To już trzeci sezon, kiedy można szczepić się w aptece. Do kompleksowej usługi brakuje jednej zmiany

Farmaceuci informują, że do aptek trafiają już pierwsze partie szczepionek przeciwko grypie

Obecnie farmaceuta może zakwalifikować pacjenta do szczepienia przeciw grypie i podać szczepionkę

Ma też uprawnienie do wystawania recepty farmaceutycznej na produkt.

Jednak nadal recepta farmaceutyczna nie upoważnia pacjenta do skorzystania ze zniżki

Farmaceuta zakwalifikuje, zaszczepi, ale z pełną odpłatnością. Trzeba to zmienić

Niedługo rozpocznie się sezon grypowy. Jak informują farmaceuci, w aptekach pojawiły się już szczepionki przeciwko grypie na sezon 2024/24. Pacjenci pytają, czy mogą się zaszczepić tak, jak w tamtym roku.

Obecnie farmaceuta może zakwalifikować pacjenta do szczepienia przeciw grypie w aptecznym punkcie szczepień i podać szczepionkę. Ma też uprawnienie do wystawania recepty farmaceutycznej na produkt. Jednak nadal recepta farmaceutyczna nie upoważnia pacjenta do skorzystania ze zniżki.

Brakuje zatem przysłowiowej "kropki nad i", aby usługa szczepienia w aptece była kompleksowa. Tym bardziej, że w związku z lipcowymi zmianami w przepisach, w nadchodzącym sezonie grypowym z refundacji 50 proc. będzie mógł skorzystać każdy pacjent w wieku powyżej 6. miesiąca życia, a więc zarówno dorośli jak i dzieci. Dla kobiet w ciąży i seniorów 75+ szczepionka pozostaje bezpłatna.

Farmaceuta Mariusz Politowicz przypomina: - Szczepionki p/grypie na sezon 2023/2024 już są w polskich aptekach. Czekamy na kolejne kroki prawne, by bez potrzeby chodzenia (i czekania) do lekarza, pacjenci mogli je kupić ze zniżką. Zaszczepić możemy w każdej chwili. To będzie już trzeci sezon, gdy szczepimy w aptekach.

Jeśli chodzi o trend przenoszenia szczepień do aptek, naszym śladem poszła m.in. Słowacja. Jak poinformował Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej, słowaccy farmaceuci uzyskali uprawnienia do wykonywania szczepień p/grypie dla osób dorosłych.

To kolejny kraj po Polsce, w którym zdecydowano się na powierzenie tego zadania dla farmaceutów. Ułatwi to dostęp pacjentów do świadczenia, zwiększy odporność populacji oraz zmniejszy koszty leczenia powikłań grypy.

- mam nadzieję, że czescy koledzy również zyskają te kompetencje już niedługo - podkreśla.

