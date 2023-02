Te leki wycofano ze sprzedaży w 2023 roku. Wśród nich leki na alergię i przeziębienie

GIF wydał zakaz wprowadzenia leku na rynek

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął w styczniu 5 decyzji wycofujących z obrotu leki oraz jedną decyzję o zakazie wprowadzenia leku na rynek w Polsce.

Zakaz wprowadzenia leku na rynek dotyczy:

Diprophos (Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas) (6,43 mg + 2,63 mg)/ml, zawiesina do wstrzykiwań,

Numery serii:

- numer serii: W030205, data ważności: 31.07.2024

- numer serii: W033583, data ważności: 31.08.2024

- numer serii: W036601, data ważności: 30.09.2024

podmiot odpowiedzialny: Organon Polska Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa.

Jak podano w uzasadnieniu do tej decyzji, do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął Rapid Alert klasy IIz organu belgijskiego (Federal Agency for Medicinal and Health Products dalej FAMHP) dotyczący wycofania wskazanych w RA serii produktu leczniczego Diprophos, w związku z możliwością wystąpienia brązowych cząstek o metalicznym wyglądzie, które zidentyfikowano jako cząstki stali nierdzewnej.

Choć FAMHP nie stwierdził zagrożenia występowania ogólnoustrojowych skutków ubocznych w związku ze stwierdzoną niezgodnością, natomiast ocenił, iż nie można wykazać bezpieczeństwa stosowania ww. produktu, w odniesieniu do potencjalnych reakcji miejscowych. Zarekomendował wycofanie wskazanych serii objętym zawiadomieniem, biorąc pod uwagę ocenę dostępności produktu, w tym potencjalne ryzyko niedoborów produktu na rynku – czytamy.

5 decyzji o wycofaniu z obrotu

W przypadku kolejnych leków i produktów leczniczych, GIF zdecydował o ich wycofaniu z obrotu z uwagi na m.in. obecność obcych cząstek w preparacie, błędnych informacji w ulotce czy też nadmiaru substancji czynnej.

Z obrotu wycofano:

Diprophos (Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas) (6,43 mg + 2,63 mg)/ml, zawiesina do wstrzykiwań:

numer serii: U020696, data ważności: 28.02.2023

numer serii: U025861, data ważności: 28.02.2023

numer serii: U031798, data ważności: 30.04.2023

numer serii: U034874, data ważności: 31.08.2023

numer serii: U034876, data ważności: 31.07.2023

numer serii: U038446, data ważności: 30.09.2023

numer serii: W001593, data ważności: 30.09.2023

numer serii: W005750, data ważności: 31.10.2023

numer serii: W030205, data ważności: 31.07.2024

numer serii: W033583, data ważności: 31.08.2024

podmiot odpowiedzialny: Organon Polska Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął Rapid Alert klasy IIz organu belgijskiego (Federal Agency for Medicinal and Health Products dalej FAMHP) dotyczący wycofania wskazanych serii produktu leczniczego Diprophos, w związku z możliwością wystąpienia brązowych cząstek o metalicznym wyglądzie, które zidentyfikowano jako cząstki stali nierdzewnej – uzasadniono.

Bupicain (Bupivacaini hydrochloridum), 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań:

numer serii 21GA543, data ważności: 31.07.2026,

numer serii 21JA761, data ważności: 31.10.2026,

numer serii 21JA762, data ważności: 31.10.2026,

numer serii 21KA788, data ważności: 30.11.2026.

podmiot odpowiedzialny: Monico SpA,

podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: Shiraz Pharm Sp. z o.o., ul. Tymiankowa 24/28, 95-054 Ksawerów.

- Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja, że druk informacyjny leku Bupicain, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (wersja oryginalna oraz w tłumaczeniu) wskazuje błędne dane nt. możliwości podania przedmiotowego leku drogą dożylną i dotętniczą – czytamy.

Febrisan (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum), (750 mg + 60 mg + 10 mg)/5 g, proszek musujący:

numer serii: 100401, termin ważności: 04.2023.

podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Dania.

- Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja od wytwórcy Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o z siedzibą w Łyszkowicach o wyniku poza specyfikacją (OOS) w długoterminowych badaniach stabilności dla produktu leczniczego Febrisan (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum), (750 mg + 60 mg + 10 mg)/5 g, proszek musujący, seria 100401, termin ważności 04.2023. W punkcie czasowym 12 miesięcy zidentyfikowano przekroczenie dla parametru zawartość paracetamolu oraz zawartość kwasu askorbowego – wyjaśniono.

Allergovit (Alergoidy pyłków roślin 006- trawy 60 proc.,158-żyto 40 proc.); dawki do leczenia początkowego: stężenie A - 1000 TU/ml, stężenie B - 10 000 TU/ml;

numer serii: G1001660-06, termin ważności: 07.2023.

podmiot odpowiedzialny: Allergopharma GmbH & Co. KG, Hermann-Koerner-Str. 52 D-21465 Reinbek, Niemcy.

- Fiolki zawierające etykietę wskazującą stężenie A1000 TU/ml zostały oznakowane kapslem jednolitym, ciemnoniebieskim oraz fiolki zawierające etykietę wskazującą stężenie B-10000 TU/ml zostały oznakowane takim samym jednolitym, ciemnoniebieskim kapslem. Ponieważ istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd personelu medycznego, a co za tym idzie przyjęcia przez pacjenta zbyt wysokiej dawki leku, czego konsekwencją może być zagrożenie życia i zdrowia pacjentów Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu serii przedmiotowego produktu – wskazano.

Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose Injection USP (Bupivacaine hydrochloride), 5 mg + 80 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań:

numer serii: V22192, termin ważności: 31.07.2024.

podmiot odpowiedzialny: RemDcion Healthcare International, Indie,

podmiot, który uzyskał zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: ZF Polpharma S.A. Pass z siedzibą w Pass.

- Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęły informacje z różnych województw Polski o stwierdzeniu wystąpienia wady jakościowej produktu leczniczego Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose Injection USP, 5 mg + 80 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, polegającej na braku możliwości standardowego otworzenia leku, kruszeniu się ampułki, a w związku z tym brakiem pewności, czy resztki szkła nie dostały się do jej wnętrza – czytamy.











