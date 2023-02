To oni zarządzają Big Pharmą w Polsce. Na HCC opowiedzą, jak oceniają nasz system ochrony zdrowia

Jak zagraniczni menadżerowie odnajdują się w polskich realiach? Co nas różni kulturowo? Czego możemy się od nich nauczyć - to pytania, na które odpowiedzi padną podczas debaty w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 2023

Pięciu szefów międzynarodowych firm farmaceutycznych w Polsce oceni nasz system ochrony zdrowia i refundacji. W rolę komentatora wcieli się wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski

Sesja "To oni zarządzają firmami farmaceutycznymi w Polsce. Jak widzą nasz rynek?" odbędzie się 9 marca w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Debatę będzie można oglądać stacjonarnie i online po rejestracji

To oni zarządzają firmami farmaceutycznymi w Polsce. Jak widzą nasz rynek? Pięcioro szefów międzynarodowych firm farmaceutycznych zmierzy się z polskim systemem ochrony zdrowia i naszym systemem refundacji. Przyjrzą się dostępowi do nowoczesnych terapii i przedstawią jego plusy i minusy.

Zapowiada się ciekawa dyskusja, bo o polityce lekowej w Polsce będą rozmawiać szefowie globalnych firm, którzy mają doświadczenie pracy na różnych rynkach. Jak Polska wypadnie w tym porównaniu? Jak zagraniczni menadżerowie odnajdują się w polskich realiach? Co nas różni kulturowo? Czego możemy się od nich nauczyć?

W sesji wezmą udział:

Michal Čuha , dyrektor generalny, Boehringer Ingelheim w Polsce

, dyrektor generalny, Boehringer Ingelheim w Polsce Daniela Gabriela Duta , prezes zarządu, Sanofi Pasteur Sp. z o.o.

, prezes zarządu, Sanofi Pasteur Sp. z o.o. Harry Nardis , prezes zarządu, dyrektor generalny, Astellas Pharma - Polska, Czechy i Słowacja

, prezes zarządu, dyrektor generalny, Astellas Pharma - Polska, Czechy i Słowacja Ioana Parsons , dyrektor generalna, Ipsen Polska

, dyrektor generalna, Ipsen Polska Laurent Renaudie, prezes zarządu, Sandoz Polska

Zaś jednym z komentatorów będzie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Kim są menadżerowie, których zaprosiliśmy do dyskusji?

Michal Čuha to Słowak zarządzającym w Polsce firmą Boehringer Ingelheim, która ma niemieckie korzenie. Zanim podjął pracę w Warszawie, pracował w Słowacji, Austrii i Czechach. Po 4 latach w Moskwie znów wrócił do Warszawy. Tym razem, z racji wcześniejszego doświadczenia pracy w Polsce, na pozycję dyrektora generalnego.

- Wierzę, że kiedy przyjechałem do Polski po raz drugi, byłem lepiej przygotowany niż za pierwszym razem – opowiada prezes Michal Čuha.

Dodaje, że mając doświadczenie w tak wielu państwach, jest mu łatwiej docenić, jak wiele zmieniło się w państwach tego regionu. - Ostatnie 30 lat to nie maraton, a sprint w doganianiu świata - ekonomicznie i gospodarczo. Cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć – przyznaje.

Ioana Parsons to dyrektor generalna Ipsen Poland od 21 czerwca 2021 roku. Pracuje w branży farmaceutycznej od 17 lat, a zanim dołączyła do firmy Ipsen, pracowała w Amgenie na stanowiskach lokalnych, regionalnych i globalnych – ostatnio jako dyrektor Business Unit Oncology we Włoszech.

Daniela Gabriela Duta z firmą Sanofi związana już od prawie 20 lat. Od 2020 roku jest prezesem zarządu Sanofi Pasteur Polska. Wcześniej pełniła funkcję General Manager Sanofi Vaccines Polska. Zanim przyjechała do Polski była m.in. dyrektorem generalnym MCO Sanofi Pasteur na Europę Południowo-Wschodnią i Środkową.

Harry Nardis jest Grekiem, który od 1997 roku jest związany z sektorem farmaceutycznym. Pracując w Bristol Myers Squibb, zajmował kolejne stanowiska w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Kiedy związał się z Astellas Pharmaceuticals, zaczął w Mediolanie, a od 2016 roku był prezesem zarządu koncernu na Grecję, Cypr i Maltę. 1 marca 2021 roku przejął obowiązki dyrektora generalnego oraz prezesa zarządu w Astellas Pharma Polska i region obejmujący Polskę, Czechy i Słowację.

Laurent Renaudie jest Francuzem, który od 1 marca 2023 roku obejmie stanowisko prezesa zarządu Sandoz Polska. Przyjedzie do nas z Budapesztu, gdzie kierował węgierskim oddziałem Sandoza. Posiada 25 lat doświadczenia pracy w branży farmaceutycznej w różnych firmach i w różnych europejskich krajach.

- Czy Polska jest ważnym rynkiem dla globalnych firm farmaceutycznych? Jak nasz system ochrony zdrowia widzą zagraniczni menedżerowie? Które z jego problemów, z którymi musi zmierzyć się Ministerstwo Zdrowia, uważają za ważniejsze od refundacji i jak to wpływa na ich dialog z resortem? Jak oceniają politykę lekową na tle innych krajów i z jakimi aspiracjami przyjeżdżają do Polski? Czy gdziekolwiek na świecie możliwe są partnerskie relacje firm z Ministerstwem Zdrowia? To tylko część pytań, na które odpowiedzi poszukają uczestnicy panelu - mówi Karol Poznański, ekspert rynku zdrowia, który poprowadzi sesję.

- Żeby zagranicznym gościom zarządzającym firmami w naszym kraju nie

było za łatwo - w loży ekspertów zasiądzie między innymi wiceminister

zdrowia Maciej Miłkowski - dodaje.

HCC 2023 odbywa się 9 i 10 marca 2023 roku w Katowicach. Debata z udziałem szefów międzynarodowych koncernów farmaceutycznych w Polsce zaplanowana jest 9 marca w godzinach godz. 15.00-16.00 w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 2023. Aby wziąć udział w sesji stacjonarnie, ale również oglądać ją online trzeba się ZAREJESTROWAĆ

