Technik nie wyda już leku w zastępstwie farmaceuty. Jest projekt rozporządzenia

Autor: oprac. LJ • Źródło: RCL • 27 stycznia 2022 08:33

Sprzedaż leku będzie przypisana do konkretnego farmaceuty lub technika farmaceutycznego, po zalogowaniu się do systemu. Dostęp do niego będzie indywidualnie zdefiniowany dla każdego użytkownika.