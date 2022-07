Te preparaty na cholesterol zostały wycofane z aptek. Już do nich nie wrócą

Komisja Europejska wydała Rozporządzeniem 2022/860, które wskazuje na konieczność wycofania z obrotu produktów zawierających w składzie 3 mg lub więcej monakoliny K w dziennej porcji

W związku z tym z aptek zniknęło kilka suplementów

To głównie preparaty na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi

Jak poinformował na swoich łamach portal GdziePoLek.pl, z obrotu zniknęło kilka preparatów, będących suplementami diety.

To Langsteiner Anticholest - zmniejszające stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi. Ponadto wycofano LipiActive CH: to suplement diety przeznaczony do stosowania u osób dorosłych, wspomagający prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Preparat zawiera monakolinę K, koenzym Q10, chrom, kwas foliowy oraz witaminy z grupy B. Pomaga zapobiegać powstawaniu złogów cholesterolowych w tętnicach oraz wspiera zmniejszenie ciśnienia krwi i poziomu trójglicerydów, a glukoza obniża poziom cukru.

Kolejnym preparatem wycofanym z obrotu jest Dobra Waga + Cholester to suplement diety w postaci tabletek przeznaczony dla dorosłych. Preparat zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, który zawiera przecwiutleniacze oraz przyśpiesza metabolizm organizmu, a także chrom, który hamuje łaknienie i kontroluje poziom glikemii we krwi. Monakolina oraz sterole roślinne pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu poprzez hamowanie jego wchłaniania do krwi

Nie kupimy już także Monolipidu K: to suplement diety, którego zadaniem jest wspomaganie utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Zawiera ekstrakt z czerwonych drożdży ryżu standaryzowany na 4% zawartość monakoliny K, witaminy z grupy B, odpowiadające za prawidłowy metabolizm homocysteiny oraz wspomagający utrzymanie właściwego stężenia glukozy we krwi chrom. Monakolina K to naturalna statyna pomagająca utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.

Z obrotu znika Cholester, suplement diety w postaci tabletek, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Preparat zawiera monakolinę K z fermentowanego czerwonego ryżu, sterole roślinne, a także witaminy z grupy B i foliany, które wspomagają właściwy metabolizm energetyczny i metabolizm homocysteiny.

W aptece nie znajdziemy też preparatu to suplement diety w postaci tabletek, przeznaczony dla dorosłych, który jednocześnie pomaga oczyścić organizm z toksyn i zadbać o prawidłowy poziom cholesterolu. Zawiera chlorellę i pokrzywę, które wpływają korzystnie na proces oczyszczania organizmu i pomagają w wydalaniu szkodliwych substancji z organizmu. Sterole roślinne oraz monakolina wpływają na stężenie cholesterolu w surowicy krwi poprzez częściowe hamowanie jego wchłaniania do krwi w jelitach.

