To "winowajcy" problemów seksualnych Polaków. Jest raport

Wyniki badań wskazują na pogorszenie kondycji psychicznej i pogorszenie relacji w związkach wśród Polaków w czasie pandemii

Z drugiej strony na korzyść zmieniła się jeden z aspektów polskiej obyczajowości: jest większa otwartość kobiet na kwestie komunikowania swoich potrzeb seksualnych

Jedną z największych trudności w związkach i przeszkodą w odbyciu stosunku jest zmęczenie i stres

Inną zaobserwowaną zależnością jest to, że dobra jakość związku przekłada się na lepsze radzenie sobie w czasie pandemii

70 proc tych Polaków, którzy twierdzą, że ich związek jest dobry i udany, deklaruje też, iż mimo trudności pandemii daje sobie radę w tych czasach

Seksuolog: czas pandemii swoje w związkach robi

- W 2021, w porównaniu z 2020 rokiem, mniej Polek i Polaków pozytywnie oceniło swój związek. Spadkowi ocen pozytywnych towarzyszył wzrost ocen negatywnych. Te wyniki wskazują na pogorszenie kondycji psychicznej i pogorszenie relacji w związkach – mówił prof. Zbigniew Izdebski, prezentując wyniki kolejnego badania dotyczącego seksualności Polaków w czasach pandemii COVID-19.

Takie badania zostały prowadzone dwukrotnie – w 2020 i 2021 roku – według identycznej metodologii. Pierwsze dotyczyło początkowego okresu pandemii COVID-19 w Polsce (marzec-maj 2020) z udziałem 3 tys. osób. W badaniu przeprowadzonym w czerwcu 2021 roku wzięło udział 2,5 tys. osób, które oceniały swoje życie i zdrowie seksualne po roku pandemii.

Wyniki prof. Zbigniew Izdebski przedstawił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (14 lutego 2022r.).

Jak podkreślał seksuolog, niekorzystne zmiany częściej wskazywali mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze. Z badań wynika, że po roku pandemii coraz więcej osób odczuwa osamotnienie (17 proc. vs 11 proc.), brak poczucia bliskości i dobrego kontaktu z partnerem/partnerką (18 proc. vs 12 proc.), częściej też deklarują pogorszenie satysfakcji z życia seksualnego. W 2021 roku oceniło tak 20 proc. badanych, w 2020 roku – 16 procent.

- W tych negatywnych aspektach różnice są dosyć duże. Dlatego też nie bez przyczyny twierdzę, że czas pandemii swoje w związkach robi – podkreślił prof. Izdebski. Dodał:

- Często w swoich badaniach zadaję pytanie, czy ponownie wybrałby pan/ pani tę osobę, z którą jest teraz w stałym związku? W poprzednich edycjach badań, Polacy z dużym optymizmem podchodzili do ponownego wyboru związków. 87 proc. Polaków wskazuje, że zdecydowanie tak i raczej tak zdecydowałoby się na stały związek z obecnym partnerem/ partnerką (w 2020 roku 88 proc.). Z kolei 13 proc. badanych, gdyby miało możliwość wyboru ponownie, to związaliby się z inną osobą (w 2020 roku – 12 procent).

- Coś, co w polskiej rzeczywistości się zmienia, szczególnie dotyczy to okresu covidowego, to wyraźna otwartość kobiet na kwestie okazywania i komunikowania swoich potrzeb. To się bardzo w polskiej obyczajowości zmieniło i jest to bardzo korzystne, szczególnie dla kobiet – ocenia ekspert.

48 proc. kobiet i 39 proc. mężczyzn deklaruje, że otwarcie komunikuje obawy i trudności dotyczące współżycia. Te trudności to najczęściej ból występujący podczas zbliżenia czy czasowy brak potrzeb seksualnych.

20 proc. kobiet i 16 proc. mężczyzn przyznaje, że w swoich związkach rozmawiają o przeszłych doświadczeniach seksualnych, liczbie partnerów czy przebytych infekcjach.

39 proc. kobiet i 35 proc. mężczyzn przedstawia sobie wzajemnie oczekiwania dotyczące życia seksualnego (chęć wprowadzenia nowej pozycji czy wypróbowania gadżetu erotycznego)

36 proc. kobiet i 32 proc. mężczyzn dzieli się swoimi fantazjami seksualnymi

Zmęczenie i stres główną przeszkodą współżycia

Te pozytywne aspekty czasu covidowego nie zmieniają faktu, że w związkach obecne są trudności. Wskazuje na nie 56 proc. mężczyzn (to o 5 pp więcej niż w 2020 roku) i 59 proc. kobiet (tu wzrost o 6 pp).

