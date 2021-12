To był przełomowy rok dla farmaceutów. Ale jest już lista wyzwań na 2022

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia • 21 grudnia 2021 12:53

Wejście w życie ustawy o zawodzie farmaceuty jest najważniejszym wydarzeniem tego roku dla branży aptecznej. Kolejny krok do przodu to szczepienia w aptekach. Na co jeszcze wskazują farmaceuci?

Ustawa o zawodzie farmaceuty umożliwia wprowadzenie opieki farmaceutycznej i dodatkowych usług na rzecz pacjentów - komentuje Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej (fot. NIA)