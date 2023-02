Te leki na receptę nie będą dłużej refundowane. Ważne zmiany w przepisach w noweli refundacyjnej

Koniec ze sprzedażą leków zarówno w kategorii OTC jak i Rp. MZ chce ukrócić praktyki firm farmaceutycznych i uszczelnia przepisy

Zmiany zostały wprowadzone do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

- Prowadzona polityka udostępniania leków pacjentom, w której ten sam lek, produkowany w tych samych zakładach na tej samej linii rejestruje się zarówno w kategorii dostępności OTC, jak i Rp wykorzystując do tego pewną lukę prawną w zakresie rejestracji leków, nie jest przejrzysta i czytelna dla pacjenta - argumentuje resort zdrowia

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw jest na etapie procedowania w Komisji Prawniczej. Dokument zakłada liczne zmiany dotyczące refundacji, polityki lekowej resortu zdrowia, ale nie tylko.

Jedna ze zmian zakłada doprecyzowanie wyłączenia spod refundacji leków na receptę, które posiadają swoje odpowiedniki o kategorii „bez recepty”, a w obu przypadkach podmiot odpowiedzialny - lub inny dominujący nad nim - jest ten sam.

Wprowadzenie takiej regulacji – jak argumentuje Ministerstwo Zdrowia - ma na celu „wyeliminowanie niezrozumiałych praktyk ze strony firm farmaceutycznych, które sprzedają swoje leki zarówno w kategorii OTC, jak i Rp, wykorzystując do tego celu „kruczki prawne”.

"Nie można tolerować sytuacji, w której leki OTC stałyby się refundowane"

W związku z tym w art. 10 ust. 3 ustawy refundacyjnej zaproponowano dodanie pkt 4 „w celu rozwiania pojawiających się wątpliwości odnośnie do możliwości objęcia refundacją leku w kategorii dostępności OTC”.

- Dotychczas nie było wprost wyrażonego takiego zakazu, a wynikało to z całokształtu przepisów ustawy nowelizowanej. Minister Zdrowia nie jest w stanie precyzyjnie wskazać wpływu regulacji na podmioty odpowiedzialne, ponieważ nie wie i nie jest w stanie przewidzieć ile podmiotów odpowiedzialnych i dla jakich leków będzie zmieniać kategorię dostępności na OTC. Jednak nie można tolerować sytuacji, w której leki OTC stałyby się refundowane. Od samego początku obowiązywania ustawy refundacyjnej nie przewidywano takiej możliwości – argumentuje resort.

Dlatego też, jak przekonuje MZ, „propozycja przepisu ma bardziej charakter doprecyzowujący aniżeli wprowadzający nowe kategorie rozwiązań prawnych”.

- Skoro podmiot odpowiedzialny składa wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych o zmianę kategorii dopuszczenia do obrotu na OTC, to znaczy, że zdaje sobie sprawę, iż w takim przypadku dalsza refundacja tego produktu nie będzie możliwa. Co więcej, prowadzona przez koncerny polityka udostępniania leków pacjentom, w której ten sam lek, produkowany w tych samych zakładach na tej samej linii rejestruje się zarówno w kategorii dostępności OTC, jak i Rp wykorzystując do tego pewną lukę prawną w zakresie rejestracji leków, nie jest przejrzysta i czytelna dla pacjenta – uzasadnia ministerstwo.

I dodaje: skoro firma farmaceutyczna decyduje się na sprzedaż leków w kategorii dostępności OTC i leki te produkuje na rynek, to zupełnie niezrozumiałe jest, w jakim celu leki te mają być refundowane, zwłaszcza że często leki w kategorii dostępności Rp nie są dostępne w aptece, a są sprzedawane pacjentom te same leki o w kategorii dostępności OTC.

