbardziej wiarygodny kontakt z drugim człowiekiem.

Anna Gruchała-Woźnicka: Mamy przykłady firm, które postawiły wyłącznie na digital, czyli na jedną kartę. I spotkało je spore rozczarowanie. Dużo rozwiązań telemedycznych w relacji z pacjentem nie sprawdziło się tak, jak tego oczekiwano. Na przykład w obszarze rozwiązań telemedycznych dla pediatrii. Pacjenci nie zawsze ufają wizytom, na których ktoś stawia diagnozę na podstawie wizyty w stu procentach zdalnej. Nie zawsze wystarczy sam wywiad czy przesłane zdjęcie. W niektórych przypadkach pacjent potrzebuje bezpośredniego kontaktu, poczucia autentycznej relacji z lekarzem.

A mówimy o zdrowiu. Polacy co roku pytani w badaniu, co jest najważniejszą wartością w życiu, odpowiadają, że zdrowie. I to nie tylko walka o zdrowie, ale walka o zachowanie zdrowia, o niezachorowanie. To już nie jest tylko trend. To jest bardzo twarda potrzeba.

Mapa trendów powstała przed wojną w Ukrainie. Czy te wydarzenia zdążyły już wpłynąć w jakiś sposób na obszar marketingu?

Anna Gruchała-Woźnicka: Na pewno w związku z wojną w Ukrainie nie możemy jeszcze mówić o trendach. Widać jednak, że i pacjenci, i konsumenci zaczęli przykładać jeszcze większą wagę do tych elementów marki, produktu, które do niedawna nie były oczywiste. Spójność, wartość marki, jej osobowość są elementami, które teraz stanowią o być albo nie być. Masowo rezygnujemy z produktów, których marki nie reprezentują naszych wyborów moralnych, światopoglądowych.

To, co już powoli możemy nazywać trendem, to zmiana myślenia konsumentów i pacjentów z „ja” na „my”. „Ja” było początkowo pozytywnym sposobem myślenia o swojej indywidualności, a potem kojarzyło się z osamotnieniem w związku z pandemią. Teraz coraz bardziej przechodzimy do myślenia o sobie jako części społeczności czy grupy – choćby w skali mikro.

Jesteśmy też teraz w historycznym momencie, w którym wielu reklamodawców wstrzymało oddech. Był czas, kiedy rok do roku w latach pandemicznych liczba kampanii reklamowych online ogółem potrafiła przyrosnąć o 22 proc. A w momencie wybuchu wojny w Ukrainie Sotrender wskazywał ponad 70-procentowy spadek reklam płatnych w mediach społecznościowych. Widzimy, że reklamodawcy nie tyle wycofują się z działań komunikacyjnych, co potrzebują przerwy, żeby prowadzić je na nowo.

Anna Gruchała-Woźnicka – od 17 lat związana z szeroko pojętym marketingiem, a od 12 skupia się na pharmamarketingu w agencji NEKK (Grupa NEUCA). Aktualnie jako ekspert do spraw rozwiązań strategicznych planuje, doradza i projektuje rozwiązania komunikacyjne dla wielu marek z rynku zdrowia. Współtworzyła kampanie i projekty m.in. dla takich firm i marek jak: Sandoz, Świat Zdrowia, APTEO, Novo Nordisk, Novascon, Apotex, Polfarmex, Angelini, Herbapol Poznań i wielu innych. Uważa, że kluczem do sukcesu komunikacji jest aktualna wiedza i formułowanie prawdziwego (!) insightu odbiorcy.

Barbara Jaszewska – manager z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowym prowadzeniu projektów dla kluczowych klientów agencji pharmamarketingowej NEKK. Koordynowała projekt największego procesu zmiany opakowań farmaceutycznych na polskim rynku. Z NEKK związana od 2010 roku. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów wymagających zarówno doskonałych umiejętności zarządczych, jak i konkretnej wiedzy z zakresu budżetowania, wymogów prawnych w komunikacji z rynkiem zdrowia czy szeroko rozumianego projektowania.