Autorzy badania zapytali Polaków o to, co w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy przeszkadzało im w odbyciu stosunku?

Okazuje się, że najbardziej przeszkadza zmęczenie i stres. W 2021 wskazało na te przyczyny 41 proc. mężczyzn i 52 proc. kobiet. Ale te dwa czynniki były też dominujące w badaniach w 2017 roku.

Na drugim miejscu znalazła się obecność dzieci i innych osób w domu oraz brak intymności: na te trudności wskazało 38 proc. kobiet i 28 proc. mężczyzn. W czasie pandemii więcej osób pracowało i uczyło się zdalnie.

Trzecia trudność brała się z obawy o brak atrakcyjności ciała. Wskazało na to 32 proc. kobiet i17 proc. mężczyzn.

Jak podkreślał prof. Izdebski, ta pierwsza trudność – zmęczenie i stres częściej występuje w grupie kobiet, które są w związku (58 proc.) niż u singielek (26 proc.). W grupie mężczyzn dysproporcje są mniejsze: na tę trudność wskazuje 47 proc. mężczyzn w związku i 34 proc. singli.

- Jednak biorąc pod uwagę obawę związaną z brakiem atrakcyjności, trend jest odwrotny. Częściej single, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, wyrażają taką obawę. Odpowiednio: kobiety - 38 proc. vs 31 proc. oraz mężczyźni - 27 proc. vs 14 procent.

Trudnością jest nadal obawa przed zakażeniem się koronawirusem i tu również jest ona większa w grupie singli obu płci: kobiety – 17 proc. vs 3 proc., mężczyźni – 18 proc. vs 4 procent.

Wpływ pandemii na różne sfery życia

Badacze zapytali też Polaków o ocenę samopoczucia i stanu ducha.

Dobrze i bardzo dobrze ocenia je 62 proc. zapytanych. To wzrost o 3 pp w porównaniu z 2020 rokiem, szczególnie zauważalny u kobiet.

Ale jednocześnie więcej Polaków źle ocenia swoje samopoczucie. Tak odpowiedziało 15 proc. pytanych. To o 2 pp w porównaniu do 2020 roku. Jak zauważył prof. Izdebski, jest wyraźny wzrost złych ocen w grupie ludzi młodych. Tak ocenia swoje samopoczucie prawie co 4 czwarty pytany młody Polak (24 procent).

Kiedy był ten moment szczególnego załamania? Największe nasilenie momentów załamania i kryzysu zaobserwowano w okresie świątecznym: listopad, grudzień, styczeń. Dla porównania, w 2020 roku kryzysy były nasilone szczególnie w okresie Wielkanocy.

Przy okazji zbadano też wpływ pandemii Polaków na różne sfery życia, w tym seksualną. Na jakie obciążenia najczęściej wskazywali ankietowani?

trudności ze zniesieniem izolacji społecznej – 45 proc.

poczucie zachwiania zagrożenia bezpieczeństwa finansowego – 45 proc.

brak dotyku drugiej osoby – 34 proc.

poczuci unikania przez innych z obawy o zakażenie – 22 proc.

brak możliwości nawiązania relacji seksualnej – 22 proc.

trudności z pogodzeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych – 17 proc.

Ale można też dostrzec pozytywne strony czasu covidowego:

zrozumienie, że trzeba cieszyć się każdą chwilą życia – 70 proc.

zrozumienie, że należy dbać o zdrowie – 67 proc.

zrozumienie, co jest najważniejsze w życiu – 57 proc.

więcej czasu dla najbliższych – 53 proc.

nowe umiejętności i możliwości zawodowe – 33 proc.

lepsze zrozumienie swoich preferencji i upodobań seksualnych – 28 proc.

- Dla seksuologów to bardzo dobra informacja, szczególnie, gdy to połączymy z poczuciem szczęścia i zrozumienia, co jest najważniejsze w życiu – mówił prof. Izdebski.

Inną zaobserwowaną zależnością jest to, że dobra jakość związku przekłada się na lepsze radzenie sobie w czasie pandemii.

70 proc tych Polaków, którzy twierdzą, że ich związek jest dobry i udany, deklaruje też, iż mimo trudności pandemii daje sobie radę w tych czasach. Ci, którzy najgorzej radzą sobie w pandemii, wskazują też jednocześnie na niską jakość swojego związku.

Prof. Zbigniew Izdebski – pedagog, seksuolog, specjalista zdrowia publicznego, doradca rodzinny, pracownik naukowy na Wydziale Pedagogicznym UW.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.