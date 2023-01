Ten wycofany z obrotu lek można zwrócić do apteki. Jedna z partii jest błędnie oznakowana

Zachodzi podejrzenie błędnego oznakowania fiolek preparatu Allergovit

Główny Inspektor Farmaceutyczny obwieszczeniem poinformował o możliwości zwrotu produktu określonej partii do apteki

Preparat stosuje się w uczuleniach na pyłki roślin

Obwieszczenie GIF: można zwrócić preparat

Główny Inspektor Farmaceutyczny obwieszczeniem poinformował o możliwości zwrotu zakupionego preparatu do apteki. To produkt leczniczego Allergovit (Alergoidy pyłków roślin 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40%), dawki do leczenia początkowego: stężenie A - 1000 TU/ml, stężenie B - 10 000 TU/ml, numer serii: G1001660-06, data ważności: 07.2023, podmiot odpowiedzialny: Allergopharma GmbH & Co. KG, Hermann-Koerner-Str. 52 D-21465 Reinbek, Niemcy.

Zgodnie z wydanym również dzisiaj komunikatem "zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia wady jakościowej polegającej na błędnym oznakowaniu fiolek".

Fiolki zawierające etykietę wskazującą stężenie A - 1000 TU/ml zostały oznakowane kapslem o takim samym kolorze co fiolki zawierające etykietę wskazującą stężenie B - 10 000 TU/ml, co może skutkować przyjęciem przez pacjenta zbyt wysokiej dawki leku, czego konsekwencją może być zagrożenie życia i zdrowia.















