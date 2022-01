Testowanie na COVID-19 w aptekach. 3 tys. przeszkolonych farmaceutów

27 stycznia wejdą w życie przepisy rozporządzenia w sprawie badań diagnostycznych do wykonywania przez farmaceutów

Jednym z testów, jakie będzie można wykonać w aptece jest test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2

Które apteki będą świadczyć usługę i jakie są zasady testowania?

Jakie mamy rodzaje testów na COVID-19?

- badanie genetyczne metodą molekularną real-time, czyli testy RT- PCR, które służą do wykrycia obecności wirusa SARS-CoV-2. Test polega na pobraniu wymazu z noso-gardzieli. Dodatni wynik jest kryterium laboratoryjnym rozpoznania COVID-19

- test antygenowy, w którym oznaczany jest białkowy antygen wirusa. Test służy do wykrycia obecności wirusa SARS-CoV-2 u osób objawowych. Ta metoda również polega na pobraniu wymazu z noso-gardzieli, a dodatni wynik jest kryterium laboratoryjnym rozpoznania COVID-19. Przede wszystkim ten test będzie wykonywany w aptekach

- badanie serologiczne - do samodzielnego wykonania w domu. Metoda polega na zbadaniu próbki krwi. Dodatni wynik może świadczyć o infekcji lub przebyciu zakażenia w przeszłości. Ujemny wynik badania świadczy, że organizm nie wytworzył przeciwciał. Jednak nie wyklucza on infekcji koronawirusem. Takie testy nadal będą do kupienia w aptekach.

Testowanie antygenowe: w których aptekach?

Testowanie będzie możliwe w aptekach, które dysponują odpowiednimi warunkami lokalowymi oraz podpiszą umowę z NFZ na świadczenie takiej usługi.

Apteki, które dołączą do punktów pobrań wymazów, będzie można wyszukać na interaktywnej mapie na stronie https://pacjent.gov.pl/.

Jak poinformował 24 stycznia br. minister zdrowia Adam Niedzielski, mapa będzie systematycznie uzupełniana.

Do wykonywania testów w aptece będzie niezbędne zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych oraz dysponowanie przeszkolonym farmaceutą.

Test na COVID-19 w aptece wykona przeszkolony farmaceuta

Testy będą wykonywać farmaceuci przeszkoleni w zakresie prawidłowego pobierania wymazów z nosa i gardła na potrzeby wykonania testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2.

Ukończenie szkolenia jest obligatoryjne dla farmaceutów, którzy planują wykonywać testy. Odbywa się online i jest zorganizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Już prawie 3 tys. farmaceutów ukończyło szkolenie z testowania w kierunku COVID-19, a kolejnych 2 tys. oczekuje na przeszkolenie w tym zakresie.

Testowanie w aptekach jest bezpłatne

Dla pacjentów testowanie jest darmowe. Usługę sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Na badanie nie będzie potrzebne skierowanie.

Informacje o wynikach testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz informacje o osobie, której dotyczy badanie diagnostyczne, w tym informację o numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą, w przypadku gdy informacje te nie znajdują się w tym systemie, będą raportowane przez farmaceutów do systemu EWP.

Pacjent otrzyma wynik za pośrednictwem sms-a lub przez konto IKP.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.