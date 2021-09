Ten lek nie pomoże w COVID, a może niekorzystnie wpłynąć na płodność mężczyzn

Iwermektyna to lek przeciwpasożytniczy, który hamuje replikację wielu wirusów, w tym SARS-CoV-2 in vitro

Nie ma jednak dowodów na skuteczność w leczeniu covid-19

Lek może mieć negatywny wpływ na płodność mężczyzn

W czasie pandemii, jednym z leków, który zyskał opinię skutecznego w walce z koronawirusem, była iwermektyna. Nie były te opinie poparte badaniami, podobnie jak to było w przypadku amantadyny. Co nie stało na przeszkodzie, że lek był poszukiwany w aptekach i internecie.

Iwermektyna to lek przeciwpasożytniczy, który hamuje replikację wielu wirusów, w tym SARS-CoV-2 in vitro. Jednak dowody naukowe na skuteczność iwermektyny nie są przekonujące i nie pozwalają na ostateczne

wnioskowanie czy powinna być stosowana w leczeniu covid-19.

Zgodnie z zaleceniem ekspertów AOTMiT, nie zaleca się rutynowego stosowania iwermektyny w leczeniu COVID-19, a jej użycie powinno być ograniczone do eksperymentów badawczych.

Skutki uboczne: niekorzystny wpływ na płodność mężczyzn

Z drugiej strony, iwermektyna w dużych stężeniach może być neurotoksyczna, a niektóre badania pokazują, że może mieć też niekorzystny wpływ na płodność mężczyzn.

Wirusolog Krzysztof Pyrć przypomniał na Twitterze badania dotyczące potencjalnego wpływu iwermektyny na płodność u mężczyzn (Effects of Ivermectin therapy on the sperm functions of Nigerian onchocerciasis patients, Scholars Research Library 2011, 3 (3):533-543)

"Znaczne zmniejszenie liczby i ruchliwości plemników badanych pacjentów. Morfologia wykazała znaczny wzrost liczby nieprawidłowych plemników" - przypomniał wnioski z badań.

Do badania włączono 37 mężczyzn mających zdiagnozowaną onchocerkozę (ślepota rzeczna), w wieku od 28 do 57 lat.

Funkcje plemników oceniano poprzez analizę płynu nasiennego z zastosowaniem standardowej procedury, mierząc: liczbę plemników, ich ruchliwość, morfologię, objętość, lepkość i czas upłynnienia.

Powyższe parametry mierzono przed i po leczeniu pacjentów dawką 150 μg/kg masy ciała iwermektyny przez jedenaście miesięcy.

zasięg.

Mniej plemników i ich mniejsza ruchliwość

Terapia iwermektyną ma znaczący niekorzystny wpływ na funkcje plemników tak leczonych pacjentów z onchocerkozą - ocenili badacze.

Nastąpiła znacząca redukcja lub spadek liczby plemników u pacjentów po leczeniu iwermektyną.

Ponadto badanie wykazało znaczący spadek ruchliwości plemników u pacjentów po leczeniu iwermektyną.

"Jeśli chodzi o morfologię plemników, nastąpił wzrost nieprawidłowości po leczeniu iwermektyną w porównaniu z morfologią przed rozpoczęciem leczenia. Zmiany te bez wątpienia wynikają z wpływu leku na funkcję plemników pacjentów" - wnioskują naukowcy.

"Chociaż nie było zauważalnych zmian w objętości plemników, ich lepkości oraz czasu upłynnienia, wyniki tego badania są wystarczające do stwierdzenia, że lek powoduje niepłodności u tych pacjentów" - dodają.