Te leki zapewniają bezpieczeństwo lekowe. Czy będą produkowane w Polsce?

Powstała lista krytycznych substancji czynnych, API, które są priorytetowe w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli

Do wstępnej analizy włączono około 2000 substancji czynnych, które zostały zidentyfikowane jako składowe leków, wykazujących obrót na polskim rynku farmaceutycznym

W pierwszym kroku powstała Długa Lista API zawierająca 530 substancji czynnych

Długą listę podano dalszej ocenie, której efektem jest zawężenie listy do 52 krytycznych dla bezpieczeństwa lekowego substancji czynnych

Jak powstała lista krytycznych API

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało raport firmy analitycznej IQVIA "Projekt priorytetyzacji API. Opracowanie listy aktywnych substancji farmaceutycznych kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz określenie obszarów o wysokim potencjale rozwojowym produkcji API i kształtowania innowacyjnych technologii, które w przyszłości mogą stać się polskimi specjalizacjami".

Raport powstał na zlecenie resortu jako efekt prac zespołu do spraw aktywnych substancji farmaceutycznych, powołanego na początku 2021 roku przez ówczesnego ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosława Gowina.

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest Krótka Lista API, zawierająca 52 substancje czynne (lub grupy substancji czynnych), sklasyfikowane w ramach oceny scoringowej jako priorytetowe w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Jak wyjaśniają autorzy raportu, do wstępnej analizy włączono około 2000 substancji czynnych, które zostały zidentyfikowane jako składowe leków, wykazujących obrót na polskim rynku farmaceutycznym w latach 2017-2021. W pierwszej kolejności zidentyfikowane substancje czynne analizowano pod kątem ich historycznej sprzedaży w latach 2017-2021 oraz prognozy sprzedaży na lata 2022-2026 w ujęciu wolumenowym i wartościowym na podstawie danych z bazy danych IQVIA Sell-in.

Analiza dotyczyła zarówno poszczególnych substancji czynnych, jak i obszarów terapeutycznych (klas ATC-1 według klasyfikacji EphMRA4), do których przynależą. Dodatkowo dokonano analizy obecności każdej z analizowanych substancji czynnych w aktualnym wydaniu Listy Leków Podstawowych WHO.

W oparciu o wymienione kryteria stworzono model scoringowy, którego działanie polegało na przypisaniu wartości scoringu każdej z ocenianych substancji czynnych, będącej sumą iloczynów oceny poszczególnych API w ramach każdego z kryteriów oraz przypisanych tym kryteriom wag (średnia

ważona). Model posłużył do wstępnej preselekcji API do dalszych analiz, zawężając analizowaną listę substancji czynnych z 1968 do 528, nazwanych Długą Listą API. Lista ta została zwalidowana poprzez przeprowadzenie analogicznej analizy scoringowej sprzedaży substancji czynnych na rynku hiszpańskim.

Długa i krótka lista API

W wyniku walidacji, postanowiono rozszerzyć początkową Długą Listę API o dwie dodatkowe substancje czynne, otrzymując finalną listę 530 API do dalszych analiz.

W kolejnym kroku API zawarte na utworzonej Długiej Liście API poddano dalszej ocenie, wykorzystując do tego, oprócz parametrów uwzględnionych przy

tworzeniu Długiej Listy API, także: ocenę ekspertów z zakresu medycyny (17 ekspertów różnych specjalizacji), farmakologii klinicznej (1 ekspert) i reagowania w przypadku kryzysów (2 ekspertów) – oceny dokonywano w zakresie priorytetu danego API w leczeniu pacjentów oraz ewentualnej zastępowalności tego API.

Finalnym wynikiem tego etapu jest Krótka Lista API, będąca zawężeniem Długiej Listy API do 52 substancji czynnych, które uzyskały najwyższy wynik w modelu scoringowym. Na liście tej znalazły się m.in. leki przeciwzakrzepowe (m.in. enoksyparyna sodowa, rywaroksaban), leki przeciwcukrzycowe (m.in. insuliny, metformina), leki o działaniu przeciwbólowym (m.in. paracetamol, ibuprofen), antybiotyki (m.in. amoksycylina + kwas klawulanowy, ceftriakson, wankomycyna czy meropenem), czy też leki onkologiczne (m.in. pembrolizumab, ipilimumab czy cetuksymab). 31 z tych substancji czynnych to API wytwarzane chemicznie, a 21 biologicznie.

10 substancji jest aktualnie objętych ochroną patentową lub wyłącznością rynkową na terytorium Polski. Lokalne zdolności wytwórcze zostały zidentyfikowane dla 19 spośród 52 spriorytetyzowanych substancji czynnych.

Kolejne 8 substancji czynnych zostało wskazanych w PMR, jako te, których lokalnym wytwarzaniem w przyszłości zainteresowane są działające na terytorium Polski podmioty lub których wytwarzanie na terenie kraju mogłoby zostać rozpoczęte w wypadku wystąpienia kryzysu – uruchomienie produkcji wymagałoby jednak każdorazowo pewnych inwestycji.

Spośród pozostałych API, 18 wytwarzanych jest obecnie na terytorium UE, natomiast 7 wyłącznie w krajach nie należących do Unii Europejskiej.

Lista substancji krytycznych

Krótka lista API uwzględniająca wyniki cząstkowe scoringu (API i miejsce w rankingu):

Kwas acetylosalicylowy 1

Bisoprolol 2

Enoksaparyna sodowa 3

Niwolumab 4

Pembrolizumab 4

Insulina degludec 6

Paracetamol 7

Insulina lispro 8

Rywaroksaban 9

Amoksycylina + kwas klawulanowy 10

Budezonid 11

Alteplaza 12

Insulina aspart 12

Ampicylina + sulbaktam 14

Płyny infuzyjne – krystaloidy – poza preparatami koloidów i krwopochodnymi 14

Adalimumab 16

Insulina glargine 17

Aflibercept 18

Apiksaban 19

Metformina 19

Ergometryna 21

Fentanyl 22

Ibuprofen 22

Insulina ludzka izofanowa 24

Eteksylat dabigatranu 25

Infliksymab 26

Insulina ludzka bazowa 27

Metoprolol 27

Szczepionka – koniugat meningokokowy (czterowalentna) 29

Dapagliflozyna 31

Ceftriakson 32

Glukagon 33

Ipilimumab 33

Kaspofungina 35

Szczepionka – grypa 35

Wankomycyna 37

Insulina aspart krystalizowana z protaminą 38

Palonosetron 38

Kodeina 40

Empagliflozyna 41

Meropenem 42

Cetuksymab 43

Tetracyklina 44

Beklometazon 45

Waborbaktam 45

Glikopyronium 47

Produkty krwiopochodne, w tym immunoglobuliny ludzkie i produkty do leczenia hemofilii 48

Bewacyzumab 49

Metronidazol 50

Rasburykaza 50

Insulina detemir 52

Insulina glulizynowa 52

Insulina lispro protaminowa 52

Nadroparyna wapniowa 52

Kloksacylina 56

Flutykazon 56

Szczepionka – pneumokoki (polisacharydowa) 56

Szczepionka – pneumokoki (skoniugowana) 56

Formoterol 60

